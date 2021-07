TeamNL worstelt in Tokio met besmettingen, maar ontkent inschattingsfout: ‘Chartervlucht voor sporters was te duur’

De leiding van de Nederlandse ploeg in Tokio heeft het regime in het olympisch dorp fors aangescherpt. Door een onverwacht hoog aantal besmette olympische sporters zag sportkoepel NOC-NSF zich genoodzaakt de sporters een aantal vrijheden af te nemen om zo nieuwe besmettingen te voorkomen. Een lounge waar sporters zich konden ontspannen is bijvoorbeeld niet langer beschikbaar. De Nederlandse atleten zijn daardoor de rest van de Spelen nog meer gebonden aan hun eigen kamer.

De maatregelen volgen op de besmettingen van liefst zes leden van Team NL, onder wie vier sporters en twee begeleiders. Vijf van die besmettingen lijken terug te voeren op de vlucht KL861 van zaterdag 17 juli. Al wilde NOC-NSF dinsdag ook andere mogelijke besmettingshaarden niet uitsluiten. Technisch directeur Maurits Hendriks noemde ook de mogelijkheid dat de leden van Team NL op de luchthaven, in één van de olympische bussen of in het olympisch park zijn besmet.

Hendriks gaf wel aan dat de vlucht al op voorhand was ingeschaald als een potentieel gevaar. Financieel was het niet haalbaar om de sporters met speciale charters naar de Spelen in Japan te brengen. Hendriks: “Dat had een substantieel deel van het topsportbudget gekost.” Daardoor moesten de atleten mee op ‘normale’ lijnvluchten richting Tokio. In totaal ging het om liefst zeventien vluchten.

De bond heeft in samenspraak met de KLM wel geprobeerd om de sporters te beschermen. Zo waren er aparte incheckbalies en wachtruimtes. In het vliegtuig zelf ging het echter mis. Omdat de omstandigheden in zowel Nederland als Japan steeds veranderden, kwamen sporters tussen normale reizigers en sporters uit andere landen te zitten. “We hebben maar tot op zekere hoogte invloed gehad op de placering van onze sporters”, aldus Hendriks over de situatie aan boord van de vluchten.

Overgeleverd aan taxi's

Inmiddels zitten vier sporters in een quarantainehotel: roeier Finn Florijn, skateboarder Candy Jacobs, taekwondoka Reshmie Oogink en tennisser Jean-Julien Rojer. Chef de mission Pieter van den Hoogenband noemde dat een scenario waar vooraf rekening mee was gehouden. Dat Nederland de afgelopen dagen ondermaats presteerde heeft volgens hem niets te maken met onzekerheid in de ploeg. “Sporters zijn erop getraind om in alle gevallen te presteren ook als omstandigheden moeilijk zijn.”

De besmettingen in de Nederlandse ploeg zijn ook internationaal niet onopgemerkt gebleven. Vooral de olympische roeiers worden door hun collega’s uit andere landen met argusogen bekeken. Dat zorgt voor nieuwe problemen: de roeiers mogen niet meer met olympisch vervoer reizen en zijn dus overgeleverd aan taxi’s. Dit vergroot het risico op nieuwe besmettingen.

NOC-NSF maakt zich daar zorgen over en wil de kansen op nieuwe positieve gevallen zo klein mogelijk maken. Diverse voorzieningen in het olympisch dorp zijn daarom gesloten, of nog maar zeer beperkt open. De lounge in het olympisch dorp, dat NOC-NSF trots ‘een stukje Nederland in Japan’ noemde, is inmiddels gedegradeerd tot een afhaalpunt voor koffie en thee. En sportgelegenheden, zoals de fitnessruimte, mogen alleen nog gebruikt worden na een reservering.

Dat de sportkoepel nu pas extra maatregelen neemt, is volgens Van den Hoogenband geen inschattingsfout. Hij vindt dat NOC-NSF niets te verwijten valt. “Het blijft steeds balanceren en afwegen”, zei hij tijdens een persconferentie. “We zijn ervan overtuigd dat de lounge bijvoorbeeld zijn waarde heeft gehad voor het team. En nu maken we deze afweging omdat dat ons beter lijkt.”

Opmerkelijk genoeg nam de bond ook een aantal voor de hand liggende maatregelen. Zo gaat de ploeg nu niet meer eten op drukke tijden en adviseert de leiding van Team NL zijn sporters niet langer de lift te nemen. Het lijkt erop dat die aangescherpte maatregelen eerst niet werden uitgevoerd.

