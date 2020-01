Thiem houdt Nadal uit halve finales van Australian Open

Rafael Nadal heeft zijn status als nummer een van de wereld niet kunnen waarmaken op de Australian Open. In de halve finale van het eerste grandslamtoernooi van het jaar verloor de Spanjaard van Dominic Thiem: 7-6 (3), 7-6 (4), 4-6 en 7-6 (6). Voor de Oostenrijker is het de eerste keer dat hij bij de laatste vier staat op Melbourne Park.

Datzelfde geldt ook voor Alexander Zverev, Thiems tegenstander van vrijdag voor een plaats in de finale. De Duitser zegevierde in vier sets over de Zwitser Stanislas Wawrinka. In de onderlinge confrontaties tussen Thiem en Zverev leidt de 26-jarige Oostenrijker met 6-2. Hij won ook de twee eerdere grandslampartijen, op het Parijse gravel van Roland Garros.

Voor Nadal kwam de nederlaag tegen Thiem hard aan. De 33-jarige Mallorcaan had in Melbourne zijn zinnen gezet op zijn twintigste grandslamtitel, waarmee hij op gelijke hoogte zou komen met Roger Federer. De Zwitser kan zijn totaal nu opvoeren tot 21, al begint hij donderdag als underdog aan zijn halvefinalepartij tegen Novak Djokovic. Mocht Djokovic zondag zijn titel met succes verdedigen dan verdringt hij Nadal als aanvoerder van de mondiale lijst.

Bevangen door de zenuwen

Thiem haalde een hoog niveau tegen Nadal. De nummer vijf van de wereld uit Lichtenwörth kende een moment van zwakte. In de vierde set kon hij de partij bij 5-4 al uitserveren, maar werd hij bevangen door de zenuwen. Wellicht gingen zijn gedachten terug naar de voorgaande vier verloren grandslampartijen tegen Nadal. In de derde tiebreak van de partij verspeelde Thiem eerst een voorsprong van 6-4 voordat hij zijn vierde matchpoint benutte.

Thiem speelde in de Rod Laver Arena als Nadal in zijn beste dagen, onvermoeibaar en met verwoestende slagen vanaf de achterlijn. Hij maakte ook fysiek een betere indruk dan Nadal, die bekend staat als een van de fitste tennissers van de tour. Thiem vertelde dat hij de december veel fysieke arbeid had verricht. ‘Gladiatoren-trainingen’ noemde hij het regime waaraan zijn fitnesscoaches hem hadden onderworpen.

Thiems tegenstander van vrijdag Zverev lijkt in zijn twintigste optreden in een grandslamtoernooi eindelijk zijn belofte in te lossen als de voornaamste uitdager van het trio Nadal, Djokovic en Federer. De 22-jarige Duitser wordt gezien als de meest talentvolle speler om de hegemonie van het illustere drietal te breken. Maar vooralsnog bleef zijn definitieve doorbraak uit.

Vooral op de vier grandslamtoernooien kwam de huidige mondiale nummer zeven niet tot zijn beste spel. Twee keer een kwartfinale op Roland Garros, meer zat er voor hem niet in. Aanvankelijk zag het er ook niet naar uit dat Zverev op de Australian een hoofdrol zou gaan spelen. In de ATP Cup eerder dit jaar verloor hij al zijn drie partijen.

Doneren voor elke dubbele fout

Vooral zijn service liet hem in de steek in de eerste editie van het landentoernooi in Australië. In zijn drie wedstrijden sloeg hij maar liefst 31 dubbele fouten. Gekscherend zeiden zijn collega-tennissers, die voor elke ace een bedrag reserveerden voor de slachtoffers van de bosbranden, dat Zverev beter een bedrag kon doneren voor elke dubbele fout.

Na het mislukte avontuur in de ATP Cup reisde Zverev al snel naar Melbourne, waar hij dagelijks zeven uur op de trainingsbaan stond. Die arbeid wierp zijn vruchten af, al kende hij tegen drievoudig grandslamwinnaar Wawrinka een slechte start. Hij herstelde zich echter knap tegen de 34-jarige Zwitser en via de setstanden 1-6, 6-3, 6-4 en 6-2 plaatste hij zich voor zijn eerste halve eindstrijd op een grandslamtoernooi.

Zverev loste niet alleen een sportieve belofte in, hij loste ook een financiële belofte in. Voor de start van de Australian Open vertelde hij dat hij al zijn prijzengeld zou afstaan aan de slachtoffers van de bosbranden. Als halvefinalist is dat een bedrag van 650.000 euro. “Ik kan er nieuwe auto’s van kopen, maar het geld kan beter besteed worden aan het herstel van de woningen en de natuur.”

