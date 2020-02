Ted-Jan Bloemen is terug in topvorm en wint goud op de 5 kilometer

De cowboyhoed die Ted-Jan Bloemen vorige week op de schaatsbaan op zijn hoofd kreeg gedrukt, stond symbool voor een nieuwe wederopstanding. De hoed was een ludiek cadeautje voor prijswinnaars in Calgary, een tastbaar bewijs van iets wat Bloemen zelf voelde: hij was eindelijk weer in topvorm. En dat bleek donderdag ook: de Canadees Bloemen, eigenlijk het hele jaar afwezig, won in Salt Lake City de wereldtitel op de 5 kilometer schaatsen. Hij bleef Sven Kramer en zijn landgenoot Graeme Fish voor.

Een schaatswinter lang reed Bloemen (33) ver in de marge van de stayersvloot. Achtste, twaalfde en vierde werd hij dit seizoen op de 5 kilometer. Hij was laks geweest in zijn voorbereiding. De Haarlemmer Bart Schouten, zijn coach, had Bloemen recht in zijn gezicht gevraagd of het niet beter was als hij zou stoppen met zijn sport. Op de website van de ISU zei Schouten: “Maar hij wilde hier rijden omdat het zijn favoriete baan is. Het is heel verrassend dat hij heeft gewonnen.”

Emigreren naar Canada

Bloemens verhaal is bekend. In 2014 maakte de als eigengereide bekend staande schaatser de overstap naar Canada, het land waar zijn vader is geboren. Hij emigreerde, waarna onder coach Schouten het zelfvertrouwen groeide. Met de Maple Leaf op zijn shirt heeft hij inmiddels twee wereldrecords en een olympische gouden plak te pakken.

Als hij in Nederland is, wil hij het liefst poffertjes en rookworst. Maar zijn thuis is inmiddels al lang in Canada. Helemaal sinds hij afgelopen zomer vader werd. Op Instagram toonde hij afgelopen week trots een foto van zichzelf, samen met zijn dochtertje, in de schaatshal in Calgary, met de begeleidende tekst dat Fiene voor het eerst naar papa op het ijs was komen kijken.

De gouden droom

Na zijn olympische gouden medaille op de 10 kilometer op de Olympische Winterspelen in Pyeongchang (2018) was zijn grote doel verdwenen. Zoals hij in de Canadese pers liet optekenen: “Je droomt van een gouden medaille en opeens ligt die in je hand. Dan moet je iets anders vinden om voor te schaatsen.”

Hij gaf zichzelf de ruimte om ‘langzaam en natuurlijk weer motivatie te vinden’, zoals hij het deze week omschreef. Alles staat of valt voor Bloemen met wat hij zelf steevast ‘commitment’ noemt. Toewijding. Iets wat hij gedurende zijn hele carrière niet altijd had en heeft. Hij trainde weleens een weekje niet. En na de Spelen ging hij twee maanden backpacken, waardoor hij een vol seizoen niet op niveau presteerde. Dit jaar leidde de geboorte van Fiene hem af.

Luid juichend op het ijs

Als hij de juiste motivatie heeft, kan hij heel hard schaatsen. Dat merkte hij in Calgary al, waar hij Patrick Roest tot op twee honderdsten van een seconde naderde. Luid juichend reed hij over het ijs. Hij had het gevoel dat alles op zijn plek viel, vertelde hij tegen de NOS. “Daarom was ik ook zo uitzinnig.”

Na de 5 kilometer donderdag was zijn juichkreet donderdag iets minder, maar de beloning was veel groter. Het laatste gat op zijn erelijst is gevuld. Ted-Jan Bloemen, na wereldrecordhouder ook olympisch- en nu wereldkampioen. Donderdag beantwoordde hij in de catacomben van het stadion al fietsend op de roller de pers te woord. Ook een teken dat hij zijn focus net op tijd heeft gevonden. Er was namelijk ook een 10 kilometer te rijden.

