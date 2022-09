Tijd dringt voor Ajax en Alvarez, Gakpo lijkt bij PSV te blijven

Op de valreep meldde woensdag Chelsea zich bij Ajax. De kapitaalkrachtige club uit Londen toonde interesse in Edson Alvarez en is bereid zijn contract (tot medio 2025) euro’s af te kopen. Donderdagochtend meldde de Mexicaan (24) zich niet op de training van Ajax, aldus insiders. Het zadelt de Amsterdamse club met alweer een dilemma op: opnieuw tientallen miljoenen incasseren voor een speler die weg wil? Of hem houden aan zijn contract, de vurige wens van trainer Alfred Schreuder die zijn buik al eerder vol had van alle vertrekkers?

Chelsea kan tot twaalf uur middernacht nog nieuwe spelers contracteren. Pas dan verloopt in Engeland de transferdeadline, zoals ook in alle andere grote voetballanden. Belgische clubs kunnen nog een week lang winkelen. Alleen in Nederland verstreek de transfertermijn in de nacht van woensdag op donderdag. De KNVB telde deze zomer in totaal 661 transfers. Dat zijn er beduidend meer dan vorig jaar toen er 609 wisselingen waren. Opvallend genoeg vertrokken precies evenveel spelers naar het buitenland als er vanuit het buitenland naar Nederland kwamen, namelijk 217. Het aantal spelers dat vertrekt kan dus donderdag nog wel oplopen.

Raad van commissarissen

Eén van de 661 transfers rondde Ajax kort voor middernacht af. De Argentijn Lucas Ocampos wordt voor één seizoen gehuurd van Sevilla. De vleugelaanvaller kan de vacature van Antony gaan invullen, die voor vijf jaar tekende bij Manchester United.

Aan de komst van Ocampos ging voor Ajax een vrij pijnlijke gang van zaken vooraf. De directie was eerder met Sevilla een koop overeengekomen van naar verluidt 20 miljoen euro. Ocampos vloog daarom maandag naar Amsterdam. De aanvaller kon echter weer meteen terugvliegen: de raad van commissarissen van Ajax ging niet akkoord. Alle uitgaven boven de 6 miljoen euro moeten aan de toezichthouders bij het beursgenoteerde bedrijf worden voorgelegd. De raad van com­mis­sa­ris­sen zag onvoldoende sportieve toegevoegde waarde. Na nieuwe pogingen werd uiteindelijk een huurovereenkomst voor een jaar gesloten.

Nog meer nieuwe spelers aantrekken kan nu niet meer, maar ze kunnen nog wel vertrekken. Of Alvarez én Mohammed Kudus bij Ajax blijven of toch verkocht worden, moet in de loop van donderdag blijken. De Oostenrijker Florian Grillitsch, transfervrij aangetrokken, zou Alvarez kunnen gaan vervangen. Kudus verscheen woensdag niet op de training omdat hij graag naar Everton zou willen. Eerder forceerde Antony een breuk.

Gakpo kon naar Leeds United

Concurrent PSV kan zeer waarschijnlijk voorlopig blijven beschikken over Cody Gakpo. Dat is opmerkelijk gezien alles wat er de afgelopen weken rond de PSV’er heeft gespeeld. Volgens betrouwbare bronnen heeft Gakpo woensdagavond in de uren na de wedstrijd tegen Volendam besloten zijn club voorlopig trouw te blijven.

PSV leek eerst geneigd akkoord te gaan met het bod van Southampton (zo’n 40 miljoen euro), maar Leeds United ging daar nog overheen met 3 miljoen euro. Directeur Victor Orta was zelfs naar Eindhoven gevlogen. Hij had ook al tickets voor Gakpo en zes mensen uit zijn omgeving voor de terugvlucht donderdagochtend naar Leeds Bradford. Die werden alsnog afgezegd. Gakpo had geen goed gevoel bij de situatie. Het betekent voor PSV wel een financiële tegenvaller. Niet uit te sluiten is dat Gakpo in de winter, als de transfermarkt weer tijdelijk opent, na het WK alsnog vertrekt.

Lees ook:

Publieksheld Gakpo vertrekt wellicht, maar PSV heeft al een nieuwe: Simons

De soap rond Cody Gakpo liep tijdens PSV-Volendam (7-1) gewoon door. De hoofdrolspeler zelf scoorde stoïcijns drie keer.