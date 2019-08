Tegenslag op weg naar olympisch goud kan goed uitpakken, weet roeister Ilse Paulis

Van wrijving krijg je glans. Tegenslag op weg naar een groter doel, olympisch goud bijvoorbeeld, kan goed uitpakken. De 26-jarige roeister Ilse Paulis weet het uit ervaring. In de aanloop naar de Spelen van Rio in 2016 brak Maaike Head, haar maatje uit de lichte dubbeltwee, bij een val van de fiets twee ribben. Zo’n vijf maanden later veroverde het duo op het Lagoa Rodrigo de Freitas de gouden medaille.

Bij een bezoek aan Head in het ziekenhuis sprak Josy Verdonkschot de gevallen roeister destijds moed in. Zonder tegenwind stijgt een vlieger niet op, zei de vrouwenbondscoach als variant op het wrijven en de glans. “Dat is volgens mij een uitspraak van Winston Churchill”, zegt Paulis lachend. “Mijn moeder zei het ook altijd. Toen Maaike haar ribben brak was dat het eerste wat me te binnen schoot.”

Rugblessure

Met haar nieuw partner Marieke Keijser – Head stopte na de Spelen van Rio – kwam de wind dit jaar opnieuw uit de verkeerde hoek. Door een rugblessure kon Keijser (22) van december tot begin mei niet roeien. Een domper in een pre-olympisch jaar waarin deze week op de WK in Linz-Ottensheim plaatsing voor de Spelen van Tokio (2020) moet worden afgedwongen. Paulis: “Ik vond het vooral vervelend voor Marieke dat ze op de fiets zat. Ondertussen heb ik gedaan wat nodig was om zelf weer op niveau te komen.”

In de periode van herstellen en revalideren beleefde Keijser moeilijke momenten. Soms dacht de Rotterdamse aan stoppen om de druk van het moeten er af te halen, al besefte ze dat de rugpijn daarmee niet zou verdwijnen. Uiteindelijk wilde ze toch weer in een boot zitten en putte ze motivatie uit de gedachten aan Ilse. “Als ik het dan niet voor mezelf doe, moet ik het wel doen voor de dubbel. Je ziet iemand anders er vol voor gaan en dan denk je snel: dan moet ik ook maar”, zegt Keijser.

Op de wereldbekerwedstrijd van midden juli in Rotterdam keerde Keijser terug in de dubbeltwee. Met Paulis haalde ze direct het podium (zilver), al merkte ze wel dat ze bepaalde ‘handigheidjes’ miste. “De automatische piloot was er niet. Ik wist niet meer goed wat mijn handvatten waren en dat kan voor onrust zorgen. Roeitechnisch kreeg ik mijn blad niet altijd soepel in het water. Ook fysiek was het zwaar. Ik had bepaalde buik- en rompspieren getraind, maar niet in de boot zelf.”

Beslissing eenvoudiger

Het was al snel duidelijk dat Keijser de opvolgster van Head zou worden in de lichte dubbeltwee. De Rotterdamse was als junior succesvol geweest in de skiff. De komst van Keijser in de boot maakte voor Paulis de beslissing eenvoudiger om nog een olympische cyclus door te gaan. “Ik had van begin af aan het idee dat er met Marieke veel snelheid in de boot zou zitten.”

Meer dan in een grotere boot zijn ‘twee-roeisters’ bijzonder afhankelijk van elkaar. Paulis noemt een vier of een acht meer een machine waarin iedereen gewoon hetzelfde moet doen. In een twee is het varen volgens haar ‘veel meer een samenspel’. Keijser: “Het is een dun draadje. Het kan precies over elkaar vallen en dan voelt het goed. Maar dat precies over elkaar vallen is een dun draadje. Dat is ook het mooie eraan. Als-ie vliegt dan vliegt-ie.”

Op het water van de Regattaverein Linz-Ottensheim, een zijtak van de Donau, liggen Paulis en Keijser goed op schema. Het tweetal, in 2018 Europees kampioen in Glasgow en nummer drie van het WK in Plovdiv, roeide zich gisteren met overmacht naar de halve finales van vandaag. Een plaats in de eindstrijd van zaterdag betekent dat de boot verzekerd is van een startbewijs voor de Olympische Spelen van volgend jaar in Tokio.

