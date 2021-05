‘Tom Dumoulin gaat weer verder met wielrennen’

Hij fietste al regelmatig hard de Camerig op, of met fietstoeristen in het wiel de zuidkant van de Vaalserberg. Tom Dumoulin had zijn fiets nog niet weggezet in de schuur, integendeel. Hij bleef de afgelopen maanden trainen voor een terugkeer in het peloton, eentje die volgens wielerwebsite Wielerflits volgende maand plaatsvindt in de Ronde van Zwitserland. Dumoulin, noch zijn ploeg JumboVisma heeft het nieuws officieel bevestigd.

Dumoulin kondigde eind januari aan dat hij voor onbepaalde tijd uit het wielrennen stapte, omdat hij zich niet prettig voelde. “Ik ben mezelf een beetje vergeten”, stelde hij, een dag nadat hij zijn programma voor dit jaar nog had uitgelegd. Hij wilde eerst uitzoeken ‘wat de mens Tom Dumoulin wilde met zijn leven’. Daarna trok hij zich terug in de buurt van Maastricht, waar hij vlakbij woont. Af en toe kwam er een foto op sociale media voorbij. Op eentje maakte hij samen met Bram Tankink het dak van de schuur van Karsten Kroon op orde.

Dumoulin was ‘groot nieuws’ toen hij vorige maand bij de ploeg kwam kijken tijdens de Amstel Gold Race. Hij mocht als eregast mee in de auto van koersdirecteur Leo van Vliet (maar alleen als hij vlaai zou meenemen). Volgens Wielerflits zijn in die dagen de gesprekken gevoerd die uiteindelijk Dumoulin definitief overtuigden om door te gaan.

Het grote doel van de Limburger zou de olympische tijdrit zijn, op 28 juli in Tokio - eerder lekte al uit dat de naam van de Limburger op de vaccinatielijst van NOS-NSF stond. Dumoulin was oorspronkelijk voorzien voor de Tour de France, maar de ploegleiding besloot enkele weken geleden zijn plek te vergeven aan het jonge talent Jonas Vingegaard, die een sterke indruk maakte.

