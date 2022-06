Tom Dumoulin (31) neemt na dit seizoen afscheid als wielrenner. ‘Sla een nieuw, onbekend pad in’

De keuze van Dumoulin is een logische, na een Ronde van Italië die hem vooral teleurstelling bracht. Dumoulin voelde dat hij niet meer zo goed kon zijn als hij in zijn succesjaren was. Hij stapte vroegtijdig af, flink gedesillusioneerd.

Thuis ging hij nadenken over de vraag ‘wat nu’. Hij was er snel uit. Samen met zijn ploeg gaat hij een plan maken voor zijn laatste maanden. Het WK tijdrijden in september in Australië is het laatste grote doel. Daarna stopt de succesvolste Nederlandse wielrenner in jaren. Definitief.

Dumoulin schrijft op zijn Instagrampagina over een moeilijke periode in 2020, toen hij overtraind en opgebrand raakte. ‘Eind 2020, begin 2021, was ik nog maar een schim van mezelf.’ Hoewel hij daarna uit liefde voor de sport besloot terug te keren tot het wielrennen en een zilveren medaille won in Tokio, werkt zijn lichaam hem steeds meer tegen. ‘Heel vaak, zeker dit jaar, is het sindsdien een frustrerend pad geweest.’

Toewijding

‘De 100 procent toewijding, alles wat ik voor mijn sport doe en laat, en wat ik er vervolgens voor terugkrijg, is daarom voor mijn gevoel al een tijd in disbalans’, schrijft hij. ‘Daarom kies ik ervoor een nieuw, onbekend pad in te slaan.’

Dumoulin werd onder meer tweemaal wereldkampioen. In 2018 werd hij tweede in de Giro d’Italia en de Tour de France. ‘Wat ik na mijn carrière ga doen weet ik nog niet, en wil ik nu eigenlijk ook nog niet weten. Maar ik weet wel dat de liefde voor de fiets mij altijd wel op een of andere manier betrokken zal laten zijn bij het wielrennen.’

