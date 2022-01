Titelverdediger Jorden van Foreest tot nu toe wisselvallig in Wijk aan Zee. ‘Ik ben goed in terugvechten’

‘Erg cool’ vindt Jorden van Foreest (22) het. Elke dag als hij dorpshuis De Moriaan in Wijk aan Zee betreedt, de speellocatie voor de 84ste editie van het Tata Steel-schaaktoernooi, dan ziet hij zijn naam op de wand met winnaars van het ‘Wimbledon van de schaaksport’.

De vraag is of de eindzege van vorig jaar, na een bloedstollende armageddon (supersnelle verlenging) tegen landgenoot Anish Giri, hem heeft veranderd. Van Foreest, de toenmalige nummer 67 van de wereld, trad in de voetsporen van Jan Timman, die het toernooi in 1985 als laatste Nederlander had weten te winnen.

“Het is lastig te zeggen”, stelt Van Foreest, gekleed in een onberispelijk maatpak, vanachter een tafel in het lege café van De Moriaan. “Vorig jaar overheerste er voor het toernooi een gevoel van onzekerheid, weet ik nog. Nu voel ik eerder het tegendeel, al ben ik altijd bang dat het een misplaatst zelfvertrouwen is. Ik weet dat ik het goed kan doen hier.”

Wisselvallig

Vooralsnog zijn z’n resultaten wisselvallig in het Noord-Hollandse kustdorp. Drie verliespartijen, drie keer winst en drie remises noteerde hij; na acht speelronden behoort Van Foreest tot de middenmoot in Wijk aan Zee. Maar erg? Het is beter dan hij twee jaar geleden kon vermoeden.

Toen had Van Foreest, de oudste telg uit een schaakfamilie, nog twijfels over zijn toekomst. Lange tijd fluctueerde hij rond een rating waarvan de grootmeester wist dat het niet genoeg zou zijn om een comfortabel leven als schaakprof te leiden.

Nu staat hij 35ste op de wereldranglijst. “Voor m’n gevoel ben ik nu bovengekomen”, zegt hij, nippend aan een glas water. “Als het financieel goed zit, dan zie ik niet in waarom ik niet met schaken door moet gaan. Schaken is wat ik het liefste doe.”

Ook schaaktechnisch bracht de eindzege van vorig jaar hem inzichten. Van Foreest, terugkijkend op zijn overwinning: “Het gekke is: ik heb vorig jaar nooit het gevoel gehad dat mijn niveau enorm speciaal was. Ik speelde juist een heel degelijk toernooi. Eigenlijk was dat de kern tot mijn succes. Ik had nergens een zwak moment en de kansen die ik had, pakte ik volledig.”

Ook dat hield hem een spiegel voor, bekent hij. “In de eerste jaren dat ik meedeed, ging ik er vol in en verloor ik ook best veel partijen. Zo win je het toernooi niet. De kern tot succes en beter worden is: je slechtste resultaat minder slecht maken. Dat probeer ik nu.”

Vasthoudendheid

Daarnaast zit er een bepaalde vasthoudendheid in Van Foreest. Anish Giri zei het zo over zijn collega: “Hoe groter de uitdaging, hoe beter hij presteert.” Van Foreest, knikkend: “Anish is een hele degelijke, constante speler. Ik denk dat ik dat ook wel ben geworden. Maar inderdaad: ik ben goed in het terugvechten vanuit een slechte stand.”

Die attitude was, gevoegd bij zijn avontuurlijke, dynamische spel, voor regerend wereldkampioen Magnus Carlsen aanleiding om Van Foreest te vragen als secondant in voorbereiding op zijn WK-match in Dubai, vorige maand.

“Jorden is een relaxte kerel”, complimenteerde Carlsen. “Hij zit boordevol ideeën en als hij gelooft in een plan, dan doet hij er alles aan om dat plan te laten werken.” In Wijk aan Zee stonden ze vorige week dinsdag tegenover elkaar. De partij eindigde in remise.

