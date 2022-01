Tijdelijk bondscoach Jamilon Mülders is geen muurbloempje; hockey hield hem van de straat

Zijn voorouders aan moederskant zijn Nederlands. Zijn vader was een Ethiopiër die hij nooit heeft gekend. Hij zag er weleens foto’s van. Een groot deel van zijn jeugd woonde hij bij zijn grootouders in een conservatieve omgeving, zoals hij in 2017 in een interview met Duitse studenten beschreef. “Ik was de enige kleurling in mijn klas en ik kreeg al snel een stempel.” Hij trapte in zijn jeugd veel ‘rotzooi’. “Ik miste de begeleiding van mijn vader en daarom viel ik iets te vroeg uit het nest.”

Hockey is achteraf gezien zijn redding geweest. Hij kon er volgens eigen zeggen zijn persoonlijkheid ontwikkelen. Volgens Mülders is hockey juist aantrekkelijk voor mensen met een migratieachtergrond. “Hockey haalde me van de straat en integreerde me in een gemeenschap – en die vormde sterk mijn identiteit”, zei Mülders. “Hockey is een zeer toegankelijke sport. We hebben nooit inburgeringsprojecten of iets dergelijks opgezet en toch hebben we veel sporters met een migratieachtergrond. In de clubs heerst een heel open sfeer.”

Zijn eigen loopbaan verliep met pieken en dalen

Sport kan in zijn ogen helpen bij de integratie. “De manier waarop atleten met elkaar omgaan is zeer hecht, zeer fysiek en weinig bevooroordeeld. Sport overstijgt grenzen, sport verbindt”, zei Mülders in het interview met de studenten. “Hoe atleten met elkaar omgaan in het veld – ongeacht taal en denkwijze – is een voorbeeld van hoe het in principe zou moeten. En wij als coaches hebben de plicht om openheid naar elkaar te blijven bevorderen.”

Zijn eigen loopbaan als creatieve middenvelder verliep met pieken en dalen, ook omdat hij last had van zijn imago als enfant terrible. Mülders werd in 1999 met Club an der Alster Duits kampioen. Hij speelde veertig interlands en werd in 2002 met Duitsland wereldkampioen. Bernard Peters, de succesvolle Duitse bondscoach, werd een soort tweede vader voor hem. Veel ophef veroorzaakte zijn relatie met ex-hockeyster Anke Wild, acht jaar ouder, die de partner was van de Duitse hockeyvedette en zijn teamgenoot Andreas Keller. Hij kreeg met Wild twee kinderen. Hij is nu getrouwd met een andere vrouw.

Zeer lucratief avontuur in China

In 2003 besloot Mülders al op 26 jarige leeftijd te stoppen omdat hij voor zijn vier kinderen moest zorgen en er brood op de plank moest komen. In 2012 werd hij bondscoach van de Duitse vrouwenploeg met een aanstelling voor onbepaalde tijd. Vijf jaar later kon hij een zeer lucratieve aanbieding om de Chinese vrouwen te gaan leiden niet negeren. Na amper twee jaar met wisselend succes eindigde dat avontuur. In 2019 stelde hij samen met Peters en nog twee andere ex-bondscoach in een open brief het bestuur de Duitse bond openlijk ter discussie. Bij de DHB zou sprake zijn van een angstcultuur, wanbeleid en kliekjes.

Het woord ‘angstcultuur’ viel de laatste tijd ook vaak rond de nationale vrouwenploeg. Mülders werd daar afgelopen jaar assistent van Annan. Hij zou ‘met een frisse blik’ naar het team kijken en ‘nieuwe inzichten’ brengen. Tot de bond een definitieve opvolger heeft gekozen staat hij nu zelf aan het roer van een team waar na de breuk met Annan en de interne verdeeldheid die na Tokio aan het licht kwam het nodige herstelwerk te verrichten valt.

