Timber opent veelzijdige dans Ajax, maar na 9-0 knaagt er ook iets

De lach regeert bij Ajax. Bij de supporters, de trainer en vooral ook bij de spelers, van wie er zaterdagavond liefst acht het doel vonden tegen SC Cambuur. Met de 9-0 evenaarde Ajax het eigen eredivisierecord uit 1981. Aan het einde van de memorabele avond stond één iemand met vochtige ogen toe te kijken in de Johan Cruijff Arena: Marilyn Timber, de moeder van Ajacied Jurriën Timber.

Ze werd overvallen door de vaart van het leven. Want wat gaat het snel met haar zoon, net twintig geworden. Vorig jaar maart zijn basisdebuut bij Ajax, een landskampioenschap, bekerwinst en toen ineens het EK, waar de Utrechter drie keer in actie kwam voor Oranje. Tegen Cambuur werd Timber verkozen tot man van de wedstrijd.

Frontsoldaten konden zich naar hartenlust uitleven

En ja, het was best bijzonder dat juist een verdediger die eer kreeg toebedeeld na een wedstrijd waarin de frontsoldaten zich naar hartenlust konden uitleven. De keuze viel niet op Berghuis, die zijn eerste eredivisiedoelpunt maakte in het shirt van Ajax, of nieuweling Daramy, die zijn debuut opluisterde met een gave treffer, maar op degene die het festijn opende: na een kwartier veroverde op eigen helft Timber in een duel de bal, stoomde op, combineerde met Berghuis en schoot hard raak. “Een plaatje”, loofde trainer Erik ten Hag de ouverture.

Ten Hag is tevreden over de ontwikkeling van Timber. “Hij gaat steeds meer initiatief nemen”, ziet hij. “Dat is ook wat ik van hem eis. Jurriën is iemand die het spel goed ziet. Dan moet hij, ondanks zijn leeftijd, de persoonlijkheid hebben om dat initiatief ook te nemen. Qua organiseren, qua leiding geven, kan het nog wel een tandje beter bij hem.”

Wat Ten Hag bij Timber zag, zag hij bij zijn hele selectie: Cambuur werd in de vijfde speelronde met eenzelfde intensiteit aangevlogen als Sporting Clube de Portugal (1-5), midweeks in de Champions League. “Dat is niet makkelijk”, meent de Ajax-trainer. “Dit vraagt iets van de spelers. De eredivisie vraagt veel meer energie dan de Champions League, omdat het allemaal vanuit onszelf moet komen.”

‘Niet te lang blijven hangen in wat er vandaag is gebeurd’

Dat vergt concentratie en balans. Of dat moeilijk is voor iemand als Timber, die in 2014 de jeugdopleiding van Feyenoord verruilde voor die van Ajax? “Nee, niet per se”, vertelt hij. “Ik denk dat het belangrijk is dat je de focus erop houdt. Daar ben ik vooral mee bezig. Niet te lang blijven hangen in wat er vandaag is gebeurd, maar herstellen en voorbereiden op de volgende wedstrijd, Fortuna-uit (dinsdag, red.). Het heeft alles te maken met onze mindset als team.”

Ten Hag repte na afloop over klantenbinding. Wat het gepromoveerde Cambuur ook probeerde - eigen spel spelen, compact verdedigen of tijdrekken - niets leek bestand tegen dit Ajax. “Het resultaat is altijd het belangrijkste, maar je wilt de mensen ook entertainen, en dat heeft Ajax goed gedaan”, oordeelde Ten Hag.

Ajax heeft twintig keer meer te besteden dan Cambuur

Alle lof; het komt Ajax toe, maar toch beklijfde er zaterdagavond een wat ongemakkelijk gevoel na de schrobbering van de Friezen: de macht van het geld, de voorspelbaarheid van de eredivisie, waarin Ajax (160 miljoen euro begroting) liefst twintig keer meer te besteden heeft dan SC Cambuur (acht miljoen euro). De UEFA doet de nationale competities geen goed met het hoge prijzengeld in de Champions League, waarin Ajax afgelopen week 2,8 miljoen euro kreeg bijgeschreven door de overwinning in Lissabon - eenderde van het totale budget van Cambuur.

De financiële verschillen in de eredivisie laten zich onherroepelijk voelen op het veld. Ajax won dit seizoen al thuis van Vitesse (5-0), NEC (5-0) en nu dus van Cambuur (9-0). Of Ten Hag daar dubbele gevoelens bij heeft? “Nee”, zei hij beslist. “Het is niet zo makkelijk als het lijkt.”

