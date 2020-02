Terug van weggeweest: het ongemak rond doping in het wielrennen

De Deense topwielrenner Jakob Fuglsang traint met een dopingspook uit het verleden. Dat is althans de conclusie van Deense media na eigen onderzoek en het lezen van een rapport van antidopingorganisatie CADF. Michele Ferrari, de beruchte Italiaanse arts die een levenslange schorsing uitzit omdat hij Lance Armstrong van doping voorzag, had op zijn scooter als haas gefungeerd voor de nummer drie van de wereld.

Ferrari is persona non grata in de wielersport sinds hij in 2012 werd ontmaskerd als dopingarts voor onder meer Armstrong en Alexander Vinokoerov. Die laatste is nu de ploegbaas van Fuglsang bij Astana. Fuglsang won vorig jaar onder meer de klassieker Luik-Bastenaken-Luik en het Critérium du Dauphiné.

Wie nu nog samenwerkt met ‘Dottore Ferrari’ riskeert een schorsing van twee jaar. Volgens Deense media had Fuglsang getraind met de Italiaan in zijn woonplaats Monaco. De arts zelf was bij een wedstrijd van Astana in het voorjaar. Astana reageert vooralsnog niet op de geruchten.

Bloedtransfusies voor langlaufers

Nog los van het rapport en wat daar verder over naar buiten komt, is nog voor het wielerseizoen echt is begonnen het ongemak rond doping wederom weer terug. Ferrari is niet de enige besmette naam die dit seizoen al is opgedoken. Ook de terugkeer van Bjarne Riis in de topsportwereld roept vragen op. De Deen is sinds januari ploegleider bij NTT. Van Riis is bekend dat hij niet alleen zelf prestatiebevorderende middelen gebruikte (hij werd ‘mister 60 procent’ genoemd, verwijzend naar zijn veel te hoge hematocrietwaarde), maar tijdens zijn periode als ploegleider bij CSC renners ook aanzette om doping te gebruiken.

Naast de namen zijn er nog de netwerken. Afgelopen weekend werd een groot dopingstelsel opgerold in Cadiz en Barcelona. Epo voor 260 sporters, voornamelijk fietsers en atleten, lag op verschillende plekken opgeslagen. Het netwerk, dat leverde ‘aan amateurs en professionals’, was al zeker tien jaar actief. Volgens een officieel bericht van de Spaanse autoriteiten werd epo aangeboden op de Duitse, Italiaanse en Franse markt, maar waren online aanbiedingen beschikbaar ‘in bijna elke taal die binnen de EU wordt gesproken’.

Op de achtergrond sluimert ook nog Operatie Aderlass, het onderzoek van de Oostenrijkse autoriteiten naar een dopingnetwerk rond de Duitse Arts Mark Schmidt. Die voorzag langlaufers van bloedtransfusies, maar in zijn netwerk zaten ook wielrenners. Zes mannen en een vrouw zijn inmiddels geïdentificeerd.

‘Er zijn niet alleen engeltjes in onze sport’

Een van hen was Georg Preidler, in 2017 voor Team Sunweb deelnemer in de Giro die Tom Dumoulin won. Preidler zei dat hij alleen doping gebruikte toen hij vanaf 2018 bij het Franse Groupama-FDJ reed. Maar Sunweb-teambaas Iwan Spekenbrink zei eind vorig jaar wel geschrokken te zijn van de bekentenis van Preidler. “Je moet niet onderschatten dat we een grote tegenstander hebben. Ik heb met justitie over Aderlass gesproken. Dat was niet mijn beste dag. Er was een heel logistiek programma. Het was schimmig en crimineel.”

Bovenstaande feiten dragen bij aan een verontrustend beeld. Doping is nog lang niet het wielrennen uit. Niet voor niets waarschuwde de MPCC, de beweging voor schone wielersport waarbij vrijwel alle teams zijn aangesloten, eind vorig jaar dat het aantal dopingzaken in het wielrennen in 2019 bijna was verdubbeld naar 32. De MPCC gaf twee mogelijke verklaringen. De eerste: betere dopingtesten. De tweede: hernieuwde interesse voor doping (vanuit de sporters).

Spekenbrink. “We zijn echt tegen doping, maar we kunnen het niet uitsluiten. Er zijn niet alleen engeltjes in onze sport. Als je er iets tegen wil doen, moet je erkennen dat er mensen zijn die stelen, te hard rijden en doping gebruiken. Je kunt mensen niet veranderen, wel gedrag.”

