Thomas Krol bezorgt coach Orie voor zesde Spelen op rij goud

Vooraf was stiekem gerekend op een één-twee-drie voor Nederland op deze afstand. Dat kwam er niet van. Hein Otterspeer, die zijn debuut maakte, eindigde ver buiten het podium: tiende. Kai Verbij liet op de laatste kruising Dubreuil voor gaan, waarna hij helemaal gas terugnam en alle kansen in rook zag opgaan: dertigste.

Krol (29) schaatst in de Jumbo-Visma-ploeg van Jac Orie. Met dat team wilde het op deze Spelen nog niet echt lukken. De gouden medaille van Peking betekent dat Orie al voor de zesde Winterspelen op rij een olympisch schaatskampioen aflevert. Hij was in 2002 al de man achter het goud van Gerard van Velde in Salt Lake City. Daarna volgden Marianne Timmer in 2006, Mark Tuitert in 2010, Stefan Groothuis in 2014, Sven Kramer, Carlijn Achtereekte en Kjeld Nuis in 2018.

Na zijn race dacht Krol aanvankelijk dat zijn tijd niet genoeg was voor goud. “Ik dacht: jeetje, ik had het sneller verwacht, dadelijk grijp ik weer overal naast.” Maar na de rit van Otterspeer en de ritten daarna kreeg hij meer en meer hoop. “Ik heb de tijd af zitten tellen", zei Krol. Hij was ‘zielsgelukkig’ met de olympische titel. “Het is een droom die uitkomt. Overigens, wel een grappig podium: wij zijn alle drie even oud en zaten al bij de junioren in dezelfde leeftijdscategorie.”

‘Dan wordt het voor je gevoel langlaufen’

Voor Otterspeer was het een bittere ontgoocheling. Hij zei na afloop bij de NOS zich een beetje te schamen omdat hij een nieuwe start had moeten aanvragen. “Ik zette mijn schaatsen op het ijs, ging in de houding staan maar in die diepe houding gleed mijn schaats uit. Superdom dat ik niet om een nieuwe start heb gevraagd", zei Otterspeer. “Ik stond namelijk niet goed. Dan zak je eigenlijk weg in het zand, je hebt geen houvast. En dat was mijn hele race. Je rent dan achter de feiten aan. De één staat op asfalt, de ander op zand. Dat was ik. Dan wordt het voor je gevoel langlaufen. Dat moet je niet doen op schaatsen.”

Verbij was diep teleurgesteld. Hij sprak van een ‘doemscenario’. “Balen dat ik mijn rit niet af kan maken. Ik heb hier lang voor gewerkt. Topsport kan soms hard zijn", zei hij bij de NOS.

Thomas Krol na zijn race op de 1000 meter. Beeld ANP

De 1000 meter was in het voorseizoen het bastion van de Nederlanders, de enige afstand waar werd gedomineerd. Krol, Verbij, Otterspeer en ook Kjeld Nuis waren onverslaanbaar. Nuis plaatste zich in december niet voor deze afstand op de Spelen.

De beste van het veld

Voor de ritten van de Nederlanders werd niet hard gereden. Met 1.08,56 was Piotr Michalski de beste geweest. De eerste Nederlander die in actie kwam, was Krol. Die had op de 1500 meter een tussentijd op de 1000 meter gereden van onder de 1.08. Daarmee was hij toen de beste van het veld. Dat gaf hem genoeg vertrouwen voor vrijdag, al had hij dat niet echt nodig.

In zijn rit tegen de Noor Lorentzen bleef hij in de eerste ronde verrassend achter Michalski. Pas in de slotronde pakte hij zijn winst. Met 1.07,92 was hij weliswaar veruit de snelste tot dat moment, maar hij bleef ver verwijderd van het olympisch record van Gerard van Velde uit 2002 (!): 1.07,18.

Handen voor de mond

Krol had daarom geen idee wat zijn tijd waard was. Hein Otterspeer, die startte in de buitenbaan, kwam niet aan de tijd van Krol. Hij werd in zijn rit verslagen door de Chinees Ning. De debutant boog het hoofd: met 1.08,80 eindigde hij ver buiten het podium.

In de laatste rit was Kai Verbij de laatste echte concurrent. Verbij had Nuis op het OKT van het podium geduwd, en opende net als directe tegenstander Dubreuil sneller dan Krol. Op de laatste kruising moest Verbij Dubreuil voor laten gaan. Zijn toernooi was voorbij. Ook Krol kon in eerste instantie niet blij zijn. Hij sloeg in ongeloof voor Verbij zijn handen voor de mond.

