Tennisser Botic van de Zandschulp heeft de tophonderd in het vizier

Een gemiste kans, zo omschreef Botic van de Zandschulp zijn nederlaag in de tweede ronde van Roland Garros tegen Alejandro Davidovich Fokina. De 25-jarige debutant in Parijs stond op de drempel van de overwinning, maar moest in de vijfde set alsnog buigen voor het jonge Spaanse talent. Thiemo de Bakker blijft zodoende de laatste Nederlandse speler die de derde ronde van Roland Garros haalde. Lang geleden alweer, in 2010.

Van de Zandschulp wilde zijn optreden in de Franse hoofdstad niet bestempelen als een doorbraak. Met zijn debuut op de Australian Open in Melbourne en nu op Roland Garros liet hij dit jaar wel zien dat er progressie in zijn spel zit. “Ik heb de afgelopen jaren te veel tegen mezelf gespeeld”, zei hij. “Dat probeer ik nu meer onder controle te krijgen. Dat gaat beter, maar nog niet altijd.”

“Door vaak genoeg te verliezen kom je er wel achter wat er ontbreekt en wat er allemaal fout gaat”, aldus Van de Zandschulp. Zijn les van het verlies tegen Davidovich Fokina was dat er in de eerste twee sets te veel slordigheden in zijn spel slopen. In de openingsset was hij een punt verwijderd van een 5-1 voorsprong, maar het was uiteindelijk toch Davidovich Fokina die de set pakte. “Het verlies van de eerste set was een sleutelmoment.”

Een negatieve lichaamshouding

Van de Zandschulp maakte op de zonovergoten baan elf van Roland Garros lange tijd een gelaten, ingetogen indruk. Hij had een negatieve lichaamshouding en vaak keek hij hoofdschuddend naar zijn coach Peter Lucassen. “Vanaf de derde set werd ik positiever en liet ik meteen een beter niveau zien. Toen viel het ook wat makkelijker mijn kant op.”

Van de Zandschulp werd op Roland Garros voor het eerst begeleid door Lucassen, een van de coaches in dienst van de tennisbond. Voorheen werd hij bijgestaan door Dennis Schenk, maar die koos ervoor om zich volledig te richten op de coaching van Tallon Griekspoor, op de wereldranglijst de hoogst geklasseerde Nederlandse tennisser vóór Van de Zandschulp: 131 om 154.

“Als ik zo blijf spelen ben ik ervan overtuigd dat ik dit jaar de tophonderd kan halen”, zei Van de Zandschulp na de nederlaag tegen Davidovich Fokina, de mondiale nummer 46. “Ik heb hier goede wedstrijden gespeeld tegen twee topspelers, een uit de top-20 en een uit de top-50. En voor deze jongen heb ik vandaag de hele partij niet ondergedaan.”

Zijn eerste vijfsetter ooit was in de eerste ronde

Dat Van de Zandschulp de tweede ronde in Parijs bereikte, was ook vooral een mentale prestatie van de Veenendaler. In de eerste ronde van de kwalificaties werkte hij tegen de Argentijn Leonardo Mayer een 6-2, 5-2 achterstand weg. En in de openingsronde van het hoofdtoernooi leek de uitschakeling nabij, nadat de Pool Hubert Hurkacz een 2-0 voorsprong in sets had genomen.

Opnieuw toonde VdZ veerkracht. In zijn eerste vijfsetter ooit klopte hij Hurkacz, de nummer twintig van de wereld. Tegen Davidovich Fokina leek die gang van zaken zich te gaan herhalen. Opnieuw dwong hij een vijfde set af na een 2-0 achterstand, maar nu slaagde hij er niet in zijn tegenstander het laatste zetje te geven. Na drie uur en 42 minuten maakte de Spanjaard met een machtige forehand een einde aan de partij: 6-4, 6-4, 5-7, 2-6 en 6-4.

Met zijn 21 jaar geldt Davidovich Fokina als een van de grote Spaanse talenten. Eerder dit jaar stuitte Van de Zandschulp al op een andere jonge, veelbelovende Spanjaard. Bij zijn grandslamdebuut in januari op de Australian Open in Melbourne werd hij in de eerste ronde verslagen door Carlos Alcaraz, 18 jaar en vaak genoemd als een van mogelijke opvolgers van Rafael Nadal.

Lees ook:

Waar blijft de nieuwe Kiki Bertens? ‘Je moet bereid zijn door die jungle te gaan, anders ben je kansloos’

Het Nederlandse tennis staat er internationaal niet goed voor. Een door de bond opgesteld ‘topsportmodel’ haalde het niet. Volgens coach Tjerk Bogtstra een gemiste kans.