Ticketprijzen schieten omhoog, shirts vliegen de winkel uit: het Messi-effect in Miami

Nadat de Argentijnse wereldkam­pioen Lionel Messi ruim een week geleden de stad Miami versteld had doen staan met de aankondiging dat hij er binnenkort voor de plaatselijke profclub komt spelen, kreeg Mad About Soccer plotseling veel meer klanten over de vloer.

“Binnen twee dagen waren de Messi-shirts weg”, vertelt verkoper Nicolas Romero van de speciaalzaak voor voetbalkleren. “Hij heeft nog geen officieel rugnummer bij Inter Miami, dat komt waarschijnlijk over een paar weken. Maar we zeiden tegen onze klanten: koop het vast, ze raken uitverkocht. Dan kun je straks terugkomen, en dan printen we dat nummer er alsnog op.”

400 dollar voor een ticket

Romero is zelf ook opgewonden over de komst van Messi. “Ja, hij is de beste voetballer uit de geschiedenis. Iedereen die het spel kent, kan dat beamen. Ik ga hem zeker bekijken in het stadion.” Al zal dat niet direct zijn. “De ticketprijzen voor de eerste wedstrijden met hem zijn nu de hoogte in geschoten, van 30 dollar naar iets van 400 dollar. Ik snap het, want het Messi. Maar het is wel zuur voor mensen die altijd al naar de wedstrijden gingen en het nu niet meer kunnen betalen.”

Romero ging, als serieus liefhebber, vaker naar wedstrijden van Inter Miami. Maar om te zeggen dat de enige profclub van de stad tot nu toe heel erg leeft onder de bevolking, dat nu ook weer niet.

Loyaal aan de clubs uit de herkomstlanden

Miami is, vergeleken met andere Amerikaanse steden, een voetbalgekke stad. Overal zijn veldjes waar mensen partijtjes spelen. Een groot deel van de bevolking bestaat uit immigranten uit Latijns-Amerika, waar de sport veel meer leeft dan in de VS. Maar als het aankomt op supporteren, hebben ze vaak meer loyaliteit met clubs uit hun herkomstlanden.

Zoals Irán Espinoza, die in het Morgan Levy Park langs de kant toekijkt hoe zijn zoon zich op een voetbalveldje in het zweet werkt. Hij immigreerde twintig jaar geleden uit Nicaragua en volgt nog altijd trouw de resultaten van Real Madriz, de club uit zijn geboortestreek. Hij bezocht ook weleens een vriendschappelijke wedstrijd in Miami, om Messi te zien spelen. Maar een competitiewedstrijd van Inter Miami nog nooit. De resultaten van de club zijn op het werk ook geen onderwerp tijdens de lunch, vertelt hij.

Misschien dat dat verandert met de komst van Messi. “Ik ben zeker van plan om een keer te gaan kijken. Als de prijzen wat omlaag zijn gegaan.”

Opgericht door David Beckham

Wat ook niet meehelpt, is dat Inter Miami een relatief nieuwe club is. Vijf jaar geleden werd die opgericht, onder anderen door David ­Beckham, een Engelse wereldster van een eerdere generatie die ook in de Verenigde Staten ging voetballen. Sinds 2020 komt de club uit in de oostelijke divisie van de Major League Soccer (MLS). Er zit veel geld in de club, maar echte resultaten bleven tot nu toe uit. Inter Miami eindigde drie keer in de middenmoot. Nu, halverwege het seizoen, staat de club zelfs laatste.

Het nieuwe stadion is pas in 2025 klaar. De Nederlandse doelman Nick Marsman, die ook voor Inter Miami speelt, veroorzaakte afgelopen week nog een lokaal mediastormpje door zich openlijk af te vragen of de club wel klaar is voor Messi. Zo zou de beveiliging volgens hem te wensen overlaten voor een vedette van dat kaliber.

Gevallen voor de levensstijl in Florida

Naar verluidt zijn sportieve overwegingen hoe dan ook secundair geweest voor Messi. In Saudi-Arabië, waar hij eerder mee in verband werd gebracht, had hij bovendien veel meer geld kunnen verdienen, al zal hij zeker niet armer worden in Miami. Hij zou vooral voor de levensstijl in zuid-Florida gevallen zijn, waar hij al een buitenverblijf bezit en waar hij een iets normaler gezinsleven hoopt te gaan leiden.

Maar Nicolas Romero is niet bang dat zijn team opgescheept wordt met een overbetaalde, niet heel erg gemotiveerde vedette. Messi is 35. “Los van hoe hij speelt, hij brengt zoveel mee, alleen al door zijn naam. En hij heeft vorig jaar nog het WK gewonnen. Ook als hij niet meer op zijn best is, is hij nog steeds goed.”

