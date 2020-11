Tennisser Robin Haase slaat door: ‘Als ik nu zou stoppen, zou dat een onbevredigend gevoel geven’

Hij wil er nog een keer voor gaan, kijken of hij zijn carrière als proftennisser nog een positief vervolg kan geven. In het enkelspel, want daar ligt de passie van Robin Haase, de 33 -jarige geboren Hagenaar die al sinds jaar en dag het gezicht van het Nederlandse mannentennis is. “Ik wil mezelf straks niet verwijten dat ik het niet heb geprobeerd.”

Haase, eens de mondiale nummer 33 en nu afgezakt naar de 189ste plaats op de ranglijst, weet dat het lastig kan worden. En dat veel mensen hem voor gek zullen verklaren. Waarom richt hij zich niet op het dubbelspel, zoals Wesley Koolhof en Matwé Middelkoop met succes hebben gedaan, zullen velen zich afvragen. Koolhof doet met zijn Kroatische partner Nikola Mektic vanaf zondag zelfs mee aan de ATP Finals in Londen.

“Met Wesley had ik het wel willen proberen, maar verder met niemand”, zegt Haase. “En mijn passie en spelplezier liggen in de single. Ik vind het te mooi om het niet te proberen. Het zou mooi zijn als ik terugkom in de top honderd. Als dat niet lukt, kan ik mij daar bij neerleggen. Ik kan terugkijken op een mooie carrière en wil het met plezier afsluiten. Dat kon ik nu niet. Als ik nu zou stoppen, zou dat een onbevredigend gevoel geven.”

Fysiek leed

Aan zijn bestaan als tennisprof leek dit jaar een einde te komen, vooral door het fysieke leed dat Haase al tijden achtervolgt. Zijn rechterknie, sinds zijn 22ste een pijnlijk gewricht, kan volgens hem niet slechter. Volledige artrose, kraakbeen helemaal weg. Plus extra botaanmaak in bovenbeen, onderbeen en knieschijf. En sinds enige tijd speelt een bobbeltje in de rechterhand hem parten. Het slaan van een forehand was vrijwel onmogelijk.

Sinds drie weken werkt Haase met een nieuwe fysiotherapeut/conditietrainer. Een investering die loont, want het gaat fysiek beter. Dat biedt hoop voor de toekomst, want met afgrijzen denkt hij terug aan het toernooi in Praag, eind augustus. “Ik stond tijdens de training huilend op de baan. Raymond (Knaap, zijn coach, red.), probeerde mij nog te pushen, maar het ging niet. Jankend zei ik: ‘Ik heb alleen maar pijn. Je begrijpt echt niet hoeveel pijn ik heb.”’

Na de uitschakeling van Haase in de kwalificaties van Roland Garros dacht Knaap er serieus aan de samenwerking te stoppen. Hij vroeg zich af of zijn pupil zijn carrière wel wilde verlengen. Denk maar twee weken goed na over wat je nu precies wilt, zei hij. “Hij had nooit verwacht dat ik door zou gaan”, aldus Haase, “Hij ging twijfelen toen ik zei dat ik nog de passie had om door te gaan. Wel gaat hij er misschien iets bij doen en dat vind ik prima. Ik heb niet elke week een coach nodig.”

Naar welke toernooien?

Haase heeft nog geen idee hoe het tennisjaar 2021 eruit gaat zien. In principe reist hij volgende maand naar Australië voor het begin van het seizoen, maar welke toernooien zijn er en waar kan hij spelen? “Het kan goed zijn dat ik aan het begin van het jaar vanwege corona toch meer ga dubbelen. Om toch maar te spelen. Het is mijn baan, ik moet ook geld verdienen. Ik heb mijn kosten en het gaat er nu alleen maar uit, uit, uit. Dat is ook een afweging die ik op een gegeven moment moet maken.”

Door het wegvallen van een groot aantal toernooien besloot de spelersvakbond ATP gedupeerde tennissers financieel te compenseren. Laag geklasseerde spelers op de wereldranglijst kregen twee keer 4000 euro. Haase niet. “Nee, en dat zou ik ook niet terecht vinden. Ik heb in mijn carrière voldoende verdiend (volgens de site van de ATP bijna 7,5 miljoen dollar). Het grappige is dat sommige spelers plots 4000 euro op de rekening hadden staan. Dat hadden ze nog nooit gehad.”

