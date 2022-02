Tennisser Peng Shuai ontkent beschuldigingen seksueel misbruik – in een interview onder toezicht

Ze vraagt zich ook af waarom mensen toch denken dat ze verdwenen was. Met haar vrienden had ze immers gewoon contact. En dat het niet lukte om contact op te nemen met tennisbond WTA, kwam door een computerprobleem.

Peng sprak met l’Équipe in een hotelkamer in Peking. Bij het gesprek was iemand van het Chinese Olympisch Comité aanwezig, en alle vragen waren vooraf goedgekeurd. Dat het interview plaatsvond in de olympische bubbel, is opmerkelijk. Want eenmaal binnen, kom je er niet zomaar uit. Peng is dus goed in de gaten te houden.

Op 2 november plaatste ze een bericht op Weibo waarin ze zei dat ze een affaire heeft gehad met voormalig vice-premier Zhang Gaoli. Later had hij weer seks met haar gehad – dit keer tegen haar wil. Peng ontkent nu dat ze iets van die strekking schreef, maar de screenshots van het bericht vertellen een ander verhaal. ‘Waarom zocht je me weer op, nam je me mee naar huis en dwong je me tot seks?’ schreef ze over Zhang.

‘Een heel gewoon meisje’

Het bericht stond nog geen half uur online, voordat het verdween. “Ik heb het verwijderd”, zegt ze volgens l’Équipe stellig. “Waarom? Omdat ik daar zin in had.” Om daarna te vertellen dat ze ‘een heel gewoon meisje’ is, ‘met alle emoties en reacties die alle vrouwen hebben’. Op de vraag of ze na haar bericht problemen kreeg met de autoriteiten, antwoordt ze dat je sport en politiek niet door elkaar moet halen – toevallig een van Pekings favoriete mantra’s.

Hoe vrij kon Peng praten? Naast haar zat een chaperonne van het COC, en haar antwoorden waren in het Chinees. Zogenaamd om zich beter te kunnen uitdrukken, maar bij de grote tennistoernooien waar ze aan meedeed, sprak ze vloeiend Engels.

De strategie van Peking

Een interview met een onafhankelijk medium is een logische volgende stap in de strategie waarmee de Communistische Partij dit soort schandalen afhandelt. De eerdere foto’s en filmpjes van Peng waren duidelijk geënsceneerd. Peter Dahlin, een Zweedse activist die in 2016 tot een schuldbekentenis werd gedwongen, zei eerder dat hij in Pengs situatie de strategie van Peking herkende. “Alles wat ze doet, wordt nauwkeurig uitgedacht; er wordt precies verteld wat ze moet doen en hoe ze moet glimlachen.”

Nu moet het gerenommeerde l’Équipe geloofwaardigheid geven aan het verhaal dat er niets gebeurd is. De keuze voor een sportkrant ligt vanuit het perspectief van Peking voor de hand. De journalisten die zijn ingevlogen om in de olympische bubbel de Winterspelen te verslaan, hebben immers niet de China-ervaring om Pengs antwoorden op waarde te schatten. Zo vroegen ze niet door over haar Weibo-account dat nog altijd is geblokkeerd. Misschien mocht dat niet, want alle vragen waren vooraf goedgekeurd, zegt l’Équipe in een verklaring, en het is niet bekend welke vragen níet gesteld mochten worden.

En zo kon Peng glashard ontkennen dat er ooit een beschuldiging was – precies zoals haar hoogstwaarschijnlijk is opgedragen. Als ze dat maar lang genoeg blijft doen, gaat de wereld het vanzelf geloven, denkt Peking.

