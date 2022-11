‘Tietenman’ Harry is een passend Nederlands uithangbord in Qatar

Wat een ophef weer, deze week, rond dat WK. Die bouwvakkerspolonaise in het clipje van die Brabantse supermarktketen confronteerde me als carnavalsvierder van onder de rivieren behoorlijk met mezelf. Het zal ook flink wat hebben gekost, deze commercial met Frank Lammers, Jantje Smit én de Toppers. Zelfs de geplaagde topman van Jumbo had zoveel geld niet zomaar thuis in zijn oude sok zitten.

Doet er ook niet meer toe. De feestelijke WK-spot verdween meteen weer van de buis. Gelanceerd op ­Allerheiligen, gesneuveld op Allerzielen. Collectief was de verontwaardiging over zo veel gebrek aan maatschappelijke voelsprieten bij de Veghelse grootgrutter. Ik moet eerlijk zeggen dat ik bij het zien van de hossende bouwvakkers ook eerst dacht aan een persiflage.

Arjen Lubach die het WK weer op de hak nam. Het leek mij nog wat ongepast, dit satirische dansen op graven. Maar het was dus echt.

Een dag eerder waren we nog druk met ‘De Tietenman’. Op uitnodiging van Qatar gaat hij gratis naar het WK. Ik dacht aan een gevalletje ironische zelfspot van de emir. Want veel meer queer dan Harry, garagehouder uit Alkmaar, vind je ze niet. Als Oranjefan beklimt hij al jaren de tribunes met opgeblazen nepborsten. Een passender export­product dan genderfluïde Harry naar het land waar homo zijn verboden is, konden wij ons niet wensen.

Orange Defence Force

Tot ik Harry bij Jinek zag applaudisseren voor een soort Orange Defence Force dat achter hem zat. Die Oranjefans liepen weg uit het programma, omdat ze werden aangevallen op het feit dat ze een verlengstuk van het Qatarese regime worden. Eentje riep nog ‘Hup Holland!’, of zoiets. Elk land krijgt de uithangborden die het verdient.

Ondertussen prijst Amnesty International zich gelukkig met alle aandacht die het WK genereert voor de mensenrechten in de Golfregio. Hulporganisatie ­Cordaid sprong donderdag ook nog snel op de bok. Bij dat goede doel kun je nu een zwarte WK-rouwband ­kopen. Dus als je straks in een volle oranje gekleurde kroeg aan de bar acht vingers in de lucht steekt, ziet ­iedereen dat jij het dus ook heel erg vindt voor al die bouwvakkers die van totale uitputting geen polonaise meer konden lopen.

Zo biedt de Cordaid-actie ons voetbalminnende moraalridders een mooie uitweg uit alle dilemma’s waarmee het WK ons opzadelt. Wie straks gewetensvol wil kijken, kan al voor 9,95 euro met die rouwband voor de tv plaatsnemen. En voor wie gewoon zonder schaamte en met een zak chips van de Jumbo wil kijken, is het heel prettig dat er geen commercial te zien is die de ­associatie met uitgemergelde bouwvakkers oproept.

En voor mensen die vinden dat we in Qatar statements moeten maken is het super dat uitgerekend een travestiet ons land vertegenwoordigt.

Een ding vind ik in zo’n week van veel verontwaar­diging wel jammer: wie vergoedt de schade van de echte slachtoffers van het WK? De Fifa en alle westerse bedrijven die daar grof geld verdienden (38 uit ons land), kijken de andere kant op.

Qatar, dat toch niet op een stuiver hoeft te kijken, gaat ook niks compenseren, liet de minister van arbeid deze week weten. Dit belangrijke nieuws kreeg amper aandacht, ophef was er al helemaal niet, geen talkshow die erover sprak. Dit gaat niet over onszelf en onze eigen worsteling, maar over straatarme sloebers heel ver weg.