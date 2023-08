Telgenkamp en Visser maken voor hockeyers het verschil in EK-finale

Jeroen Delmee heeft genoeg ervaring om even dóór resultaten heen te kijken. Toen zijn ploeg een week geleden in de poule van het EK met 3-0 van Duitsland had verloren, haalde Delmee zijn schouders op. Hij had een technisch en tactisch sterk Oranje gezien; vooral dát telde voor hem. “Och, ik ben weleens wereldkampioen geworden terwijl we in de poule met 5-1 verloren.” Zo verwees hij laconiek naar een pouleduel tegen de Duitsers op het WK in Utrecht in 1998.

De woorden van bondscoach Delmee kregen zondag, op de slotdag van het EK in Mönchengladbach, enige profetische lading. Nadat Oranje zich vrijdagavond in de halve finale voorbij olympisch kampioen België had gevochten (3-2), won de ploeg de finale van het opgeleefde Engeland. Dat gebeurde op basis van een verbetenheid die Delmee vanaf zijn aantreden in 2021 heeft nagestreefd.

De apotheose van het toernooi

Maurits Visser kwam symbool te staan voor die onbuigzaamheid. De keeper van Bloemendaal mocht op dit EK het nationale doel verdedigen omdat eerste doelman Pirmin Blaak vader werd. Visser greep zijn kans in de apotheose van het toernooi. Omdat de arbitrage er een potje van maakte, en schutterde met videobeelden, kreeg Engeland twee strafballen achter elkaar. Visser hield twee keer een bal van Nick Bandurak uit het doel.

En daarom werd Duco Telgenkamp net als vrijdag tegen België (3-2) weer de matchwinnaar. Zijn doelpunt in de finale was al zijn zesde treffer van het EK, waarmee hij toernooitopscorer werd. Dat mag best een sensatie heten, gezien zijn geschiedenis. Telgenkamp speelde ruim een jaar geleden nog bij HDM in de promotieklasse. De grenzeloos ambitieuze Hagenaar (21) kon zijn ei daar niet meer kwijt en vertrok na het nodige gekrakeel naar topclub Kampong. Hij koos compromisloos voor topsport want hij wilde Oranje halen. Onomwonden verklaarde hij de beste spits van Nederland te willen worden.

Ook dat lijkt eerder een voorspelling geweest te zijn dan grootspraak. Na zijn debuut in juni maakte hij elf goals in elf interlands. Met hem heeft het Nederlands team eindelijk weer een ouderwetse goalgetter ter beschikking. Bovendien voegt hij bluf en bravoure toe aan een team dat vaak wat teveel ideale schoonzonen leek te hebben.

Strakke voorzet

Na een lange onderbreking vanwege noodweer met hagelstenen toonde Telgenkamp in het derde kwart van de finale weer zijn killersinstinct. Een strakke voorzet van Tijmen Reyenga promoveerde hij met een tip-in tot een goal: 2-0.

Nederland liet tegen de Engelsen voor volle tribunes zien dat het onder Delmee een degelijke vechtmachine is geworden die bij vlagen heel goed hockey laat zien. De spelers zijn fit en verdedigend is de boel op orde. Toch leek Oranje in de slotfase ineens te wankelen. Nadat Sam Ward de marge had teruggebracht tot één, ontstond een bloedstollende slotfase. Coach Paul Revington wisselde al snel zijn keeper voor een extra veldspeler. De Vilder, maker van de 1-0, had zijn tweede goal kunnen maken maar hij faalde.

Met nog vier minuten op de klok leek Phil Roper de 2-2 te maken maar op verzoek van Nederland bekeek de arbitrage opnieuw de beelden. Een Salomonsoordeel van de lang treuzelende Ierse videoscheidsrechter Alinson Keogh was aanleiding tot een zenuwslopend slot. Oranje hield stand en prolongeerde de Europese titel van 2021. Het leverde tevens een olympisch ticket voor Parijs’24 op, waardoor de hockeyers in januari geen kwalificatietoernooi in Spanje of Pakistan meer hoeven te spelen.

De Nederlandse hockeymannen stonden zondag in de finale van het EK in Duitsland na 3-2 winst op België. Het nieuwe hockeyfenomeen Duco Telgenkamp was ook in die wedstrijd hoofdrolspeler.