Tom Dumoulin (31) maakt een einde aan zijn eigen worsteling en stopt

‘Ik heb besloten dat 2022 mijn laatste jaar als wielrenner zal zijn’, zo begint Dumoulin (31) zijn aankondiging. Uit zijn tekst spreekt een vastbeslotenheid die de laatste jaren op de fiets zo vaak ontbrak. Voor niemand zal de mededeling als grote verrassing zijn gekomen.

Zo vaak vroeg hij het zich hardop af: moest hij nog wel door met de sport? En op welke manier? Dumoulin nam na tegenvallende jaren begin 2021 een paar maanden afscheid, keerde terug in het peloton, richtte zich op de tijdrit en probeerde een maand geleden toch weer een klassement te rijden in een grote ronde, in zijn geliefde Giro d’Italia.

Het was tegen beter weten in. Na een paar dagen in Italië smoorde zijn vorm alle klassementsambities: hij kon niet met de beste klimmers mee. Ruim een week later stapte hij gedesillusioneerd af. Benen leeg, het hoofd gebogen. Buiten het zicht van de camera’s verliet Dumoulin de arena, zoals hij het liefst wilde – aan het leven onder de schijnwerpers heeft hij altijd een broertje dood gehad.

Als geboren hardrijder ontdekte hij per toeval, in de Ronde van Spanje van 2015, zijn talent als klassementsrenner. Dat potentieel verzilverde hij door de Giro van 2017 op zijn naam te schrijven: na bijna veertig jaar kregen rondewinnaars Jan Janssen en Joop Zoetemelk eindelijk een opvolger. Een paar maanden later volgde de wereldtitel op de individuele tijdrit. Deze twee hoogtepunten vormden tegelijk de ommekeer in zijn carrière. Mogen werd moeten, plezier werd twijfel.

Sindsdien stemde veel hem ontevreden. Zelfs twee tweede plaatsen in de Giro én de Tour van 2018 – Dumoulin kon met droge ogen beweren de beste ronderenner van dat jaar te zijn – maakten hem niet gelukkig. Zijn zevende plek in de Tour de France van 2020 voelde als een teleurstelling.

Steeds vaker kwakkelde hij met lijf en ledematen. Ereplaatsen werden schaars. Zilver op de olympische tijdrit in Tokio vulde hem, inmiddels al bijna een jaar geleden, voor de laatste keer echt met trots.

‘Het rendement van de trainingen leidde de afgelopen periode te vaak niet tot de gewenste prestaties. De 100 procent toewijding, alles wat ik voor mijn sport doe en laat, en wat ik er vervolgens voor terugkrijg, is daarom voor mijn gevoel al een tijd in disbalans’, schrijft hij daar zelf over.

Totale opoffering

Dumoulin heeft altijd al zijn energie in zijn bestaan als topsporter gestoken. Een klassement nastreven betekent totale opoffering. Het lichaam op gewicht houden door elke gram voedsel af te wegen, als familieman door hoogtestages weken afgesloten zijn van geliefden en vrienden, altijd maar rücksichtslos die uren maken.

Hij geniet ervan, zolang het resulteert in uitslagen. En dat doet het niet meer. ‘Hoe mooi het af en toe ook nog was: heel vaak, en zeker dit jaar, is het ook een frustrerend pad geweest, waarbij mijn lichaam moe aanvoelde en nog steeds aanvoelt.’

Met zijn ploeg Jumbo-Visma wil Dumoulin er nog ‘een paar mooie, leuke en hopelijk succesvolle laatste maanden van maken’. De exacte invulling is niet bekend, maar de Limburger ziet het wereldkampioenschap tijdrijden in Australië als passend slotakkoord.

Daarna is de worsteling eindelijk voorbij. Dumoulin wacht een leven zonder verwachtingen, buiten het zicht van de camera’s. Precies zoals hij het graag wil.

