Tennister Peng Shuai: mijn verdwijning berust op misverstand

Het was voor het eerst sinds november dat Peng Shuai sprak met buitenlande media. Nadat ze voormalig vicepremier Zhang Gaoli begin november op Chinese berichtendienst Weibo beschuldigde van seksueel misbruik, was ze plotseling verdwenen. De 36-jarige Peng Shuai ontkende die beschuldigingen later, al dan niet onder druk van de Chinese overheid.

Voor het interview van de Franse krant met Peng Shuai werden vooraf strikte voorwaarden gesteld. Alleen dan mocht L’Equipe de tennisster zondag in China spreken. Zo moesten de vragen vooraf ingestuurd worden, werd elk woord naderhand gecontroleerd en eiste het Chinees Olympisch Comité publicatie in vraag-antwoordvorm. Van een vrije conversatie met Peng Shuai, die verscheen in een rood trainingspak met ‘China’ op de borst, was geen enkele sprake

In gesprek met de krant ontkent Peng, die ook aankondigde te stoppen met tennis, andermaal de beschuldigingen. “Seksueel misbruik? Ik heb nooit gezegd dat iemand mij tot ongewenste seksuele handelingen heeft gedwongen.” Daarna vroeg de verslaggever van de krant waarom de beschuldiging weer van Chinese social medium Weibo was verwijderd. “Gewoon, omdat ik dat wilde.”

“Het bericht heeft in de buitenwereld geresulteerd in een enorm misverstand. Mijn wens is dat niemand meer aan de haal gaat met de inhoud van het bericht.”

Geen antwoorden

Over haar plotselinge verdwijning kwamen geen duidelijke antwoorden. L’Equipe vroeg haar er meerdere keren na. “Ik ben nooit verdwenen. Het is gewoon zo dat erg veel mensen, zoals bekenden en mensen van het IOC, me berichten stuurden. Het was simpelweg onmogelijk om zoveel berichten te beantwoorden. Maar ik heb altijd in nauw contact gestaan met mijn goede vrienden. Ik sprak met hen. Ik beantwoordde hun e-mails. Ik sprak ook met de WTA.”

Dat laatste is opvallend, aangezien tennisbond WTA besloot over te gaan tot het boycotten van China als niet vastgesteld werd dat Peng Shuai veilig was.

China kent verschillende vormen van detentie, ook buiten het normale juridische systeem. Zo kan de Communistische Partij mensen geruime tijd vastzetten zonder daar mededelingen over te doen. Beschuldigingen van seksueel misbruik zijn vrij zeldzaam in China, zeker als het om machtige personen gaat. Discussies over het onderwerp worden gecensureerd op de Chinese sociale media.

IOC-voorzitter Thomas Bach ontmoette Peng Shuai, die getuige was van een curlingwedstrijd, een dag eerder in Peking. Bach wilde daar verder geen inhoudelijke mededelingen over doen. “Het is haar leven, haar verhaal. Als IOC respecteren we haar als mens en als atleet.” Eerder nam Bach ook al genoegen met een videogesprek van een half uur.

Peng Shuai hoopt dat er na het interview geen aandacht meer naar haar uit gaat. Sinds november, na haar bericht op Weibo, gaat het goed met haar, zo beweert ze. “Het leven gaat zoals het moet gaan. Niks bijzonders.”