Teamsporten mogelijk toegestaan tot 27 jaar? ‘Dan knip je een team door de helft’

Het was voor velen in de sportwereld toch wel opvallend, toen premier Mark Rutte dinsdag in zijn persconferentie zei dat mogelijk in januari de leeftijdsgrens voor sporten in teamverband omhoog gaat van achttien naar 27. Het plan moet nog worden voorgelegd aan het Outbreak Management Team (OMT). Maar is het werkbaar?

Op dit moment mogen sporters tot achttien jaar nog samen trainen. Boven die leeftijd kunnen sporters alleen in kleine groepen tot maximaal vier personen bijeen zijn. De vraag was dan ook waarom juist voor 27 als leeftijd wordt gekozen. Aan de ene kant is het om jongeren van de straat te houden. En volgens een woordvoerder van het Covid-team van het ministerie is de leeftijdsgrens zo gekozen omdat op die manier de definitie van een jongere wordt gehandhaafd, zoals bijvoorbeeld ook voor de bijstand geldt.

Maar dat betekent wel dat er dwars door teams heen een scheidslijn wordt getrokken. 27 jaar is in de sport geen gangbare leeftijd en vaak spelen in seniorenteams mensen van 23 samen met mensen van 32. De woorden van Rutte werden dan ook gemengd ontvangen bij voetbalverenigingen. Jan Dirk van der Zee, directeur amateurvoetbal bij de KNVB, noemde het besluit van het kabinet dinsdagavond al ‘uiteraard geen oplossing voor het amateurvoetbal en de teamsporten’ en zei in overleg te gaan met het ministerie.

Zijn mening wordt gedeeld, zo blijkt uit een rondgang langs een paar van de grootste amateurverenigingen van de grootste sport van Nederland. Martin Seltenrijch, voorzitter van BVV Barendrecht, waar zeventien seniorenteams spelen: “Zoals wij in de scheepvaart zeggen: de vlag dekt niet de lading. Je knipt een team zowat door de helft. Verschillende leeftijden vind je bij ons in alle elftallen.”

‘Eigenlijk is het competitievervalsing’

Ook Peter Smetsers van VV Una in Veldhoven is enigszins sceptisch. “Het is natuurlijk fijn dat er meer ruimte komt voor mensen die sport beoefenen. Die goede bedoelingen zijn te prijzen. Maar eigenlijk is het competitievervalsing. Op de training, oké, dan is het misschien mogelijk om het nog enigszins te organiseren. Maar op wedstrijdniveau is dit heel lastig om eerlijk uit te voeren. Het is niet te doen om elke keer een half elftal op te stellen.”

Smetsers ziet daarom vooral praktische bezwaren. Volgens hem is het moeilijk om afspraken te maken met elke trainer, elke elftalleider en ook elke speler. “De grens van achttien jaar is voor iedereen duidelijk. Het onderscheid tussen junioren en senioren. Een grens van 27 is niet werkbaar.”

Voorzitter Kyra Smets van Kampong (29 seniorenteams) had het dinsdagavond nog met medebestuursleden gehad over de woorden van Rutte. “We snappen het niet zo. Positief zou zijn dat nu elk jeugdteam weer kan spelen, omdat dan jongens van net achttien weer in hun eigen elftal kunnen meespelen (nu is tot achttien jaar samen trainen toegestaan, red). Maar dan krijg je hetzelfde probleem weer bij de senioren.”

‘Als we dit initiatief niet omarmen, wat is dan het alternatief?’

Tegelijkertijd is het toch wel degelijk een versoepeling van de regels, iets waar het amateurvoetbal wel al tijden op wacht en bij het kabinet voor pleit. Daarom moet de mogelijk nieuwe richtlijn ook omarmd worden, mocht die uiteindelijk leidend worden in de sport. Dat vindt ook voorzitter Fons Visser van Hercules uit Utrecht (2700 leden). Hij poneert een wedervraag: “Als we dit initiatief niet omarmen, wat is dan het alternatief voor de jongeren onder 27? Dat ze weer met vier op een veldje staan? Dat werkt nu al niet?”

Als het aan Visser ligt, wordt dan ook alles in het werk gesteld om een nieuwe teamopzet in te richten. “Het is wat geregel, maar dat hebben wij de laatste maanden toch al gedaan. En je kan het ook zien als een goede integratie van mensen in de vereniging. Zo leer je de andere leden beter kennen.”

