Thomas Krol is de snelste op de 1500 meter, maar wat was hij zenuwachtig geweest

Ze reden met zijn tweeën veruit de snelste tijden van de dag. En toch hadden vooral Thomas Krol en Kjeld Nuis toch wel wat zenuwen gehad voor hun 1500 meter op de NK afstanden in Heerenveen. De een vanwege een matig voorseizoen, de ander omdat het de eerste was van het jaar.

Wie de wedstrijd bekeek in Thialf, zag niet dat er twee schaatsers op de plekken één en twee stonden die in de zomerfase een paar momenten hadden gekend waarin het lot hen niet al te gunstig was gezind. Vooral bij Krol liep het lange tijd niet lekker. Een maand had hij zich toch wel rot gevoeld, zei Krol. “Dat lijkt misschien gek bij iemand die de laatste jaren alles heeft gewonnen. Maar de laatste keer dat ik snel schaatste was al acht maanden geleden. Dus dan ga je toch twijfelen”

Krol weet dat vooral aan zijn fietstesten in de zomer, die niet zo explosief waren als in de vorige zomer. In zijn beleving is A=B, B=C en dus is A ook C. En als A in dit geval de fietstesten zijn en C betekent hard schaatsen, dan zat er dus iets mis. “Ik ging er gelijk doemscenario’s bijhalen. Waarom gebeurt het juist dit olympisch jaar? Verpest ik dan weer de Spelen, voor de derde keer op rij? Ik heb echt tegen mezelf moeten zeggen dat ik moest kappen met zeuren.”

Ontstoken hartzakje

Nuis kende in de zomer scheuten in de hartstreek. Er bleek niks aan de hand, maar de schrik zat er in. Even daarvoor had hij namelijk een ontstoken hartzakje gehad, een zeldzame bijwerking van het Pfizer-vaccin. In de Volkskrant vertelde hij dat hij er een week goed ziek van was. Na die initiële tegenslag kwam Nuis er wel steeds beter in conditie. Sterker nog, hij pompte zich extra op en verklaarde vooraf dat hij nog nooit zo goed was geweest. Al waren dat ook wel de woorden die hij nodig heeft om het schaatsen een strijd te maken, een duel waar hij energie uithaalt.

De 1500 meter van zaterdag op de NK was het eerste duel tussen de twee kemphanen, van wie Nuis als eerste mocht. 1400 meter ging het bij hem heel goed, vertelde hij achteraf, dit keer zonder blikje energiedrank waar je vleugels van krijgt in zijn hand. Daarna ging toch veel fout. Hij ‘hakkelde’ zich naar de finish: 1.44,53.

Krol was tot de laatste meters langzamer dan Nuis, maar hij bleef wel door met netjes schaatsen. Zijn probleem lag de afgelopen weken juist bij zijn techniek, vertelde hij. Hij zette het been dat na de afzet los hangt te snel neer, waardoor hij eigenlijk op twee benen kwam te glijden. Toen hij dat verbeterde, kwamen de snelle tijden meteen. En werd hij dus Nederlands kampioen, met 1.44,27, wat aan Nuis weer een scheldwoord ontlokte.

Het was een mooi aspect van een strijd tussen twee schaatsers die beiden goed in vorm zijn. Want ook bij Krol was er uiteindelijk niet veel aan de hand. In de afgelopen week sloeg bij hem de stemming om. En hij haalde bevestiging uit een fietsrit. “Vorige week reed ik in een training bij een lullig sprintje ineens een wattagerecord (“ver boven de 2000”). Het kon dus wel voor Krol, die zich nu de favoriet mag noemen op de 1500 meter. Want behalve Nuis reed iedereen op grote achterstand. Ook Patrick Roest, die vierde werd na een moeizame wedstrijd.

Nuis ondertussen was blij dat hij na een rommelig jaar (hij kwakkelde na een coronabesmetting een groot deel van de winter) zo dicht bij Krol bleef in zijn eerste wedstrijd. “Vorig jaar begon ik met 1,5 seconde achterstand. Nu is het maar twee tienden. Thomas is de graadmeter, ik ben blij over vandaag. En om realistisch te zijn: wij liggen ver voor op de anderen.”

Dat is zondag op de 1000 meter wel anders. Daar krijgen Nuis en Krol het een stuk moeilijker, voorspelde Nuis. “Ik denk dat daar wel zeven mensen zijn die heel goed kunnen rijden. Als wij het laten hangen, komt er iemand onderdoor. Zo is het echt.”

