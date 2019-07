Team Ineos heeft het soort professionaliteit dat Tourzeges oplevert

Team Ineos, de ploeg van de Tourfavorieten Geraint Thomas en Egan Bernal, heeft na de eerste Tourweek met een vijfde en zesde plek in het klassement voor beide kopmannen dit jaar vooralsnog geen reden tot klagen. Helemaal niet als ook paniekmomenten uiterst professioneel worden opgelost.

Op weg naar Saint-Étienne, waar Chris Froome wekenlang werd behandeld na zijn zware val in het Critérium du Dauphiné, verloor Team Ineos zaterdag namelijk bijna een tweede kopman. Geraint Thomas, op de eerste aankomst bergop de sterkste van de favorieten, leek hard te vallen en zelfs flink op achterstand te geraken. Maar hij keerde binnen enkele seconden al terug naar zijn fiets. Met dank aan zijn team.

Thomas kon er zelf niks aan doen. In een naar beneden lopende bocht op zestien kilometer voor de finish schoof EF-renner Michael Woods onderuit. Gianni Moscon meteen daarna. Zijn fiets brak in twee stukken. Achter hem vloog Thomas over zijn eigen fiets heen en zweefde hij kort door de lucht.

In de seconden die volgden gebeurde alles tegelijk. Thomas zat met zijn broek vast aan de fiets van Moscon, Mikal Kwiatkowski stapte af om zijn fiets af te geven en Wout Poels, Jonathan Castroviejo en Dylan van Baarle zetten zich stil om op hun kopman te wachten. Toen Kwiatkowski doorhad dat de fiets van Thomas in orde was, legde hij de ketting op de fiets. Thomas zelf klom de fiets weer op. Zowel Kwiatkowski als Moscon gaven hem een zetje om op weg te komen. Van Baarle, Castroviejo en Poels (hersteld van een nacht ziek zijn) reden hem weer naar het peloton toe.

Zeven seconden

Het hele ‘proces’ had ongeveer zeven seconden geduurd. De eerste volgauto in de koers, een wagen van de organisatie, was de bocht nog niet om of Thomas was alweer op gang geduwd. Een foto van de Ineos-operatie bleef de enige blijvende herinnering aan een bijzonder fraai staaltje teamwork.

De snelheid waarmee de stressvolle situatie werd opgelost tekent de professionaliteit binnen de ploeg, zei ploegleider Servais Knaven een dag later. Op zulke situaties is niet te trainen, maar bij iedere renner is duidelijk wat ze moeten doen, zei hij. “Ze weten: onze kopman ligt op de grond. Die gaan we helpen. De een de ketting, de andere duwt hem. Heel mooi om te zien. We hebben het er wel over gehad hoe fantastisch dat was.”

Het is professionaliteit waarop Touroverwinningen zijn gebaseerd. Het verschil met Tom Dumoulin vorig jaar was opvallend. Dumoulin verloor de Tour op weg naar de Côte du Mûr-de-Bretagne, toen hij met zijn wiel tegen dat van Romain Bardet aan kwam. In de minuten die volgden werden meerdere fouten gemaakt. Fouten die Ineos niet maakte.

Zo reed Dumoulin destijds alleen door het peloton en bovendien aan de verkeerde kant van de weg. Ineos reed zaterdag bij elkaar. Knaven: “Vaak wordt gezegd dat we heel sterk zijn en de koers daardoor kunnen controleren. Maar omdat we zo sterk zijn, hebben we ook veel mannen die ons nu kunnen helpen in zulke situaties. Dat bij elkaar rijden ontstaat niet in een dag. Er is heel lang aan gewerkt.”

Thomas zelf voelde zich een dag na het momentje van crisis weer fijn. “Het was puur intuïtief. Je handelt beter naarmate je meer ervaring hebt. Er zat geluk bij. Dit had veel erger kunnen uitpakken.”

Uiteraard viel er nog wel het een en ander tegen na die valpartij. Thomas kwam nog terug in het gereduceerde pelotonnetje, maar had ook niet meer de kracht om mee te gaan met de demarrage van Alaphilippe en Pinot. Zij eindigden twintig seconden voor het peloton en veroverden bonificatieseconden. Knaven: “Ik denk dat drie man energie hebben geleverd: Alaphilippe, Pinot en Geraint toen hij terugkwam. De rest van de favorieten reed alleen mee. Dat moeten we niet vergeten.” Toch weet ook Knaven: in de strijd om een volgende eindzege is voor Geraint Thomas dit misschien het belangrijkste moment al geweest.

