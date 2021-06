Timo Roosen is de verrassende kampioen van Nederland na een ploegentactiek in drie fases

Om iets voor 13.00 uur was de speaker op de Vam-berg in Emmen er eigenlijk al een beetje klaar mee. “Gaan we nu de hele dag weer zeggen dat Mathieu van der Poel op kop rijdt van het NK?”, was de retorische vraag die over de heraangelegde vuinisbelt schalde. Het was een logische gedachte, maar niet eentje die tot de juiste conclusie leidde. Timo Roosen van Jumbo-Visma werd vier uur later de verrassende Nederlands kampioen, voor Sjoerd Bax en Oscar Riesebeek, nadat Van der Poel door ploegenspel van de grootse ploeg in de wedstrijd buitenspel was gezet.

Roosen (28), normaal in het dagelijks leven een helper van de kopmannen in de ploeg, was de opvallende winnaar van een opvallend Nederlands kampioenschap, waar een mengelmoes van renners aan de start stond. Fabio Jakobsen bijvoorbeeld, in een vrolijke bui en praatgraag, waardoor zijn nieuwe rij tanden zichtbaar was. Dylan Groenewegen, die voor het eerst Jakobsen weer tegenkwam (al spraken ze elkaar niet, vooral omdat Groenewegen naar eigen zeggen ‘al heel snel vooraan kwam’). En Tom Dumoulin, die zich niet druk maakte, vrijwel altijd achteraan fietste en ruim voor het einde afstapte.

Maar de echte roze olifant in het peloton was Van der Poel. Hij was de te kloppen persoon, zeker na zijn overweldigende overwinning vorig jaar op hetzelfde parcours. De rest was het soepie dat hem maar moest zien te verslaan. Daar was tactiek voor nodig, en dat kwam grotendeels op de schouders van de grootste ploeg in de wedstrijd: Jumbo-Visma, dat met elf renners aan de start stond.

Van der Poel gefrustreerd de bus in

Die tactiek kwam grofweg neer op drie fases. Van der Poel wegspelen, zelf met de beste renners in de goede positie komen en tot slot de wedstrijd afmaken. Het was iets dat ‘in grote lijnen goed ging’, aldus ploegleider Arthur van Dongen na afloop.

Toch was fase één al snel voltooid. Want hoewel Van der Poel tot op 25 seconden naderde van een ruime kopgroep met onder meer Dylan Groenewegen, kwam hij niet terug. Bovendien wisten de kopmannen van de ploeg, Mike Teunissen en Sam Oomen, uiteindelijk weg te rijden bij de favoriet van Alpecin-Fenix. Uiteindelijk stapte Van der Poel ver voor de finish gefrustreerd de teambus in.

Winnaar Timo Roosen tijdens de huldiging van het NK Wielrennen op en rond de Vam-berg. Beeld ANP

Fase twee was het in positie krijgen van de echte kopmannen. Dat was nog een klus, want niet iedereen legde zich neer bij de terugkeer van Teunissen en Oomen. De broers Van Poppel waren actief, en ook Sebastian Langeveld reed vooraan hard door. Pas twee rondes voor het einde kwam Jumbo-Visma met de gewenste formatie voorin, met naast Teunissen en Roosen ook nog de jongeling Olaf Kooij. Maar er was zoveel kracht voor nodig, dat in de laatste ronde de ploeg in het defensief kwam. Bax, Tusveld en Oscar Riesebeek, drie nog overgebleven koplopers, reden zo hard door op de Vam-berg dat de drie Jumbo-Visma-renners die nog over waren allen in de achtervolging moesten.

Uiteindelijk kwam alles toch weer samen. En twee demarrages verder was fase drie ook voltooid. Eerst werd Teunissen nog teruggehaald, maar Roosen profiteerde daarna van een kleine aarzeling, reed in zijn eentje weg en rondde bovenop de Vam-berg het ploegenspel uiteindelijk af met een solo van 3,5 kilometer. Een onverwachte zege, en een situatie die hij zelf na afloop minutenlang niet kon bevatten. “Ik dacht alleen maar, word ik echt Nederlands kampioen?”

Toen Roosen op het podium stond, kwam Van der Poel gedoucht en wel de ploegbus uit, volledig met rolkoffer en petje waarop in grote letters ‘G.O.A.T.’ stond, de afkorting voor het Engelse Greatest of All Time. Dat was Van der Poel dit weekend niet. Hij had er geen verklaring voor. “Dit was een slechte dag”, zei hij met een houding die ook wel verried dat hij niet heel rouwig was over zijn verloren rit. Over een week wacht voor hem de Tour.

Voor Roosen was het de mooiste zege uit zijn loopbaan. “Ik ga wel meer opvallen dan de renner die ik was.” Bovendien zat er nog een speciale rand aan. Zijn broer liep twee jaar geleden een dwarslaesie op. Het rood-wit-blauw was daarom ook een beetje voor hem. “Ik ben wel trots om deze trui te laten zien.”

Pieters als beste en slimste naar de Nederlandse titel Was de wedstrijd bij de mannen zondag tactisch, zaterdag bij de vrouwen was dat eveneens het geval. Amy Pieters was de beste en slimste uit een kleine kopgroep, en profiteerde van luxeknechten achter haar: Anna van der Breggen en Chantal Blaak. Het NK op en rond de Vam-berg kwam al snel in een beslissende plooi, zeker toen bleek dat de beste rensters niet wilden laten zien hoe goed ze waren. En de ene die het wel wilde, Annemiek van Vleuten, zat gevangen in getallen. Als eenling van Movistar legde ze het af tegen de beschermende knechten van Jumbo-Visma en vooral SD Worx. Daarom had de kopgroep dit jaar vrij spel, met Pieters als pion van SD Worx, de sterkste ploeg in het peloton Pieters is veelal de persoon die de finale voorbereid voor een Van der Breggen of Chantal Blaak, of voor een Demi Vollering. Maar dit keer gunden zij het hun ploeggenoot. De 30-jarige Pieters maakte het zelf daarna perfect af. In de voorlaatste ronde gebruikte ze een kleine afdaling om snelheid te maken en op die manier demarreerde ze zo hard weg uit de kopgroep dat de rest op slag kansloos was. Veel tijd om te genieten heeft ze niet. Ze bereidt zich voor op de Spelen, waar ze met Kirsten Wild favoriet is op de koppelkoers op de baan.

Lees ook:

Tom Dumoulin na maanden van bezinning: ‘Ik had een hekel aan de fiets, die is nu weg’

Tom Dumoulin zit weer op de fiets. De beste Nederlandse wielrenner, die in januari aangaf voor onbepaalde tijd te stoppen, wil een goed resultaat op de tijdrit in Tokio.