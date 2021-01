Ted-Jan Bloemen mist het bergmeer niet

Niemand klapte vrijdag in Thialf harder in de handen dan Ted-Jan Bloemen op het erepodium. Het was na afloop van de ploegenachtervolging, niet het meest aansprekende onderdeel van het wereldbekerweekend schaatsen, en met een derde plaats wisten Bloemen en co. niet eens te winnen, maar de Canadees was zeer tevreden. “Dit gaf echt een rush.”

Kort na de ceremonie juichte Bloemen (34) met de bloemen in zijn hand nog eens, dit keer in de catacomben van het stadion. Hij vertelde dat hij blij was. Blij dat hij in ieder geval weer fijn en goed kon schaatsen. Want het was de eerste keer sinds vorig schaatsseizoen dat Bloemen écht eens diep kon gaan. “Dit zette alles wel even op scherp.”

Hoe anders was zijn gevoel de afgelopen maanden. De wereldkampioen op de 5 kilometer kon lange tijd niet doen wat hij het liefste wilde: glijden op het ijs, zo efficiënt mogelijk. Corona gooide zijn hele seizoen in de war, maar op een wat onorthodoxe manier. Door het virus duurde de reparatie van de kapotte ijsbaan van Calgary, waar de Canadese selectie normaal gesproken traint, veel langer dan gepland.

Een crime voor een stilist

De ploeg moest op zoek naar bergmeertjes om daar alleen maar rondjes te rijden. Het zorgde voor fantastische plaatjes, van schaatsers op felblauw en bevroren water met besneeuwde bergtoppen op de achtergrond. Maar het ijs was er hobbelig, en er moest op shorttrackschaatsen worden gereden om nog enigszins fatsoenlijk een bocht door te komen. Een crime voor stilist Bloemen.

De laatste weken was er wel training mogelijk op een vierhonderdmeterbaan in Red Deer, 150 kilometer buiten Calgary. “Maar daar waren de rondetijden echt niet zoals hier. Het was leuk, maar niet waar je naar op zoek bent als schaatser. Daar heb ik het wel heel moeilijk mee gehad.” Hoe hij daar doorheen kwam? Hij gooit er een luide ‘Ha’ uit: “echt dag...voor dag….voor dag.”

Terugkeren op het ijs van Thialf voelde voor hem daarom als ‘thuiskeren’, zoals hij vrijdag verwoordde. Hij plaatste er zelfs een filmpje van op Instagram, waarin hij alleen maar zijn schaatsen filmde, terwijl hij voort gleed op het rechte eind van Thialf. Vrijdag vertelde hij hoe hij zich voelde. “Echt alleen maar: aaaaaahhhh zo lekker.”

Bloemen hoopt in Nederland half februari zijn wereldtitel te verdedigen. Daarvoor moet hij wel in de befaamde schaatsbubbel. En dat berooft hem van de oerhollandse kost die hij altijd eet als hij weer in Nederland is. Hij kan het meest genieten van poffertjes, maar in de schaatsbubbel is dat moeilijker verkrijgbaar. “Ik heb de bediening gevraagd om een stuk suikerbrood en dat brachten ze de volgende ochtend , gelukkig.”

Mondkapjesdiscipline

In de schaatsbubbel van Thialf is Bloemen bovendien een van de mensen die de mondkapjesdiscipline er goed in heeft zitten. Het Canadese team traint zelfs met mondmaskers op. Na afloop van de ploegenachtervolging vrijdag zat de ploeg bovendien op een afgezonderd deel van het middenterrein, en na het schaatsen gingen de kapjes weer op, en bleven ze op.

Met reden, aldus Bloemen, die in de bubbel ook wel ziet dat er af en toe nog een neus boven het masker uitsteekt. “Maar ik wil ook wel iedereen oproepen het wel te dragen. Het gaat om onze veiligheid. Corona kan ook het einde van je carrière betekenen.” Om die reden begrijpt Bloemen ook dat zijn teamgenoot Graeme Fish, wereldrecordhouder op de 10 kilometer, thuis is gebleven uit angst voor het virus. “Hij is ook nog jonger. Kan je nagaan wat het met hem kan betekenen als hij corona krijgt.”

Zelf vond Bloemen voor de komende weken de nadelen niet opwegen tegen de voordelen. En dus schaatst hij zijn rondjes in Thialf, en kon hij bijna niet blijer zijn met een medaille. “Dit geeft wel heel veel vertrouwen, zeker omdat we nog maar anderhalve week op het ijs staan.” Op goed ijs, bedoelde hij daarmee.

