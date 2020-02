Toernooidirecteur Krajicek: ‘Soms is het niet jouw tijd als tennisland’

Alles komt in golfbewegingen, al moet Richard Krajicek erkennen dat het wel heel lang duurt voordat er weer een Nederlands tennistalent aanspoelt. “Soms is het niet jouw tijd als tennisland”, zei de directeur van het ABN Amro-toernooi aan de vooravond van de 47ste editie van het evenement in Rotterdam, dat maandag is begonnen.

Een blik op de wereldranglijst leert dat het met de staat van het mannentennis in ons land momenteel droevig is gesteld. Met Robin Haase (167) en Tallon Griekspoor (172) heeft Nederland slechts twee spelers in de mondiale top-200. Met een wildcard verleende Krajicek het tweetal toegang tot het hoofdtoernooi in de Maasstad.

Op korte termijn ziet Krajicek de situatie niet verbeteren, al kan er in zijn ogen altijd opeens iemand opstaan. Er passeerde af en toe een aantal talenten de revue, zoals Tim van Rijthoven. De doorbraak van de enige tijd door Krajicek begeleidde speler laat mede door blessures op zich wachten.

Dit jaar mochten vier Nederlandse tennissers meedoen aan de kwalificaties in sportpaleis Ahoy. Na één rondje werd hen de toegang tot het hoofdtoernooi versperd. “Momenteel doen we inderdaad niet mee”, aldus Krajicek. “De factoren waar dat aan ligt, vind ik moeilijk te benoemen.”

Het is rustig aan de horizon met Nederlandse talenten

Krajicek betreurt het dat de afgelopen jaren niemand in de slipstream is meegegaan van Haase, in 2012 de nummer 33 van de wereld. Om verschillende redenen haakten spelers als Thiemo de Bakker en Igor Sijsling af. Nu Haase ook (tijdelijk?) is weggevallen, is er eigenlijk niemand meer.

Hoewel het op dit moment rustig is aan de horizon met Nederlandse talenten, hoopt Krajicek toch op een golfbeweging. Als voorbeeld wijst hij naar België, waar het mannentennis lange tijd in de schaduw stond van Justine Henin en Kim Clijsters, maar nu met David Goffin toch een speler in de toptien heeft.

En wat te denken van Rusland. Lange tijd verdrongen de in Rusland geboren speelsters zich op de drempel van de top. Zij, zo ging het verhaal, grepen het tennis aan om te ontsnappen aan de slechte maatschappelijke vooruitzichten in hun vaderland. Tennis bood hen een onbezorgde toekomst.

De mannen bleven decennialang achter bij de vrouwen. En nu staan er drie jonge Russen in de toptwintig van de wereld: Daniil Medvedev (23 jaar en nummer vijf), Andrei Roeblev (22 jaar en nummer vijftien) en Karen Katsjanov (23 jaar en nummer zeventien). Een van hen kan deze week zomaar Mikhael Joeznji (2007) aflossen als laatste en enige Russische winnaar in Ahoy.

Lees ook:

In vijf stappen moet Nederland naar de top van het tennis

Het Nederlandse tennis moet beter. KNLTB-directeur Jacco Eltingh komt met een stappenplan.