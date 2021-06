Tegen Noord-Macedonië heeft Oranje één speler te vrezen

Voor Goran Pandev was 2010 een memorabel jaar. Met zijn club Internazionale veroverde hij drie hoofdprijzen – de titel, de beker en de Champions League – en in datzelfde jaar richtte hij in zijn geboorteplaats Strumica de Fudbalski Klub Akademija Pandev op. De club, begonnen als een jeugdacademie, maakt sinds vier jaar deel uit van de hoogste competitie in het huidige Noord-Macedonië. In 2019 werd de beker gewonnen en de club levert op het EK een international: Marjan Radeski.

Met zijn 37 jaar is Pandev nog altijd de grote ster van Noord-Macedonië, vandaag in Amsterdam de laatste tegenstander in de groep van Nederland. Zijn populariteit bereikte een hoogtepunt toen hij in november vorig jaar de enige treffer maakte in het beslissende play-offduel met Georgië. Plaatsing voor het EK was voor Pandev, nu uitkomend voor Genoa, net zo’n groot succes als de Champions League-winst met Internazionale.

Deelname aan het EK is natuurlijk een fantastische prestatie voor een land met 2 miljoen inwoners. Sportief vielen de prestaties niet mee, al scoorde Noord-Macedonië zowel tegen Oostenrijk (3-1) als tegen Oekraïne (2-1). De eerste EK-treffer ooit kwam uiteraard op naam van Pandev, zijn 38ste in het shirt van Noord-Macedonië.

Omstreden tenues

Over dat shirt is overigens het een en ander te doen geweest. Het speciaal voor het EK ontworpen tenue werd door supporters gehekeld. Het rood op het shirt was in hun ogen te donker en kwam niet overeen met het rood op de vlag van het land. Uiteindelijk werd besloten om in het oude shirt aan het EK deel te nemen. Ook dat tenue was niet onomstreden.

Vlak voor het EK tekende Griekenland bezwaar aan tegen de afkorting FFM (Football Federation of Macedonia) op het shirt. Dat was volgens de Grieken tegen de afspraken na het conflict over de naam Macedonië, ook een provincie in Griekenland. Sinds 2019 staat Macedonië te boek als Noord-Macedonië. Het Griekse verzoek om de letters FFM van het shirt te halen, werd door de voetbalbond van Noord-Macedonië verworpen.

