Tim van Rijthoven geeft Novak Djokovic goed partij en verlaat Wimbledon met opgeheven hoofd

Novak Djokovic en Goran Ivanisevic werden zondag twee keer verwelkomd op het Centre Court van Wimbledon. Ter ere van het honderdjarig bestaan van het Centre Court maakten zij in het begin van de middag deel uit van de parade van oud-kampioenen. Later op de dag keerden ze terug in de Groene Kathedraal, Djokovic als de titelverdediger en Ivanisevic als zijn coach voor de partij uit de vierde ronde tegen Tim van Rijthoven.

Waar Djokovic bekend terrein betrad, daar was het bezoek aan het Centre Court voor Van Rijthoven een bijna utopische ervaring. Hij kende het stadion enkel van televisie en een kleine maand geleden stond deelname aan Wimbledon nog niet eens in zijn agenda. Maar op het gras van Rosmalen nam zijn tenniscarrière een richting die de 25-jarige Brabander nimmer had kunnen voorzien.

De All England Club zag de potentie in het spel van Van Rijthoven die na zijn triomf in Brabant werd uitgenodigd om aan Wimbledon mee te doen. Voordat hij naar Londen afreisde had hij stiekem gehoopt op een partij met Djokovic, de nummer een van de wereld die hij een icoon noemde. Hij zei de Serviër vooral te bewonderen om de manier waarop hij de tennissport benaderde en om zijn allround spel.

Djokovic kende wapens Van Rijthoven

Zondag was het zover en stond Van Rijthoven op het overdekte Centre Court tegenover Djokovic. Hij had zaterdag al met een schuin oog naar zijn toekomstige tegenstander gekeken, toen hij een baan naast de Serviër trainde op Aorangi Park, het trainingscomplex van Wimbledon. In een vooruitblik op de wedstrijd bleek dat Djokovic zich had verdiept in zijn opponent. Al de wapens van Van Rijthoven somde Djokovic op: de service, de enkelhandige backhand en de manier waarop hij de slice gebruikte.

Voor de 15.000 toeschouwers bleek dat Van Rijthoven weinig last had van plankenkoorts. Na een wat aarzelende start in de eerste set, waarin hij snel zijn opslagbeurt inleverde, herpakte hij zich in de tweede set. Hij ging onverschrokken de strijd aan met Djokovic, die twee keer ten val kwam en wiens humeur er niet beter op werd. Ook bij Ivanisevic begon het besef in te dalen dat zijn pupil een serieuze test moest afleggen.

Van Rijthoven pakte brutaal de tweede set, tot vreugde van de aanhang in zijn spelersbox, inclusief coach Igor Sijsling. Zou de nummer 104 van de wereld, de laagst gerangschikte speler in de vierde ronde, in staat zijn voor een stunt te zorgen? Het antwoord op die vraag kwam van Djokovic, die de verhoudingen op de baan snel herstelde. Met 6-2, 4-6, 6-1, 6-2 plaatste hij zich voor de dertiende keer voor de kwartfinales op Wimbledon.

John McEnroe ceremoniemeester

Het was niet alleen een bijzondere dag voor Van Rijthoven. Ter ere van het honderdjarig bestaan van het Centre Court betraden 26 oud-kampioenen het heilige gras van het complex in zuid-west Londen. Met drievoudig winnaar John McEnroe als ceremoniemeester, haalden zij herinneringen op aan het spelen op het Centre Court. Unaniem vertelden zij hoe eervol het was om elke keer weer het mooiste tennisstadion ter wereld binnen te stappen.

De applausmeter sloeg het verst uit bij binnenkomst van Roger Federer, de Zwitser die het recordaantal van acht Wimbledon-titels op zijn naam heeft staan. De toeschouwers hadden hem natuurlijk liever in een hagelwitte tennisoutfit gezien dan in een strak pak. Maar na een derde knie-operatie heeft Federer na Wimbledon 2021 niet meer op een tennisbaan gestaan. Voor het eerst sinds zijn debuut in 1999 moest hij dit jaar ook Wimbledon overslaan. Maar hij sprak de hoop uit volgend jaar weer terug te keren.

