Temperamentvolle bondscoach Caldas na Tokio 2020 weg bij hockeyers

Caldas (46) liet woensdag weten ‘met veel passie en plezier’ tien jaar lang bij de bond te hebben gewerkt, eerst met het Nederlands vrouwenelftal, daarna met de mannen. “Een fantastische periode waarop ik met trots terugkijk. Ik heb met heel goede speelsters gewerkt, en werk op dit moment met geweldige spelers op weg naar Tokio 2020. De samenwerking met de KNHB is altijd goed geweest. Toch besefte ik dat het moment dichterbij kwam om afscheid van elkaar te nemen. Ik voel dat het tijd wordt voor een andere uitdaging", laat Caldas in een verklaring weten.

Waar die uitdaging ligt, binnen of buiten de hockeywereld, zegt hij nog niet te weten. “Toch heb ik de knoop doorgehakt.” Terug naar zijn vaderland Argentinië zal hij niet gaan, liet hij zaterdag in een interview in de Volkskrant weten: “De sport is zo politiek geworden, hockey is net als voetbal een confrontatie tussen diverse kampen. Je kiest als coach een potentiële bondsvoorzitter en die neemt vervolgens zijn vriendjes mee. Het was in Argentinië Bilardo of Menotti in het voetbal, Kirchner of Macri in de politiek en wie voor de een koos was per definitie tegen de ander.” Zijn toekomst ligt vermoedelijk in Nederland. Uit het interview: “Max en Nederland zijn synoniem geworden. Ik leef als een Nederlander, eet om zes uur ‘s avonds bloemkool. Ik ben trots op mijn Nederlandse paspoort, met als rijkdom dat ik mijn kinderen een andere cultuur kan meegeven.”

De temperamentvolle Caldas gaf meer dan tien jaar kleur aan het Nederlandse hockey. Tot de Spelen van Athene in 2004 was hij tien jaar verdediger in het nationale team van Argentinië. Met zijn toenmalige echtgenote Alyson Annan, nu bondscoach van de vrouwen, kwam hij als speler in Nederland wonen, waar hij vier jaar actief was voor Klein Zwitserland. Hij werd vervolgens coach van Leiden, de vrouwen van Amsterdam en de mannen van Bloemendaal om eind 2010 bondscoach te worden van de Oranjevrouwen.

Het leidde tot veel successen: de olympische titel in Londen in 2012, de wereldtitel in 2014 en de Europees titel in 2011. Ook de Champions Trophy (2011) en Hockey World League (2013) werden onder zijn leiding gewonnen. Na het WK in Den Haag in 2014 nam hij op verzoek van de KNHB de mannenploeg onder zijn hoede. Het leidde tot twee Europese titels (2015 en 2017) en zilver op het WK in 2018. Op Spelen van Rio de Janeiro bleef Caldas met hockeyploeg buiten de medailles (vierde).

Caldas laat weten dat hij met het kenbaar maken van zijn besluit liever niet wilde wachten tot na Tokio. “De relatie tussen de KNHB en mij is er altijd een van openheid geweest. Daarom heb ik mijn gevoel met hen besproken. De duidelijkheid die er nu is, is goed voor iedereen, niet in de laatste plaats voor de spelers. Vandaag is er aandacht voor deze stap van mij, daarna kan de focus van alle betrokkenen weer vol op het traject naar Tokio.”

De KNHB heeft begrip voor de beslissing van Caldas. Technisch directeur Jeroen Bijl: “Max heeft de afgelopen tien jaar onze beide nationale teams ontzettend veel gebracht, meer dan prijzen alleen. Daarnaast staat hij er altijd open voor om kennis te delen of anderen op te leiden. Max voelt dat hij op korte termijn toe is aan een nieuwe werkomgeving. Dat is niet gek na tien jaar.”

