Tennissters staan op Wimbledon niet meer te boek als ‘Miss’ of ‘Mrs’

Het is een jaarlijks terugkerend beeld op de dag van beide finales op Wimbledon. Terwijl de finalisten zich opmaken voor hun laatste gang naar het Centre Court, zwenkt de camera naar het groene bord waarop in gouden letters de namen van alle kampioenen staan. Het is een lange lijst die bij de mannen begint in 1877 met Spencer W. Gore en bij de vrouwen in 1884 met Miss Maud Watson.

Dit jaar hangt er in de hal van het sjieke clubhuis een ander bord met de vrouwelijke kampioenen. In het streven naar gendergelijkheid heeft de All England Club besloten de aanspreektitels ‘Miss’ en ‘Mrs’ voor de namen van de winnaressen te verwijderen. Waar op het oude bord achter het jaartal 2021 Miss A. Barty stond, daar staat op het nieuwe bord A. Barty. Net als bij de mannen, waar de kampioen van vorig jaar wordt aangeduid als N. Djokovic.

Een noodzakelijke verandering, zei een lid van de All Engeland Club eerder deze maand in The Times. Hij meende dat Wimbledon met zijn tijd moest meegaan en dat het gebruik van titels een anachronisme was in een tijd van toenemende gelijkheid. Het schrappen van de aanspraaktitels op het kampioenbord volgt op het besluit van drie jaar terug. Vóór 2019 werden de speelsters door de umpires aangesproken met Miss of Mrs. Inmiddels noemen de umpires enkel de achternaam van de speelsters, zoals het al sinds 1877 wordt gedaan bij de mannen.

Gelijke betaling

Onbekend is of de kleine stappen voorwaarts voor verdeeldheid hebben gezorgd binnen de All England Club, die niet bepaald bekend staat als een vooruitstrevende club mensen. De hang naar tradities is groot aan de Church Road. Denk alleen aan de verplichte witte kleding en de aardbeien met room. Wimbledon was in 2007 ook het laatste van de vier grandslamtoernooien dat overging tot gelijke betaling van mannen en vrouwen.

Langzaam maar zeker is er een kentering waarneembaar. Twee jaar geleden stelde de All England Club Sally Bolton aan als uitvoerend directeur. Zij is de eerste vrouw in zo’n hoge functie binnen het conservatieve mannenbolwerk sinds de oprichting van de club in 1868. Bolton is onder meer een pleitbezorgster voor een gelijke verdeling van de partijen op de twee grootste show courts van het complex. Maandag staan er op het Centre Court en Court One drie mannen- en drie vrouwenpartijen op het programma.

Achterhaald

Veel oud-speelsters reageerden verheugd op het besluit om een streep te halen door aanspreektitels bij de vrouwen. Zoals Billie-Jean King, een van de grote voorvechters voor gelijke behandeling van tennissters. Niet meer van deze tijd, vond de vijfvoudig Wimbledonkampioene. Ook haar Amerikaanse landgenote Chris Evert prees de stap die de All England Club had gemaakt, al vond ze wel dat die al veel eerder gemaakt had moeten worden. Tegen persbureau AP noemde Evert de vrouwelijke aanspreektitels ‘achterhaald’.

Evert won drie van haar achttien grandslamtitels op Wimbledon. Na haar eerste twee titels, in 1974 en ‘76, werd ze op het kampioenenbord vermeld als Miss C.M Evert. Vijf jaar later won ze opnieuw, maar omdat ze op dat moment was getrouwd met John Lloyd, kwam er op het bord achter het jaartal 1981 te staan: Mrs. J.M. Lloyd. Dat zat haar nooit helemaal lekker. “Ik heb altijd mijn meisjesnaam gebruikt in het tennis”, zei ze tegen AP. “Hoe trots ik ook was om destijds met John te trouwen, het was mijn naam die het verdiende op het erebord te staan.” Nu, 41 jaar later, heeft ze haar zin.

Djokovic opent toernooi op jarig Centre Court Wimbledon viert dit jaar het honderdjarig bestaan van het Centre Court. In 1922 verhuisde het toernooi van de Worple Road naar de huidige locatie aan de Church Road in zuid-west Londen. Het toernooi op het jarige Centre Court wordt maandag, zoals gebruikelijk, geopend door de titelverdediger bij de mannen. Novak Djokovic neemt het in de eerste ronde op tegen de Zuid-Koreaan Kwon Soon-woo. Bij de vrouwen ontbreekt de kampioene van vorig jaar. De Australische Ashleigh Barty zette in maart onverwacht een punt achter haar tenniscarrière. Op de eerste dag van de 135ste editie van Wimbledon komen twee Nederlanders in actie. Tomas Griekspoor speelt op baan 16 tegen de Italiaan Fabio Fognini en Tim van Rijthoven, de verrassende winnaar van het toernooi in Rosmalen, neemt het op baan 11 op tegen Federico Delbonis uit Argentinië.

Lees ook:

Tim van Rijthoven bekroont zijn topweek in Rosmalen met de titel

De tennisser werd in Rosmalen de eerste Nederlandse toernooiwinnaar in tien jaar. Op het Brabantse gras verbaasde hij vriend, vijand en zichzelf.