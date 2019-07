Thibaut Pinot is tegen wil en dank de Franse hoop in de Tour

Nu of nooit, kopte de Franse sportkrant L’Équipe voorafgaand aan de Tour. Nu of nooit voor een Fransman om weer eens de Tour de France te winnen omdat er een parcours lag met veel klimmen en weinig tijdritkilometers. Nu of nooit voor ofwel Thibaut Pinot, ofwel Romain Bardet. Na de eerste aankomst bergop, donderdag in de Vogezen op La Planche des Belles Filles, is de eerste slag geweest: Pinot staat zevende en doet mee, Bardet is nu de nummer 26 van het klassement en haakt vooralsnog af.

Het is een mooie, maar ook precaire positie voor Pinot (29) om in te zitten. Hij is een van Frankrijks talenten die zijn reputatie nooit waar wist te maken. Hij heeft een haat-liefdeverhouding met de Tour, de laatste jaren zelfs een haatverhouding. Na een plotselinge vierde plek in de Tour van 2014 ging hij in de jaren daarna ten onder aan de druk van het Franse publiek. Het verlies ging in zijn hoofd zitten. Een ‘vlucht’ naar de Ronde van Italië betaalde zich in 2017 uit met een vierde plaats en vorig jaar bijna met een podiumplek, tot hij in etappe 20 met uitdrogingsverschijnselen moest opgeven.

Een lama in de tuin

Op zo’n moment, als hij het allemaal niet ziet zitten, is er maar één plek waar hij tot rust komt. Thuis, in zijn zelf ontworpen houten huis in de heuvels rond het kleine plaatsje Mélisey. In en rond zijn huis lopen 35 dieren rond. Schapen vooral, maar ook katten en een ezel. Vier jaar geleden vond Pinot opeens een lama in zijn tuin. Een cadeautje van ploeggenoot Arthur Vichot. Na twee dagen bracht de Franse klimmer het beest weer weg. De schapen lieten de nieuwkomer niet toe in hun midden.

Diezelfde Vichot zei ooit dat ­Pinot beter met dieren is dan met mensen. Bert Hiemstra beaamt dat. De Nederlandse oud-prof werkte bij Lapierre, het fietsenmerk waar Française des Jeux op rijdt. “Het liefst blijft hij in de anonimiteit. Hem strikken voor bijvoorbeeld commercials was al heel moeilijk.”

Fietsen of vissen

Nee, laat Pinot maar lekker in de natuur zijn gang gaan. Hiemstra: “Het is of fietsen, of vissen. Dat is zijn andere hobby. Als hij niet op de pedalen staat, loopt hij tot zijn ­midden in het water.” Tegelijkertijd is Pinot ook een ‘freak’, zegt Hiemstra. “Hij wil alles tot in detail weten, bijvoorbeeld over zijn fiets. ­Lapierre betrekt hem bij het ontwikkelen van de beste fiets.”

In Mélisey, op twintig kilometer van La Planche des Belles Filles, is ­Pinot de held van het dorp. Zijn handtekening staat groot op de ­linkermuur van het Restaurant de la Mairie. Donderdag waren er veel winkels dicht. Werknemers kregen vrij om zo naar de klim even verderop te kunnen. Vijf minuten nadat de Tabac-winkel open ging, om 6.30 uur, was de L’Équipe al uitverkocht.

In het gemeentehuis bevestigen ze het verhaal dat die dag in de L’Équipe stond: er hangen expres geen grote spandoeken voor Pinot in het dorp. Komt omdat zijn vader het succes van zijn zoon niet wil gebruiken voor eigen gewin. Over zeven maanden hoopt burgemeester Régis Pinot namelijk herkozen te worden. Maar ja, helemaal geen aandacht voor zoon Pinot is ook weer wat ­eigenaardig. Dinsdag is nog één banner over de weg gespannen. ‘Thibaut, Mélisey is er altijd voor jou’, staat erop te lezen.

Moeite met druk

Marc Madiot is al bijna 22 jaar ploegbaas van Groupama-FDJ. Hij heeft Pinot al tien jaar onder zijn hoede. Rustig, bedeesd en een echte leider, kenschetst hij zijn kopman. Maar ook een die moeite heeft met druk. Daarom is dit jaar al ruim van ­tevoren een plan gemaakt voor de Tour. “We hebben Thibaut veel in Frankrijk gehouden. Hij heeft veel Franse koersen gereden. In december wist hij al dat hij naar de Tour ging en met welke teamgenoten. Dat hielp hem.”

Donderdag bleek dat de voorbereiding goed is geweest. De etappe naar La Planche des Belles Filles was een bevestiging van de vorm, ook al was hij ‘tussen de vijf en tien keer’ gaan verkennen en wist hij van alle klassementsrenners het best wat hun nog te wachten stond. Zelfs op de dag dat hij een persconferentie in Brussel gaf, was hij in de ochtend nog een laatste keer gaan verkennen.

Pinot voelde de druk tijdens de race, benadrukte hij na afloop van de bergetappe. Maar dit keer kon hij er goed mee omgaan. Ploegbaas Madiot: “Il est dans le match”. Hij zit in de wedstrijd.

