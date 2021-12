Teun Koopmeiners over vertrek bij AZ: ‘Soms dacht ik: waar is de morele kant van dit verhaal?’

Teun Koopmeiners was wel toe aan een korte winterstop, bekent hij. Niet dat hij moe was of de dagen aftelde bij Atalanta Bergamo, waar hij sinds september voetbalt, maar 2021 was een druk, hectisch jaar, realiseert hij zich. Tijd om rustig adem te halen en te beseffen wat er allemaal is gebeurd, is er nauwelijks geweest. “Het is hartstikke leuk hier”, benadrukt Koopmeiners vanuit Bergamo. “Maar het programma is zo vol, dat je nooit de tijd hebt om tot rust te komen en alle prikkels te laten dalen.”

Het is een neveneffect van een tot dusver mooie droom. Koopmeiners (23) maakte deze zomer na vier seizoenen AZ de overstap naar het buitenland. “Ik voelde dat ik er klaar voor was”, vertelt hij. “Natuurlijk, je bent nooit uitgeleerd, maar ik merkte dat ik het wel even gezien had in de eredivisie. En ik vond ook dat het gezien mijn prestaties – inclusief een plek in de EK-selectie – een goed moment was om de stap te maken. Alleen ja, in de voetbalwereld blijft het dan spannend of er iets voorbijkomt waarvan je zegt: ja, hier wil ik instappen.”

Dat Koopmeiners uiteindelijk een vijfjarig contract bij Atalanta Bergamo tekende, is een weloverwogen keuze geweest. De Italiaanse club, waar ook Marten de Roon en Hans Hateboer onder contract staan, was al langer geïnteresseerd in hem. “Het gevoel was goed. Stabiel beleid, heldere visie en Atalanta presteert al jaren constant, waarbij ze ook uitkomen in de Champions League. Dat vond ik wel belangrijk. En het leven eromheen speelt ook mee. Bergamo is een leuke stad, waar het druk en gezellig is.”

De transfer kwam niet zomaar tot stand. Dagen, weken, zelfs maanden gingen er voorbij tot de deal op 30 augustus, een dag voor het sluiten van de transfermarkt, eindelijk rondkwam. “Ik heb daar best veel stress van gehad. Om een soort speelbal tussen clubs te zijn, is heel vervelend, omdat je er deels wel invloed op hebt en deels ook totaal niet. Alle belangen staan recht tegenover elkaar. De een vraagt meer dan de ander wil geven, de een heeft er voordeel bij om lang te wachten en de ander juist niet, et cetera. Het is echt zo’n zakelijk spel waar je soms een beetje ziek van wordt.”

De club wilde er alles uithalen

Ratio en emotie wisselden elkaar af bij Koopmeiners. “De morele kant is soms ver te zoeken in de voetballerij”, ziet hij. “Enerzijds is dat heel begrijpelijk, omdat AZ het ook zakelijk moet bekijken maar ik vind het ook jammer zoals het is gegaan. Dat heb ik de club ook laten weten. Ik ben zelf meer een moreel dan een zakelijk persoon. Mij ging het niet zozeer om het geld als wel om de stap die ik wilde maken. Je hebt met zoveel verschillende belangen te maken. Soms dacht ik: ja jongens, de morele kant mag wel iets meer omhoog komen nadat ik zoveel voor de club heb gespeeld. Ik speelde al vanaf mijn negende, tiende voor AZ. En natuurlijk: ik snap ook wel dat de club er alles uit wilde halen.” Uiteindelijk incasseerden de Alkmaarders circa veertien miljoen euro voor hem.

Koopmeiners nam na SC Heerenveen-AZ afscheid. Na die wedstrijd stond hij in tranen voor de camera van ESPN. Wat er achter zijn tranen zat? “Van alles”, puft hij. “Emotie, blijdschap, vermoeidheid, stress en ook opluchting. Ik had die nacht amper geslapen. Ik had tot vier uur ’s nachts aan de telefoon gezeten, omdat de laatste onderhandelingen nog bezig waren. En ik wilde per se spelen. Dat was ook een rollercoaster voor mij. Er moest niets gebeuren, ik moest fit blijven. Maar de andere Teun zei: ik wil het goed afsluiten bij AZ, het team helpen. Daarom heb ik gespeeld.”

Bij Atalanta is hij op zijn plaats, voelt Koopmeiners. In tegenstelling tot veel andere Nederlanders in het buitenland staat hij vaak in de basis. “De Serie A is mij op het lijf geschreven”, vindt de Noord-Hollander. “Met mijn kwaliteiten kan ik me ook echt onderscheiden bij Atalanta.”

Niet zomaar ergens gaan lopen in Italië

Of zijn aanpassing makkelijk verliep? “Ja en nee”, lacht hij. “Sommige jongens spreken alleen maar Italiaans. Dat was even zoeken. En de manier van werken, de visie op voetbal, is hier heel anders. In Nederland heb je het klassieke 4-3-3-systeem, waarbij er vooral op balbezit gespeeld wordt. Hier is het veel opportunistischer. De ballen gaan sneller naar voren, waardoor je meer moet lopen. Of je de bal hebt, vinden ze minder belangrijk in Italië. Bij AZ speelde ik voor de verdediging en kon ik me redelijk vrij bewegen, maar hier moet je niet de vrijheid voelen om zomaar ergens te gaan lopen. Het is veel meer taakgericht, gedisciplineerder.”

Daarnaast is er een ander leefritme. “Wat ik wel grappig vind, is dat iedereen tussen één en drie stopt met werken en gaat lunchen in een restaurant. In Nederland moet er altijd maar gas gegeven worden. Altijd maar door, door, door. De mensen leven hier wat rustiger”, ervaart Koopmeiners. “Vooraf denk je erover na: hoe zal het zijn? Hoe ga ik het vinden? Eigenlijk is het allemaal beter geworden dan ik had gehoopt.”

‘Van Gaal goede trainer voor dit Oranje’ Toen Teun Koopmeiners in 2009 als elfjarige jeugdspeler een rondleiding bij AZ kreeg, nam Louis van Gaal net afscheid in Alkmaar. Twaalf jaar later kwamen ze elkaar weer tegen bij het Nederlands elftal. Koopmeiners: “Hij eist veel van ons, let op de details en werkt aan de discipline. Met de kwaliteiten die we in de groep hebben is dat een hele goede combinatie, denk ik.” Ook Koopmeiners leverde zijn bijdrage in de WK-kwalificatie, al was zijn invalbeurt tegen Montenegro niet best. “Soms heb je van die dagen. Maar uiteindelijk ben ik wel blij met de ontwikkeling die ik dit jaar heb doorgemaakt.”