Veel tennislegendes

Als hoogtepunten op het Centre Court van Wimbledon noemde de 40-jarige Federer zijn partij tegen Pete Sampras in 2001 en zijn eerste titel twee jaar later na de gewonnen finale tegen Mark Philippoussis. Novak Djokovic, zesvoudig kampioen en later op de dag tegenstander van Van Rijthoven, zei het een eer en een privilege te vinden om met zoveel legendes uit de tennissport bijeen te zijn. De Serviër zag als jong ventje Sampras in 1993 zijn eerste Wimbledontitel winnen en droomde sindsdien van een eigen tenniscarrière. De rest is geschiedenis.

Ook werd even stil gestaan bij het ontstaan van het Centre Court. Het stadion werd gebouwd in 1922 nadat Wimbledon verhuisde van Worple Road naar de huidige locatie aan Church Road in Zuidwest-Londen. Het Centre Court, geopend door King George V, had destijds 9989 zitplaatsen en 3600 staanplaatsen. Nu kunnen er 14.974 toeschouwers in het hypermoderne stadion, dat in 2009 werd voorzien van een uitschuifbaar dak.

Rustdag geschrapt

Niet alleen de parade der oud-kampioenen was bijzonder, even bijzonder was dat er op de middelste zondag werd getennist. Sinds 1877 gold ‘Middle Sunday’ als een vrije dag op Wimbledon. Een dag van rust voor de tennissers, officials, medewerkers, omwonenden en ook voor het gras. De All England Club besloot de rustdag te schrappen om meer ruimte te creëren in het strakke speelschema. Maar er zat ook een financiële kant aan. Een dag extra tennis betekent een dag extra publiek, een dag extra televisie en dus een dag extra inkomsten.

Uitzonderingen waren er in 1991, 1997, 2004 en 2016. In die jaren werd er noodgedwongen op de middelste zondag gespeeld, omdat het schema door de vele regenval een te grote achterstand had opgelopen. Tim Henman, viervoudig halve finalist in Londen, riep zondag zijn partij op ‘Middle Sunday’ uit 1997 tegen Paul Haarhuis in herinnering. Doordat het ‘gewone volk’ in staat was om op die dag kaartjes te kopen voor het Centre Court, heerste er een uitbundige voetbalsfeer in het stadion. De Brit won de wedstrijd met 14-12 in de vijfde set.

Van de Zandschulp op het Centre Court

Het was een van de vele anekdotes over het beroemde Centre Court dat maandag weer bezoek krijgt van een Nederlander, al heeft dat vooral te maken met de status van Rafael Nadal, in de vierde ronde de tegenstander van Botic van de Zandschulp. Op Roland Garros troffen beide spelers elkaar ook al, maar in Parijs had de organisatie hun partij geprogrammeerd in het tweede stadion van het complex, Court Suzanne Lenglen. Nadal zegevierde simpel in drie sets.

“Het was moeilijk in Parijs, maar ik heb er meer vertrouwen in dat ik nu écht een poging kan doen hem te verslaan”, zei Van de Zandschulp zondag, een dag nadat hij zich ten koste van de Fransman Richard Gasquet (7-5, 2-6, 7-6 (7), 6-1) had verzekerd van een plaats in de vierde ronde. Van de Zandschulp hoopt op gras meer kans te hebben tegen Nadal dan op gravel. De 36-jarige Spanjaard speelde in de aanloop naar Wimbledon geen toernooi op gras.

Nadal onder indruk

Nadal zei onder de indruk te zijn van de opmars van Van de Zandschulp, de huidige nummer 25 van de wereld, die een jaar geleden ruim honderd plaatsen lager stond. “Hij is een speler die zich afgelopen jaar ongelooflijk heeft ontwikkeld”, aldus Nadal na zijn zege in de derde ronde op de Italiaan Lorenzo Sonego. “Het was een mooie uitdaging op Roland Garros en hij wil meer denk ik. Hij is een complete speler met veel kwaliteiten en ik zal agressief moeten spelen en met de juiste energie.”

Lees ook: Tim van Rijthoven wacht op Wimbledon een uitdaging van jewelste: Novak Djokovic

Tim van Rijthoven, vorige maand nog de nummer 205 van de wereld, staat in de vierde ronde op Wimbledon. En dus wil iedereen alles van hem weten.