Tijdens de coronacrisis wordt er nauwelijks op doping gecontroleerd - is dat erg?

Op 1 juli mocht de topsport weer los. Was dat eigenlijk ook een belangrijke datum voor de Dopingautoriteit?

“De datum op zichzelf niet. Het is een feit dat we een hele tijd heel veel beperkingen hebben gehad. In juni hebben we alles wel weer in gang kunnen zetten. Dat duurt een paar weken voordat we weer op een normaal niveau zitten. Niet elke controleur kan worden ingezet, laboratoria moeten weer opstarten. Dat is gaande.”

Hoeveel minder is er gecontroleerd in de crisis?

“In april werd mondiaal 3 procent van de controles uitgevoerd, in mei ongeveer 8 procent. Over juni heb ik nog geen cijfers gezien, maar dat is ook veel minder. Wij als Dopingautoriteit komen over het jaar gezien ongeveer op 10 tot 15 procent minder controles uit.

“Wel is er met een aangepaste methode gewerkt. We legden een tablet en een gedesinfecteerde kit voor de deur. De sporter nam dat mee naar de badkamer, scande de ruimte zodat wij zagen dat er niemand in de kamer was. Daarna werd de tablet tegenover de deur gezet, zodat wij konden zien dat niemand binnen kwam.”

Is een sporter dan nog wel goed te controleren?

“Het is evident dat deze methode niet zo strak is als normaal. Het toezicht bij de normale urineproductie valt weg. Daar gaan wij normaal gezien ver mee. Er is nu zeker meer ruimte voor manipulatie, maar niet veel.”

Drie maanden met amper controles. Is dat ernstig voor de sport?

“Ongewenst is het zonder meer. Het is een feit dat er drie maanden geen gegevens zijn verzameld. Dat kan best betekenen dat we dingen missen en misschien nooit te weten komen. Maar om ook enigszins positieve geluiden te laten horen: de echte top werkt met een biomedisch paspoort. Daar kunnen we prestaties over langere tijd beoordelen en ook deels terughalen. Ik zeg niet dat er geen probleem hoeft te zijn, maar ik wil wel waken voor idee dat het drie maanden Sodom en Gomorra is geweest.”

Heeft de crisis nog gevolgen voor de antidopingorganisaties?

“Voor de Dopingautoriteit zijn er niet veel financiële gevolgen. De inkomsten vallen weg, maar de uitgaven ook. Voor laboratoria is het wel een forse klap. De meesten zijn wereldwijd verbonden aan een universiteit of ziekenhuis. Het verdienmodel is niet zo dat het zich in een faillissement gaat vertalen, maar er moeten wel oplossingen worden gevonden.

“Juridisch hadden wij graag gezien dat de wereldantidopingorganisatie Wada regels had aangepast. Toezien op de urineproductie is lastig combineren met anderhalve meter. Als een B-monster in een lab wordt geopend, heeft een sporter het recht daarbij aanwezig te zijn. Dat kon niet met reisbeperkingen. Dan denk ik: had dat op lokaal niveau aangepast.”

U vond Wada ook laat met een protocol.

“Ja, ik vond ze erg laat. Mijn samenwerking met Wada is weleens minder hoekig geweest. Met vier landen, Noorwegen, de VS, Denemarken en nu ook Duitsland hadden wij zelf al een protocol opgesteld.”

Wat zegt dat dan over de internationale samenwerking op antidopinggebied?

“Dat de samenwerking op de werkvloer uitstekend is, maar dat de regulerende organisatie daarboven trager heeft gereageerd dan een aantal landen. Dat kan, maar jammer genoeg is het bij vijf initiatieven gebleven die niet hebben geleid tot nieuw beleid.”

