Team Jumbo-Visma is helemaal klaar voor een nieuw schaatsseizoen. Maar wanneer begint het?

Aan de vooravond van een uiterst onzeker schaatsseizoen presenteerde de ploeg van Jumbo-Visma zich gisteren in een strak geregisseerde setting. Als om te onderstrepen dat er in ieder geval nog íets onder controle is. De voorbereiding is goed geweest, ondanks corona, onderstreepten alle betrokkenen. Maar wanneer komen er wedstrijden om dat te laten zien?

De officiële presentatie van de ploeg, zonder de vertrokken Kjeld Nuis, maar met de nieuwe aanwinsten Kai Verbij en Dai Dai Ntab, vond op het middenterrein van Thialf plaats. Journalisten - met hun vragen - waren daar niet welkom. Zij volgden de show via een beeldscherm in een andere ruimte van de schaatshal. Officieel was er voor deze constructie gekozen ‘in verband met Covid-19’, maar de schaatsers mochten daarna wel in een volle persruimte aanschuiven.

Het bubbelconcept

Het zijn verwarrende tijden. De eerste vier wereldbekerwedstrijden van het seizoen, gepland voor november en december, zijn door de internationale schaatsunie geschrapt. De KNSB probeert de wereldtop nu in die periode voor een aantal wedstrijden naar Nederland te halen, volgens het uit andere sporten afgekeken ‘bubbelconcept’. De schaatsers zouden dan voor een week of drie in een hotel leven en geen contact met de buitenwereld mogen hebben. Zelfs de routes voor fietstrainingen zouden afgebakend zijn.

Boegbeeld Sven Kramer hoopt dat het plan doorgaat. “Als het in andere sporten kan, zou het gek zijn als het bij ons niet zou kunnen. Het is voor de sport belangrijk dat we gaan schaatsen. Dat veel mensen enthousiast blijven over onze sport. En als dat betekent dat wij ons een aantal weken moeten opsluiten, dan is dat maar zo. Dit is ons werk. Als we dat moeten doen om de sport te verkopen, is dat een klein offer.”

En zo verdreef corona tijdens deze teampresentatie de vaste onderwerpen als de rug van Kramer naar de achtergrond. De schaatsploeg van Jumbo-Visma ondervindt nu voor het eerst, sportief gezien, de gevolgen van de pandemie. Het vorige seizoen zat er net op toen de uitbraak zijn volle omvang toonde. Er werd daardoor hooguit iets meer individueel getraind. Verder was de voorbereiding business as usual. Coach Jac Orie vond zelfs ruimte voor extra experimenten, omdat hij door alle digitale vergaderingen veel reistijd bespaarde.

Testaanpak

Het is deze testaanpak van Orie, gestructureerd en gebaseerd op cijfers, die Verbij deed besluiten om Reggeborgh met coach Gerard van Velde te verlaten. De tweevoudig wereldkampioen, die vorig seizoen vierde werd op het wk sprint, hoopt met de wetenschappelijk ingestelde Orie zijn topvorm te hervinden. “Op het fysieke vlak zijn er nog stappen te maken. Het is fijn om progressie nu ook in cijfers terug te zien.”

Ntab maakte dezelfde overstap als Verbij. “Vorig seizoen was ik de ene week supergoed en de volgende weer niet. Daardoor begon ik te twijfelen over de periodisering en aanpak van Gerard.” Dat het nu zo’n onzekere tijd is zonder duidelijk startpunt van het wedstrijdseizoen, maakt dat de aanloop anders voelt dan anders, zegt hij. Maar problemen om zich iedere training weer te geven, kent hij niet. “Ik heb genoeg motivatie. Ik wil me in mijn nieuwe ploeg bewijzen.” Zondag wacht er een trainingskamp in Inzell.

Stuk voor stuk verklaren de schaatsers dat ze niet bang zijn voor het virus, maar wel extra uitkijken. Coach Orie weet niet of de ene sporter kwetsbaarder is voor corona dan de andere. Met een zorgelijke blik overziet hij de volle perszaal, met her en der een pupil in het zwart-geel. Wat hij wel weet, is dat ‘in het schaatsen longen misschien zwaarder belast worden’.

Lees ook:

Veel schaatsgoud, maar de concurrentie sluipt naderbij

Nederland was in het laatste schaatsweekeinde van het seizoen wederom zeer succesvol. Toch is er ook kritiek na een jaar waarin de concurrentie ‘ingelopen’ is.