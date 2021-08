Tien kilometer zwemmen in lauwe soep

Zwemmen in een bord lauwe soep, hoe zou dat voelen? Sharon van Rouwendaal weet dat nu. Ze is heel wat gewend. Zwemmen in een ijzig meer. Zwemmen in een warme zee. Zwemmen tussen troepen kwallen. Zwemmen in de hoge golven. Maar zwemmen in een bord lauwe soep, nee, dat deed ze nog nooit. Tot gisteren.

Toen dook ze in het Odaiba Marine Park in Tokio, voor haar 10 kilometer open water, 10 kilometer open soep. Want als water bijna 30 graden is, dan is het geen water meer. Dan is het soep. Belachelijk heet om in te zwemmen. Zelfs de vissen sprongen er liever uit.

Kun je nagaan hoe het moet voelen als je er als zwemmer in volle inspanning doorheen klieft. Alleen met je hoofd boven het water uit. Op dat hoofd een badmuts. Waar moet je je warmte kwijt? In het water kan niet. Boven het water lukt niet, want de lucht, die is al even heet.

Nu zijn brute omstandigheden Sharon niet vreemd. Jarenlang trainde ze in een openluchtbad in Narbonne, zelfs als het vroor. Jarenlang liet ze zich ook verbaal afbeulen, door kampioenenmaker Philippe Lucas.

Sinds kort is de openwaterzwemster wat liever voor zichzelf: ze stapte over naar de meer uitgebalanceerde Duitse coach Bernd Berkhahn. Maar de hardheid is gebleven. Dus kou of hitte, Sharon vreet zich er doorheen.

Zeven rondjes moet ze door de soep. Elk rondje is er kans op drinken. Sharon lukt dat vijf keer. En dat is veel, als je de andere zwemsters telkens bloednerveus mis ziet grabbelen en graaien, naar plastic bekertjes en flesjes. Sharon blijft rustig en grijpt raak.

Na de wedstrijd was ze drie kilo kwijt. Drie kilo!

Het drinken heeft haar race gered, vertelt de openwaterzwemster naderhand. Daardoor bleef ze koel van binnen. Evengoed was ze na de wedstrijd alsnog drie kilo kwijt. Drie kilo! Zweten onder water; kan dat? Blijkbaar wel.

Maar het was niet alleen het drinken. Ook Sharons hoofd bleef koel. Alle zwemsters werden in het bord soep op traag tempo ­gegaard. Voorkomen dat ze het kookpunt zou bereiken voor de ­finish was Sharons voornaamste doel. Het lukte. Waar veel favorieten ploften en minuten verloren, werd ze tweede. Na haar olympische titel in Rio vond ze dat geen teleurstelling.

Ik snap dat wel. In deze volledig nieuwe discipline, 10 kilometer open soep zwemmen, is meteen zilver winnen gewoon heel knap.