Tirade Schreuder legt bloot dat problemen bij Ajax dieper liggen

Na de zevenklapper tegen Excelsior (7-1) gaf Alfred Schreuder zondagavond plots zijn opgekropte boosheid van de laatste weken prijs. De trainer van Ajax richtte zich tijdens de persconferentie primair op de media. Die betichtte hij van ‘onwaarheden’ en ‘stemmingmakerij’. Hier zat een trainer die stoom af moest blazen nadat hij veel druk heeft gevoeld. Zijn tirade maakte ook duidelijk dat de problemen bij Ajax wel wat dieper liggen.

Uit zichzelf begon Schreuder over de verhalen in de pers over de betrokkenheid van zijn zaakwaarnemer Milos Malenovic bij transfers van afgelopen zomer. Hij noemde het ‘heel normaal in de voetballerij’ dat zaakwaarnemers van trainers clubs aan spelers helpen. Hij liet blijken dat het vertrek van technisch directeur Marc Overmars in januari bij Ajax een gat heeft geslagen dat niet naar tevredenheid is opgevuld. Dus hij moest wat.

“Overmars is weg, dus voor alle mensen in de club was het een nieuwe situatie”, zei Schreuder. Hij wees erop dat het een ‘extreme’ transferzomer was. “Nu zijn er elf uitgaande transfers geweest, waarvan zes of zeven verkopen. Dan heb je mensen nodig met ervaring. Die hadden we op dat moment niet, dan heb je hulp nodig, dat is hartstikke normaal.” Oftewel: Gerry Hamstra en Klaas-Jan Huntelaar, die de taken van Overmars sinds begin dit jaar tijdelijk hebben overgenomen, waren of zijn te licht voor de klus.

‘Ga niet op tv onzin lopen verkondigen’

Malenovic is ook de zaakwaarnemer van Dusan Tadic, maar was volgens het AD eveneens betrokken bij de onderhandelingen met Calvin Bassey. Ook zou hij een rol hebben gehad in de komst van Lucas Ocampos en Florian Grillitsch; ook hun toegevoegde waarde wordt sterk betwijfeld. ESPN-analist Kenneth Perez zei zondagavond dat het gevaarlijk is om als club zaakwaarnemers veel invloed te geven omdat die altijd ‘voor hun eigen portemonnee’ gaan. Bovendien ligt het gevaar van belangenverstrengeling op de loer.

Feit is dat veel nieuwelingen (nog) niet het niveau hebben van vertrokken spelers als Martinez, Antony, Mazraoui, Gravenberch en Haller. De pijlen richtten zich op Schreuder. De kritiek kwam van de Ajax-fans maar ook van oud-speler en huidig televisie-analist Wesley Sneijder. Schreuder zei zondag dat mensen niet moeten denken dat je na zoveel wisselingen in de selectie in drie maanden een Europees topelftal kunt opbouwen. “Forget it. Ga je trainersdiploma’s halen, ga een elftal trainen en ga je best doen na zo’n window. Maar ga niet op tv onzin lopen verkondigen.”

Brobbey moet nog harder werken

Tot drie keer toe herhaalde Schreuder dat alleen hij de opstelling bepaalt. Alsof dat niet vanzelfsprekend zou zijn. En passant liet hij ook nog weten niet tevreden te zijn over Brian Brobbey. De spits die voor twintig miljoen werd teruggekocht, passeerde hij de laatste tijd regelmatig. Brobbey kan een topspits worden, zei Schreuder. “Maar hij moet nog harder werken, er nog meer voor doen, dan gaat het een heel goede spits worden.”

Het was, al met al, opvallende transparantie bij Ajax. De vraag is hoe die valt bij de leiding van het beursgenoteerde bedrijf. De raad van commissarissen greep deze zomer al in toen de directie (de nu gehuurde) Ocampos wilde kopen. Schreuder heeft nu nog duidelijker geschetst dat het Ajax momenteel aan technische leiding ontbeert. De nieuwe technisch directeur die in de zomer zou komen, is er niet en zal voorlopig ook niet komen.

In dat vacuüm probeert Schreuder zo goed mogelijk te presteren, met een nieuw team dat tijd nodig heeft. “Als ik niet de tijd krijg, interesseert me dat ook niet. Dan moeten ze me ontslaan.” De tijd zal leren of zijn uitbarsting zijn positie versterkt heeft, of juist verzwakt.

