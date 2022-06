Tim van Rijthoven bekroont zijn topweek in Rosmalen met de titel

In een tijdsbestek van twee weken heeft Tim van Rijthoven ervaren hoe grillig, onvoorspelbaar en bijna onwerkelijk het leven van een tennisser eruit kan zien. Veertien dagen geleden verloor de Brabander in de eerste ronde van de kwalificaties van een Challenger in Surbiton nog van Otto Virtanen, de Finse nummer 375 van de wereld. Zondagmiddag won hij in zijn eerste ATP-finale in Rosmalen van Daniil Medvedev, de Rus die vanaf vandaag de mondiale ranglijst weer aanvoert.

Met zijn zege op Medvedev (6-4, 6-1) bekroonde Van Rijthoven zijn droomweek in Rosmalen. Na het laatste punt liet hij zich op de rug vallen (“Even een momentje voor mijzelf”), voordat hij met gestrekte armen en gebalde vuisten het applaus van de 5700 toeschouwers op het centre court in ontvangst nam. Daarna omhelsde hij zijn coach Igor Sijsling, en de familieleden, vrienden en kennissen die op een zonnige dag in Rosmalen getuige waren geweest van een historische dag voor Van Rijthoven en het Nederlandse tennis.

Nederig gebleven

In zijn speech op de baan vertelde de 25-jarige Roosendaler dat hij dankbaar was dat zijn team nederig was gebleven. “Ze wilden het niet groter maken dan het was”, zei hij. Alsof het niet groot was: als nummer 205 van de wereld tot het hoofdschema toegelaten met een wild card, werd Van Rijthoven de eerste Nederlandse winnaar van een ATP-toernooi sinds Robin Haase in 2012 in Kitzbühel. Een ongekende triomf, die hem op de wereldranglijst doet stijgen naar positie nummer 106. Met als bonus dat hij via zijn manager hoorde dat de kans groot is op een wild card voor Wimbledon.

Van Rijthoven, in de afgelopen jaren achtervolgd door veel blessureleed, bedankte toernooidirecteur Marcel Hunze voor de wild card voor het toernooi in Rosmalen. Zonder dat gratis entreebewijs had hij deze week in volstrekte anonimiteit een Challenger in Engeland gespeeld. Nu deed hij, met de overwinningsschaal onder zijn arm, zijn zegje voor veel camera’s en in een zaal vol journalisten. Nuchter en realist als hij is, temperde hij de hoge verwachtingen voor de toekomst. “Het blijft topsport en dat is niet te voorspellen.”

In Rosmalen, tachtig kilometer van zijn geboorteplaats Roosendaal, verraste hij de afgelopen dagen vriend, vijand en vooral zichzelf. “Ik wist dat ik met mijn aanvallende spel schade aan kon richten op gras”, zei hij eerder deze week. Maar dat hij voor een complete aardverschuiving zou zorgen, had hij niet durven hopen en dromen. Opvallend was hoe rustig hij bleef in de finale, ook toen hij de zege tegen Medvedev voor het grijpen had. “Ik doe zo op de baan om het in mijn hoofd rustig te houden. Als ik emoties opzoek word ik onrustig in mijn hoofd.”

Mee met zijn moeder

Dat Van Rijthoven uitgerekend in zijn eigen provincie het hoogtepunt uit zijn carrière beleeft, is opvallend. Hij speelde nooit eerder op het Brabantse gras, maar als kind was hij bijna elk jaar op het complex van het Autotron te vinden. Na zijn overwinning op Fritz Taylor, eerder in het toernooi, vertelde Van Rijthoven dat hij vroeger werd meegenomen door zijn moeder die een stand met rackets op het park had. Veel oog voor wat er op de tennisbanen gebeurde had hij niet. Hij genoot vooral, zo zei hij, van de leuke dingen om de wedstrijden heen.

Dit jaar draaide in het Brabantse land alles om tennis bij Van Rijthoven, die sinds januari wordt bijgestaan door KNLTB-coach Sijsling. Hij betrok de Amsterdammer in de progressie die hij dit jaar boekte. Van Rijthoven vertelde dat Sijsling en hij dezelfde kijk op tennis hebben. Altijd spelen met een aanvallende intentie, bouwend op een stevige service, een precieze enkelvoudige backhand en een harde forehand. Sijsling had er bij zijn pupil op gehamerd vooral vertrouwen in zichzelf te hebben.

In zijn jeugd diende Van Rijthoven zich aan als een grote belofte. Hij won als junior van spelers Andrej Roeblev en Stefano Tsitsipas, twee leden van de huidige toptien. Ook Medvedev kende hem uit de jeugd, en de Rus voorspelde de Brabander een grote toekomst. Maar wel met een vleugje humor en een paar slagen om de arm. “Als hij zo blijft spelen staat hij binnen drie maanden in de toptien”, zei hij goedlachs als altijd. “Maar er is altijd een maar. Soms duurt magie slechts een week, maar ik hoop voor hem dat het langer duurt.”

