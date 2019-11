Toch nog een punt voor Ajax na bizar duel

Een gelijkspel als toch iets van een overwinning, na een 1-4 voorsprong. Hoe moest anders een avond worden samengevat, die niet samen te vatten was? Ajax leek, zoals vaker in Europa, ook bij Chelsea, met klinkende cijfers toe te slaan, verloor twee spelers en haalde opgelucht met 4-4 het einde.

Dat viel uiteindelijk nog alles mee, na de rode kaarten voor Blind en Veltman, halverwege de tweede helft. Gevolg is wel dat nu drie ploegen hetzelfde aantal punten hebben: Chelsea, Ajax en Valencia met 7. Dat kan een heikele situatie zijn, maar het had (na nota bene een goede eerste helft van Ajax)nog penibeler gekund.

In Londen waren Chelsea en Ajax doorgegaan waar ze in Amsterdam gebleven waren, als twee gretig ploegen die het moderne voetbal uitbeelden – het moderne voetbal waarin controle door het hoge tempo moeilijk te verkrijgen is. Twee doelpunten vielen er in de eerste vijf minuten. Hoe vaak zie je dat op dit niveau? Spits Abraham tikte de bal onhandig achter zijn doelman Kepa na een vrije trap van Promes (0-1). Jorginho benutte een strafschop, na een overtreding van Veltman op Pulisic (1-1).

Draaiende trappen

Ze wilden elkaar in de hoogste versnelling onder druk zetten, Chelsea en Ajax, en toch was van een evenwicht gauw geen sprake meer. Dat was, toen nog, de verdienste van Ajax. Coach Ten Hag had gekozen voor de offensieve middenveldbezetting, zonder de daar nog niet geaarde Alvarez, met Van de Beek en de zwervende Ziyech. Met een specifieke vleugelspits, Neres, op rechts werd Alonso daar bovendien gebonden, de nu halverwege gewisselde linksback die in Amsterdam van Ziyech steeds vaker vrij spel had gekregen.

In deze samenstelling was Ajax beter aan de bal. In het spel met de vele positiewisselingen was Ziyech uitgeweken naar de rechterkant, waarvandaan hij toch het liefst zijn draaiende trappen geeft. Promes kopte de bal na de stuit in (1-2). Het werd nog mooier. Ziyech draaide de bal opnieuw vanaf de rechterkant naar de verste hoek, waar hij via de paal en het hoofd van doelman Kepa in het doel plofte (1-3).

In de boeken stonden daarmee halverwege twee eigen doelpunten van Chelsea, maar dat waren de boeken. De werkelijkheid op het veld was, toen nog, die van een knap overwicht van Ajax, van Ten Hag, die zijn zaakjes op orde had, en van Ziyech, die met een trap van rechts eerder tegen Valencia al even fraai doel had getroffen.

Rode kaart voor Daley Blind. Beeld EPA

Door de tactiek rendeerden de kwaliteiten van Ajax. Maar gaandeweg de tweede helft konden alle analyses en bespiegelingen overboord worden gegooid. Ziyech, de man van de eerste helft, moest zelfs verdwijnen. Hij werd gewisseld door Ten Hag, die probeerde te repareren wat hij kon, toen plotseling de wedstrijd ontplofte met zowaar twee rode kaarten voor Ajax: voor Blind, die Pulisic stuitte, en Veltman, die hands maakte na een schot van invaller Hudson-Odoi.

Defensieve invallers

Maar eerst wat er nog aan voorafging. Na nota bene de eerste uitval van Ajax na rust in al een Engels offensiefje had Van de Beek gescoord, bediend door Ziyech (1-4). Aan de overzijde had Azpilicueta de bal in het doel gedrukt (2-4) en toen ineens stond Ajax met negen man op het veld. Jorginho benutte opnieuw een strafschop, na de handsbal van Veltman (3-4).

Met elf tegen elf had het er toch alweer op geleken dat Chelsea, evenals in Amsterdam, meer inhoud had. Met elf tegen negen drong Chelsea uiteraard vurig aan. Invaller James scoorde na een kopbal van Abraham (4-4), de spits van wie een onhandigheid Chelsea toch ook weer dwars zat. Een treffer van Azpilicueta werd na hands van Abraham afgekeurd.

Ajax zette zich schrap met twee defensieve invallers, Alvarez en Schuurs. Het viel nog aan ook, met een schot van Alvarez. In het moderne voetbal stond nu alles op losse schroeven. Na een kopbal van Abraham en een schot van Hudson-Odoi redde doelman Onana, al zo vaak van waarde voor Ajax, miraculeus op een schot uit de draai van Batshuayi. Dat hoorde ook bij de avond.