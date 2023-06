The Ocean Race wijst uit: het gaat slecht met onze wereldzeeën

Het is wetenschappelijk gezien nog te vroeg om conclusies te trekken, zei Boris Hermann deze week na aankomst in de haven van Genua. Toch had de schipper van Team Malizia, tweede in de einduitslag van The Ocean Race, sterk de indruk dat er op de wereldzeeën veranderingen gaande zijn. “Temperatuurstijgingen zijn met het blote oog niet waarneembaar”, zei de Duitser Hermann. “Maar we hebben de opwarming onderweg wel gemeten. Dat is zeker.”

Wat niet iedereen zal weten is dat The Ocean Race, die deze week na ruim 60.000 kilometer in Italië eindigde, naast de grootste en belangrijkste zeilwedstrijd ter wereld ook een wetenschappelijke operatie van enorme omvang is. Elke deelnemende boot werd ingericht met speciale meetapparatuur om vooral klimaatverandering wereldwijd in kaart te brengen.

Eigenschappen van water

Zo voer Team Malizia, met aan boord ook de Nederlandse Rosalin Kuiper, met een zogenoemde ‘OceanPack’. Een apparaat dat boven en beneden het wateroppervlak metingen doet en daarmee een volledig geautomatiseerd laboratorium is dat rechtstreeks verzamelde data uit de zee zendt naar wetenschappers op de vaste wal.

De ‘OceanPack’ meet verschillende eigenschappen van het water, onder andere de koolstofdioxide, de temperatuur, de zuurstof en zout. Volgens Hélène Katz, medewerker van Team Malizia, zijn de variabelen niet alleen cruciaal voor het begrijpen van de gezondheid van de oceanen, maar ook van de gezondheid van onze aardbol.

Oceanen en zeeën bedekken ongeveer 70 procent van de wereldoppervlakte en nemen 90 procent van de warmte van de zon op. “Daarom zijn deze metingen superbelangrijk”, zegt Katz. “De oceaan speelt een gigantische rol in ons weer- en klimaatsysteem. Zie het als de airconditioning. Het water houdt de temperatuur op orde zodat dieren en mensen niet uitsterven.”

Unieke metingen

Volgens Katz hebben oceanen vergelijkbare eigenschappen als bossen. “Door CO 2 op te nemen en op te slaan, verminderen ze de klimaatverandering.” Ze benadrukt hoe uniek de verschillende metingen van de afgelopen maanden zijn. “The Ocean Race gaat echt door stille gebieden waar het water zo ruig is dat niemand er durft te zeilen. Als er al onderzoekers naartoe gaan, verblijven ze er maanden om op dezelfde plek metingen te verrichtingen.”

The Ocean Race is veel minder statisch. “De boten verplaatsen zich razendsnel”, zegt Katz. “Daardoor is deze informatie heel waardevol.”

Met de oceaan als racecircuit zijn de zeilers van The Ocean Race de eerste getuigen van veranderingen op open water. Temperatuurverhoging is slechts een van de toenemende milieueffecten op de wereldzeeën.

De uitkomsten van metingen van andere boten in The Ocean Race baren daarom misschien nog wel meer zorgen. Waar Team Malizia de focus legde op eigenschappen van het water, verzamelde Biotherm informatie over de biodiversiteit. Ze zagen ten opzichte van 2018, toen er ook metingen werden gedaan, steeds minder wilde dieren.

Overal plastic

Twee andere zeilschepen, Guyot Environnement-Team Europe en Team Holcim-PRB, monitorden de zeevervuiling. Het slechte nieuws: in elk monster dat ze de afgelopen maanden namen, vonden ze restanten plastic. Zelfs in delen die nooit eerder werden bevaren, ver van de bewoonde wereld.

Neem Point Nemo, het meest onbereikbare deel van de zee ter wereld, dat 2688 kilometer is verwijderd van vaste grond. Per kubieke meter water werden 320 microplastic deeltjes gevonden. Bijna een vertienvoudiging van een paar jaar geleden. De hoogste concentraties microplastics werden gevonden bij kusten en stedelijke gebieden.

Over het algemeen kan worden gesteld dat het aantal deeltjes plastic in de oceanen de afgelopen vijf jaar met 20 procent is toegenomen. De onderzoekers plaatsen wel een kanttekening: de gebruikte meetapparatuur is veel gevoeliger dan voorheen. Meest gevonden type plastic is polyethyleen, materiaal dat wordt gebruikt voor verpakkingen, plastic zakken en flessen.

De teams deelden alle verzamelde informatie al tijdens The Ocean Race met acht wetenschappelijke instellingen wereldwijd. Die houden de data niet alleen voor eigen onderzoek, maar delen het met alle instituten die onderzoek doen naar de klimatologische veranderingen in de oceanen.