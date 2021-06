Tennisster Kiki Bertens beëindigt nog dit jaar haar loopbaan

Open brief Bertens

“Ik begon 2020 erg goed. Ik haalde voor het eerst de vierde ronde op de Australian Open, speelde twee goede partijen in de Fed Cup en verdedigde knap mijn titel in Sint-Petersburg. Ik voelde me sterk, had er vertrouwen in dat het een goed jaar ging worden en had vertrouwen in het nieuwe team met Elise Tamaëla en Remko de Rijke.

Toen kwam corona en werd alles anders. Ik heb mijn lichaam op dat moment alle rust gegeven, omdat er geen wedstrijden in het vooruitzicht lagen. Ook in de hoop dat mijn lichaam er goed op zou reageren. En dat deed het ook. Ik had geen pijn, genoot van de rust en van het feit dat ik niet altijd maar het gaatje hoefde op te zoeken in alles wat ik deed.

Echter, toen ik weer begon met trainen, kwam de pijn snel terug. Na een paar toernooien gespeeld te hebben, wist ik dat ik met deze pijn niet verder wilde en kon. Daarom hebben we besloten er iets aan te doen. De arts had gewaarschuwd dat het lang kon duren voordat ik weer op niveau kwam, maar ik had er alle vertrouwen in en dacht; dit lukt mij en snel ook.

Helaas was de realiteit toch anders, ondanks dat de arts superwerk heeft geleverd. Ik werkte voor mijn gevoel harder dan ooit, maar mijn lichaam werkte niet mee. Er waren en zijn dagen dat het heel goed gaat, maar ook dagen dat ik veel pijn heb en voor mijn gevoel niks kan. Dit maakte het erg zwaar en frustrerend, omdat ik de lat altijd erg hoog leg voor mijzelf.

Ik heb altijd het maximale van mezelf geëist, maar nu is de tank echt leeg. Ik voel dat de juiste balans tussen de volle energie die ik dag in dag uit geef en de voldoening die ik ervan krijg er niet meer is. Daarnaast ben ik meer dan klaar voor het leven dat hierna komt.”

Misschien voelen jullie het nu wel aankomen, maar dit is dus het laatste seizoen van mijn tenniscarrière.”