Na een mooie avond, eentje die door spelers, supporters én de penningmeester gekoesterd zal worden, stonden er gisteravond respectabele cijfers op het scorebord bij Telstar. Tegen bekerhouder Ajax werd het 3-4, waardoor de Amsterdammers zich enigszins benauwd voor de achtste finales van het bekertoernooi plaatsten.

Telstar-Ajax was negentig minuten lang bekervoetbal in optima forma. Velsen-Zuid, een dorp van net duizend inwoners in Noord-Holland, was al weken in de ban van de ‘wedstrijd van de eeuw’. Voor het duel in de tweede ronde van het KNVB-bekertoernooi was speciaal een noodtribune neergezet, waardoor de capaciteit met bijna tweeduizend plaatsen verhoogd kon worden naar 5200 bezoekers. Al weken was de wedstrijd uitverkocht. Een kaskraker voor eerstedivisionist Telstar, die met een begroting van 2,7 miljoen euro werkt.

De geur van gebakken vis

De opwinding over het affiche is een uur voor de wedstrijd al voelbaar op sportpark Schoonenberg, waar de geur van gebakken vis nooit ver weg is. Kinderen vergapen zich aan spelers als Van de Beek, Tadic en Huntelaar, de voorzitter van Telstar heeft zijn mooiste kleren uit de kast getrokken en de kamer waar normaal gesproken spelers worden gemasseerd, geldt nu als persruimte. De Ajacieden, bekend met de grootste stadions van Europa, lopen door een smalle gang naar het kunstgrasveld voor de warming-up.

Het decor leent zich voor een regelrechte stunt. Een koude decemberavond, ietwat vermoeide Ajacieden en Telstar-spelers die zinspelen op de wedstrijd van hun leven. Het begin is veelbelovend. Telstar, de nummer elf van de eerste divisie, houdt knap stand in de eerste twintig minuten. Maar na doelpunten van Lang en Dest lijkt de spanning verdwenen.

Totdat Telstar-aanvoerder Korpershoek vlak voor rust raak kopt uit een corner van Berenstein (1-2). Dat uitgerekend Korpershoek (35) scoort, is saillant. De ervaren verdediger werkt een aantal dagen per week als jeugdtrainer bij Ajax. Bij Telstar wordt hij omringd door een aantal semi-profs, die hun minimale inkomen aanvullen met deeltijdbanen, en studenten die nog thuis wonen.

Hoop voor de tweede helft

De aansluitingstreffer van Korpershoek geeft de ‘Witte Leeuwen’ hoop voor de tweede helft. Dat voelt ook Telstar-trainer Jonker, die eerder werkzaam was bij FC Barcelona, Bayern München en Arsenal. Hij moedigt zijn ploeg aan tot een offensief.

Maar een paar minuten na de thee, als Telstar-doelman Van der Maaten zich verslikt in een schot van Tadic (en Ekkelenkamp de rebound benut), is de marge van Ajax weer twee. Toch oogt de thuisclub niet kansloos. Ajax, dat voor de bekerontmoeting drie keer op rij verloor, mist de nodige spelers en verkeert duidelijk niet in grootse vorm. Dest scoort vervolgens de fraaiste goal van de avond, waarna Benamar en Kharchouch, die vlak voor tijd de 3-4 binnen schuift, het nog even spannend maken.

“Ik had het publiek nog wel een extra half uurtje Telstar-Ajax gegund”, glimlacht Jonker, die hoopte op een verlenging, na afloop. “Dan was het helemaal af geweest. Ik heb vooraf twee dingen tegen de jongens gezegd: keihard werken en durf te voetballen. Dat hebben we gedaan. We hebben Ajax verdienstelijk partij gegeven.”

