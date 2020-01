Thiem zou best die ene speler kunnen zijn die Djokovic van de winst afhoudt

De eindstrijd van de Australian Open is weer een voor tennissers van alle leeftijden. Na drie finales tussen spelers van boven de dertig gaat de 26-jarige Dominic Thiem zondag in Melbourne de strijd aan met de oude generatie in de persoon van Novak Djokovic (32). De Oostenrijker kan de eerste grandslamwinaar worden die geboren is in de jaren negentig van de vorige eeuw.

Na de ATP Finals van december in Londen, waar hij in de eindstrijd verloor van Stefanos Tsitsipas (21), voorspelde Thiem dat er in 2020 een speler van de nieuwe generatie een grandslamtitel zou winnen. Zondag kan hij die woorden in de Rod Laver Arena omzetten in daden, maar dan moet hij wel van Djokovic zien te winnen, titelhouder en zevenvoudig kampioen in Melbourne.

Als er één speler is die Djokovic van zijn zeventiende grandslamtitel kan afhouden, is het misschien wel Thiem, die in de kwartfinale in Melbourne te sterk was voor Rafael Nadal. Van de laatste vijf partijen tegen Serviër Djokovic won hij er vier. De Oostenrijker weet ook hoe het is om in een toernooi twee leden van de Grote Drie te verslaan. Tijdens de ATP Finales klopte hij zowel Roger Federer als Djokovic.

Thiem wilde na zijn triomf van vrijdag op Alexander Zverev (3-6, 6-4, 7-6 en 7-6) niets zeggen over zijn kansen tegen ‘Mister Australian Open’ Djokovic. Hij staat voor dezelfde uitdaging als in zijn twee eerdere grandslamfinales. Op het gravel van Parijs slaagde hij er de afgelopen twee jaar niet in om ‘Mister Roland Garros’ Nadal te onttronen.

Alexander Zverev in de halve finale tegen Dominic Thiem. Beeld Getty Images

Met zijn goede vriend Zverev (22) als opponent stond Thiem vrijdag in zijn vijfde halve finale op een grandslamtoernooi voor de eerste keer tegenover een jongere tegenstander. Voor de nummer vijf van de wereld – Zverev staat zevende – een teken dat de aanval van de jeugd op de hegemonie van Nadal, Djokovic en Federer serieuzere vormen aanneemt.

In hun NextGen-wedstrijd gaven Thiem en Zverev elkaar niets toe. Uiteindelijk sloeg Thiem toe in de twee tiebreaks, zoals hij ook tegen Nadal drie tiebreaks verzilverde. Ook dat moet de tennisser uit Lichtenwörth hoop geven voor de finale van zondag tegen Djokovic. Van de zeven tiebreaks die hij tegen de Serviër speelde, schreef hij er vier op zijn naam.