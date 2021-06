Terwijl zijn contract bij Barcelona afloopt, hoopt Lionel Messi dit keer wél de zielloze Copa América te winnen

Over het aflopende contract van Messi wordt al ruim een half jaar onderhandeld, nadat hij vorige zomer al bijna vertrok. De Spaanse media speculeren er daarom op los. Hij werd in verband gebracht met Manchester City en Paris Saint-Germain, maar de doorgaans goed geïnformeerde sportkrant Marca stelt dat “de relatie tussen voorzitter Laporta en Messi bijzonder goed is en het nieuwe contract op een aantal details na al rond is”.

Het afronden van een nieuw contract zou voor Messi een zorg minder zijn, aangezien hij met het nationale team van Argentinië in de Copa América actief is. Het Zuid-Amerikaanse kampioenschap loopt synchroon met het EK en is daarom inmiddels toe aan de kwartfinales. Tot op heden presteert La Albiceleste solide, met aanvoerder Messi voorop.

Messi's gevoelige boogbal over de doelman

De groepsfase is onderverdeeld in twee groepen van vijf. Van de vier wedstrijden won Argentinië er drie. Alleen tegen Chili, de winnaar van de toernooi in 2016, werd met 1-1 gelijkgespeeld. De eerste treffer werd gemaakt door Messi, uit een vrije trap van een meter of twintig. Ook in de met 4-1 gewonnen wedstrijd tegen Bolivia scoorde hij twee keer, waarvan de tweede een gevoelige boogbal over de doelman betrof. De wedstrijden tegen Uruguay en Paraguay werden beide met 1-0 gewonnen. In de groepsfase gaf La Pulga, De Vlo, ook nog twee assists.

De cijfers van de aanvaller ofwel aanvallende middenvelder zijn over de breedte indrukwekkend te noemen. In de volgende statistieken leidt hij individueel ook op dit toernooi; drie doelpunten, twee assists, 21 succesvolle dribbels, tien schoten op doel, veertig gewonnen duels en twee doelpunten van buiten de zestien.

Genoeg reden voor de Argentijnse fans om flink van zich te laten horen. Daar zullen de spelers weinig van merken. Het toernooi wordt in lege Braziliaanse stadions afgewerkt. Eerst zou de Copa plaatshebben in Colombia en Argentinië, maar die haakten door respectievelijk politieke onrust en een nieuwe coronagolf op het laatste moment af. Slechts enkele dagen voor de start van het toernooi wierp Brazilië zich op als nieuw gastland, mits publiek geweerd zou worden. Zodoende kunnen de Argentijnen niets anders doen dan van achter hun televisies de nationale ploeg aanmoedigen.

Al 166 coronabesmettingen op de Copa América

De sfeer binnen het toernooi zelf is ondertussen zwaarmoedig te noemen. Ondanks alle maatregelen waren er afgelopen vrijdag al 166 coronabesmettingen vastgesteld bij spelers en ondersteunende staf. Maar ook de kwaliteit van de speelvelden ligt onder vuur. Neymar, uitkomend voor Brazilië, postte op Instagram een foto van een veld kale aarde met de vraag of ze hun volgende wedstrijd daar zouden spelen. Messi zelf deelde ook zijn onvrede over de vele pollen en gaten. “Zij die kansen willen creëren zijn daar niet toe in staat. Het is onacceptabel dat topteams moeten spelen op een veld in deze staat.” De grasmat in het Maracanã, waar de finale zal worden gespeeld, is inmiddels voor bijna vijftig procent vervangen.

In de kwartfinale in Goiânia wacht komende zondagnacht (3 uur Nederlandse tijd) Ecuador, de laagst geplaatste ploeg uit de andere groep. De grootste dreiging voor de titel is Brazilië, de regerend kampioen, die in de groepsfase evenveel punten haalde als de Argentijnen (in de andere groep), en daarnaast een beter doelsaldo kan overleggen. Andere mogelijke concurrenten zijn Uruguay en Peru, die beiden zeven punten haalden. Opvallende onderpresteerders zijn Colombia en Chili, die zich maar net hebben gekwalificeerd voor de knockout-fase. Als Messi er in slaagt om de beker in handen te krijgen lukt hem wat in 2007, 2015 en 2016 niet lukte; de finale van de Copa América winnen.

