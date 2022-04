Ten Hag kiest voor ongewis avontuur in Manchester

Op de website van Manchester United noemde Erik ten Hag zijn aanstelling ‘een grote eer’. Hij verwees naar de rijke historie van de club, roemde ‘de passie van de fans’ en is vastbesloten om ‘een team te ontwikkelen dat die fans het succes bezorgt dat ze verdienen’.

United betaalt Ajax een afkoopsom van naar verluidt een kleine drie miljoen euro omdat het contract van Ten Hag nog doorliep tot 2023. Volgens John Murtough, directeur voetbalzaken bij de Engelse club, heeft Ten Hag de afgelopen vier jaar bewezen een van de beste trainers in Europa te zijn. “Hij staat bekend om het attractieve, aanvallende voetbal dat hij zijn teams laat spelen en zijn aandacht voor de jeugd.”

Feit is dat Ten Hag zich in een ongewis avontuur stort. De Engelse BBC schreef deze week bij voorbaat al medelijden te hebben als hij eenmaal de poorten van stadion Old Trafford binnenkomt. Sportief is de grootmacht uit Manchester, nog altijd de Engelse recordkampioen, diep afgegleden. De verdeelde en verouderde selectie is een samenraapsel, in het spel is chaos vaak troef. Dat werd dinsdag nog onderstreept. De Mancunians verloren kansloos met 4-0 van Liverpool. Tijdelijk trainer Ralf Rangnick noemde het optreden ‘beschamend’ en ‘misschien wel vernederend’. Volgens de Duitser, die als adviseur aan United verbonden blijft, loopt de club zes jaar achter op Liverpool.

Hereniging met Donny van de Beek

Het lijkt misschien een ideaal instapmoment voor Ten Hag: het kan straks alleen maar beter gaan. Geld, vertrouwen en tijd is wat hij nodig zal hebben. De selectie zal grondig vernieuwd worden. Minimaal tien spelers willen of moeten weg, onder wie spelers als Matic, Cavani, Rashford en Pogba. Dat schept ruimte voor nieuwkomers. Ten Hag krijgt een stem in de transfers. Volgens The Mirror mag hij 240 miljoen euro spenderen. Zijn oude bekende Donny van de Beek, nu verhuurd aan Everton, zal terugkeren. Verder zouden Harry Kane (Tottenham), Declan Rice (West Ham) en Darwin Nunez (Benfica) op Ten Hags verlanglijstje staan.

Gezien de verwachte investeringen en de status van de club is de grote vraag of Ten Hag genoeg tijd krijgt om te bouwen aan een elftal dat nationaal en Europees weer aansprekend wordt. Bij een club als Manchester United is er altijd druk om te presteren.

‘Brein van Einstein’ nodig

In Engeland wordt de moed van Ten Hag geprezen maar wordt ook betwijfeld of hij gaat slagen. Rio Ferdinand, oud-speler, zei op zijn YouTube-kanaal dat Ten Hag een ‘brein als Einstein’ nodig heeft om te slagen. Dezelfde twijfel was er ook in januari 2018 toen hij bij Ajax begon. Ten Hag speelde zelf bij FC Twente en De Graafschap, werkte op het tweede plan bij PSV en Bayern en was succesvol hoofdtrainer bij Go Ahead en FC Utrecht geweest. Sceptisch werd gekeken naar zijn hakkelende presentatie, zijn zware Twentse accent werd bespot en spelers hadden aanvankelijk bedenkingen bij zijn plannen.

Dat sloeg snel om. In zijn eerste volledige seizoen leidde Ten Hag Ajax bijna naar de finale van de Champions League; onder meer Real Madrid en Juventus werden met indrukwekkend voetbal uitgeschakeld. Zijn naam ging toen al Europa rond. Assistent in dat seizoen was Alfred Schreuder.

Ongekend succesvol bij Club Brugge

De 49-jarige Barnevelder is nu volgens VI de belangrijkste kandidaat om Ten Hag op te volgen. Schreuder is sinds januari trainer van Club Brugge, dat onder hem zeer succesvol is met dominant voetbal: 32 punten uit 13 wedstrijden (1 nederlaag) en 31 goals. Schreuder heeft een clausule in zijn nog doorlopende contract dat hij voor 1,5 miljoen euro weg mag. De oud-voetballer van Feyenoord en RKC was al hoofdtrainer bij FC Twente en TSG 1899 Hoffenheim in de Bundesliga en was tot oktober assistent van Ronald Koeman bij Barcelona. Die internationale ervaring, zijn verleden bij Ajax en zijn aanvallende filosofie spreken voor hem. Bij Twente werkte hij ooit al met Ajax-aanvoerder Dusan Tadic.

Met Schreuder zou Ajax de koers van Ten Hag voortzetten. Dat was een succesvolle. Ten Hag won twee landstitels, de KNVB-beker en een Johan Cruijff Schaal. Dat leidde al langer tot interesse uit Europa. Uiteindelijk heeft hij het advies van Louis van Gaal, van 2014 tot 2016 werkzaam bij Manchester United, genegeerd. De bondscoach zei dat Ten Hag beter naar een voetbalclub kon gaan ‘in plaats van een commerciële club’.

Ten Hag, die de laatste weken vragen over de overstap ontweek, zegt in een officieel statement blij te zijn met de duidelijkheid. “Dat is belangrijk. Op dit moment heb ik één belang en dat zijn de laatste vijf wedstrijden met Ajax. Ik wil hier goed afsluiten door het kampioenschap te winnen.”

