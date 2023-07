Team USA voetbalt vooral voor maatschappelijke gelijkheid

Amerika, titelverdediger op het WK voetbal voor vrouwen, heeft een hoger doel dan alleen sportief succes. ‘We willen een betere omgeving achterlaten voor de volgende generaties.’

In Nederlandse kranten was het een bericht van hooguit een paar alinea’s, maar in de Verenigde Staten werd het gebracht als groot, historisch nieuws: na zes jaar onderhandelen en campagne voeren, lag er vorig jaar mei eindelijk een nieuwe arbeidsovereenkomst tussen de vrouwen van het Amerikaanse voetbalelftal en hun voetbalbond, US Soccer.

In dat akkoord hadden de Amerikaanse voetbalsters gelijke betalingen bedongen ten opzichte van hun mannelijke collega’s. Voortaan kregen zij ook achtduizend dollar (zo’n 7100 euro) per gespeelde interland en een winstbonus van nog eens tienduizend dollar (ongeveer 9000 euro). Ook werd er 24 miljoen dollar (ruim 21 miljoen euro) uitgekeerd als compensatie voor gemiste inkomsten in de afgelopen jaren. De Amerikaanse voetbalvrouwen noemden het ‘een grote overwinning’.

De strijd voor rechtvaardigheid en gelijkheid zit in Team USA gebakken

“We geloven heel erg dat dit onze verantwoordelijkheid is”, zei Megan Rapinoe, een van de sterspeelsters van Team USA, na de jarenlange strijd in The New York Times. “Niet alleen voor ons als team en voor de toekomstige Amerikaanse internationals, maar voor spelers over de hele wereld – om ze het gevoel te geven dat ze een bondgenoot hebben om voor zichzelf op te staan en te vechten voor waar ze in geloven en voor wat zij verdienen.” Onder andere de Noorse voetbalbond, en later ook de KNVB volgden het Amerikaanse voorbeeld.

De strijd voor rechtvaardigheid en gelijkheid zit van oudsher verweven in de identiteit van Team USA, vertelt Aaron Heifetz, woordvoerder van de Amerikaanse voetbalbond. “Sinds 1991, toen Amerika de eerste editie van het WK voetbal voor vrouwen won, is er een cultuur van winnen en mentaliteit als standaard neergezet”, vertelt hij. “Die mindset kwam in feite voort uit Title IX (een in 1972 aangenomen wet, die gelijke rechten voor mannen en vrouwen moest garanderen, red.)”

Team USA zorgde voor ongekende successen. Het Amerikaanse vrouwenelftal werd vier keer wereldkampioen en pakte even vaak goud op de Olympische Spelen. Deze zomer is Amerika titelverdediger op het WK in Australië en Nieuw-Zeeland, nadat het in 2019 Oranje versloeg in de finale. Beide landen zullen elkaar opnieuw treffen in de poulefase.

De Amerikaanse sterspeelter Alex Morgan controleert de bal Beeld AP

Tennisster Billie Jean King gaf het laatste zetje

De alsmaar groeiende status en commerciële waarde van de Amerikaanse voetbalsters – naar de WK-finale van 2015 in Canada keken meer dan twintig miljoen Amerikanen – was een belangrijke motor voor de strijd voor gelijke rechten. ‘Ons doel is tweeledig’, schreef oud-speler Julie Foudy (274 interlands) recent in de Los Angeles Times. ‘Als sport willen we een betere omgeving achterlaten voor de volgende generaties en we willen een inspiratie zijn voor alle anderen die strijden voor gelijke rechten.’

Dat Amerikaanse speelsters beseften dat ze de macht hadden om dingen te veranderen, duurde even. ‘Begin jaren negentig sprak ik met Billie Jean King (voormalig tennisster en voorvechtster van vrouwenrechten, red.)’, schreef Foudy, die tussen 1988 en 2004 actief was. ‘We raakten in gesprek over het gebrek aan steun voor vrouwensport en zij zei: “Foudy, wat doen jullie daar als speelsters aan? Sta op! Spreek je uit! Jullie hebben de macht.” En ze had helemaal gelijk. Het is onze missie om dat ook duidelijk te maken aan de volgende generaties.’

Michelle Akers, een van de beste speelsters in de geschiedenis van het Amerikaanse vrouwenvoetbal, zei het zo in USA Today: “Je vertegenwoordigt je land, je familie en je teamgenoten, waarbij je alles doet om het beste uit jezelf te halen, maar je staat daar niet alleen als voetballer. Je bent ook een mens die laat zien hoe je met elkaar omgaat en die zich inzet om de wereld een stukje beter te maken. Dat hoort ook bij het spelen voor het Amerikaanse nationale team.”

De latere generatie, met speelsters als Hope Solo, Becky Sauerbrunn, Carli Lloyd, Alex Morgan en Rapinoe, lijkt zich meer bewust van hun status en invloed. “Je merkt dat zij zich heel erg uitspreken en hun mening durven te geven”, ziet ook Oranje-international Stefanie van der Gragt. “Zij zijn zo ontzettend groot in Amerika.” Zo heeft sterspeelster Alex Morgan tien miljoen volgers op Instagram. Morgan zei niets te snappen van de Fifa, die voor het WK in Australië en Nieuw-Zeeland een contract afsloot met Visit Saudi als hoofdsponsor. “Dit is toch bizar”, zei Morgan ontstemd. “Je gaat als bond in zee met een partij uit een land waar ik niet eens word geaccepteerd.”

De Amerikaanse voetbalster Megan Rapinoe is voorvechter van gelijke rechten voor vrouwen en lhbti+’ers. Beeld AFP

‘Je ziet dat de markt volgt met het geld dat atleten betaald krijgen’

Ook Rapinoe (38), die na dit jaar stopt met voetballen en tot de WK-selectie behoort, is een voorvechtster voor gelijkheid. In 2016 besloot zij in navolging van NFL-speler Colin Kaepernick te knielen tijdens het Amerikaanse volkslied, een protest tegen politiegeweld en discriminatie. Tevens zet Rapinoe, zelf een lesbienne, zich in voor de lhbti+-gemeenschap. ‘Ik zie jullie, ik begrijp jullie, ik hou van jullie en zal met alles wat ik heb voor jullie blijven vechten’, schrijft ze in haar biografie Eén leven. ‘Jullie zijn prachtig.’

Met hun strijd voor gelijke betalingen zetten de Amerikaanse voetbalsters een nieuwe standaard in de Verenigde Staten. Niet alleen in sport, maar ook daarbuiten. “Je ziet dat de markt volgt met het geld dat atleten betaald krijgen”, stelt professor Laura Claus van de School of Management in Cambridge. “Meer salaris voor sporters maakt ze interessanter voor het publiek. Je zou dus kunnen stellen dat we vrouwen eerst meer moeten betalen en dan pas zal de markt gelijk worden.”

