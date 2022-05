Tien motoren, twee helikopters en twee vliegtuigen: zo wordt de Giro in beeld gebracht

Bauke Mollema ergert zich als vanouds aan de motards

Bauke Mollema stak zondag in de Ronde van Italië bewust zijn hand op om de auto van de koerscommissaris bij zich te roepen. Of de motor met cameraman die voor het peloton reed niet wat verder voor de groep kon rijden. Men kon vooraan in de slipstream, terwijl achterin renners daar juist hinder van ondervonden. “Ik was er weer boos om. Het is echt verschrikkelijk.”

Een nieuw jaar in de Giro met een nieuwe producent van de tv-beelden, dezelfde Mollema. In 2019 maakte de ervaren Nederlander zich al boos over de manier waarop in Italië de motoren door de wedstrijd reden. Renners kunnen mee in de slipstream, en tijdens afdalingen kunnen zij die voorop rijden zich richten op de remlichten van de motoren. Dat leidt tot een oneerlijk koersverloop, zegt hij. En dit jaar is dat volgens hem niet anders. “In de Tour de France is het wel iets beter. Maar in de Giro trekt die motard vlak voor het peloton zich niets aan van iemand.”

Mollema: “Als je rondvraagt, dan weet ik zeker dat er meer renners zijn die dit vinden. Maar misschien worden zij er ook een beetje moedeloos van. Er is voor mij niets veranderd.”