Tijd is de beste vriend van gewichtheffer Enzo Kuworge (18)

Het is een afstandje van niets, de luttele honderden meters tussen zijn huis in het Gelderse Oosterhout en sportschool Waalsport, twee straten verderop. Een paar minuutjes wandelen, hooguit. Toch pakt Enzo Kuworge tien keer per week de fiets als hij de gym van zijn trainer Pierre Verkroost bezoekt. Wie een goede gewichtheffer wil worden, moet nu eenmaal zo veel mogelijk van de benen af, zoals dat in jargon heet. Liggen, zitten, fietsen, trainen, fietsen, zitten, liggen. Dag in, dag uit. “Iedere stap die ik te veel maak, staat resultaten in de weg.”

Het monomane dagritme van Kuworge (18) wordt slechts onderbroken voor verzorging. Driemaal daags gaat er preventief een ijspakking op zijn chronisch overbelaste knieën. “Gewichtheffen is nu eenmaal een pijnsport.” Een ander onderdeel van het verzorgen bestaat uit eten. Heel veel eten. Dagelijks zijn een slordige 6000 calorieën nodig om het imposante lijf van voldoende brandstof te voorzien. De tiener is door zijn sport en levenswijze inmiddels zo uit de kluiten gewassen dat in zijn kledingkast maar twee spijkerbroeken hangen. Online vond hij onlangs na veel zoeken een site waar hij supersize jeans kon bestellen. “In gewone winkels heb ik nu eenmaal niets te zoeken.”

Gewicht: 155 kilogram schoon aan de haak, bij een lengte van 1,97 meter en met dijbenen met een omvang van 85 centimeter. En dan ook nog eens gewichtheffer. Kuworge is niet gek, hij weet heus wel wat de mensen denken als ze hem zien. Hij heeft zich daarom benoemd tot een ambassadeur van zijn sport, die de vele, welhaast onvermijdelijke vragen over doping nooit uit de weg gaat. “Ook al hebben ze op mij persoonlijk geen betrekking.”

‘Het is zo veel meer dan ijzer optillen’

Niet dat hij het gevoel heeft zich te moeten verantwoorden. “Doping is nu eenmaal een thema, een onderdeel van deze sport. Ik wil mensen laten zien dat het allemaal ook zonder verboden middelen kan. Dat doe ik door ze te informeren over wat gewichtheffen precies inhoudt. Het is zoveel meer dan ijzer optillen. Mensen denken dat het alleen maar om brute kracht gaat. Techniek, snelheid en mentale stabiliteit zijn minstens zo belangrijk.”

Kuworge (Ghanese vader, Nederlandse moeder) was 13 jaar oud toen de eerste dopingcontroleur al voor zijn neus stond. In 2018, het jaar dat hij brons won tijdens de Jeugd Olympische Spelen in Buenos Aires, moest hij achtmaal bloed en urine afstaan. “Ik denk dat ik in mijn leven zeker al 25 keer ben getest. Die controleurs kennen blijkbaar ook de reputatie van veel gewichtheffers.”

Vreemd is dat allerminst. Op de site van de internationale federatie IWF staat een waslijst aan namen van gewichtheffers die werden betrapt op klassieke anabole steroïden als clenbuterol en stanozolol. Eind vorig jaar deed de Canadees Richard McLaren, die in 2016 het grootschalige dopingschandaal in de Russische sport aan het licht bracht, onderzoek naar de gang van zaken binnen de IWF. Het leverde een ontluisterend rapport op over manipulatie van dopingcontroles, corruptie en fraude, met voorzitter Tamás Aján als bron van alle kwaad.

Drastische wijziging kwalificatie-eisen voor de Spelen

Na niet minder dan 44 jaar in het IWF-bestuur trok de Hongaar zijn conclusies en stapte op. Ook deed hij afstand van zijn lidmaatschap van het Internationaal Olympisch Comité. De IWF had toen al alle betrapte atleten uit de uitslagen geschrapt. En omwille van de geloofwaardigheid werd tot drastische wijziging van de kwalificatie-eisen voor de Spelen besloten.

Kuworge: “Voorheen werden de olympische startbewijzen per land uitgegeven. Het gevolg was dat er op de kwalificatietoernooien schijnteams werden ingezet. Op de Spelen traden vervolgens gasten aan die ongestoord hun gang waren gegaan met verboden stimulerende middelen en juist op tijd stopten, zodat zij niet positief werden getest. Dat systeem was er voor de IWF puur om bepaalde dopingstructuren te verhullen.”

De sport, meent Kuworge stellig, is thans schoner dan ooit tevoren. “Ik ben precies op het juiste moment in het gewichtheffen gestapt.” De kans dat hij zich plaatst voor de Olympische Spelen, als die in 2021 tenminste wel doorgaan, schat hij op 75 procent. Hij neemt het immers niet langer louter op tegen representanten van voormalige Oostbloklanden, maar ziet ineens ook Belgen, Spanjaarden en Duitsers op het plankier staan. Reikhalzend kijkt Kuworge uit naar de Europese titelstrijd, eind dit jaar in Moskou.

Magische grens van 400 kilogram dicht genaderd

Met trekken, waarbij de halter in een vloeiende beweging omhoog wordt gebracht, komt hij tot 171 kilogram. Met stoten, als het gewicht wordt gelift nadat het een paar seconden voor de schouders heeft gerust, staat zijn persoonlijk record op 220 kilo. Met dat totaal van 391 kilo is hij de magische grens van 400 kilogram dicht genaderd. “Als je die passeert, doe je internationaal pas echt mee.”

Hij heeft gelukkig nog een jaar tot de Olympische Spelen. “De tijd is in alle opzichten mijn grootste vriend.” Ooit zo goed te worden als Lasha Talakhadze is zijn grote droom. “Dat is de Messi én Ronaldo van het gewichtheffen in één persoon.’’ De bebaarde Georgiër heeft met een totaal van 484 kilogram het wereldrecord achter zijn naam. Hoe dat mogelijk is? Kuworge lacht. Nee, hij gaat niet mee in bepaalde speculaties. Talakhadze werd nooit betrapt. “En wie clean is, moet je geloven.”

