Team Esbjerg zet Estavana Polman aan de kant, maar ze geeft niet op. ‘Ik heb een contract, dus ik blijf’

Estavana Polman zit nooit om een praatje verlegen, maar tijdens het gesprek over het huidige conflict met haar club Team Esbjerg herhaalt de 29-jarige handbalster op veel vragen dat ze niets wil, kan en mag zeggen. Dat druist in tegen het open karakter van de speelster die doorgaans van haar hart geen moordkuil maakt. Soms verontschuldigt ze zich ook. “Sorry, dit is wel een lelijk interview, hè, maar ik vond het ook lelijk om niet te komen.”

Wat is er aan de hand? Op 22 maart komt Esbjerg met een verklaring naar buiten dat er in de toekomstplannen van de club geen plaats meer is voor Polman, al negen jaar in dienst van de Deense topclub en in het bezit van een doorlopend contract tot de zomer van 2023. Een specifieke reden wordt niet gegeven, wel wordt aangehaald dat de Oranje-international na twee operaties na zware knieblessures lange tijd niet in staat is geweest om te spelen.

Terughoudendheid

Esbjerg zegt constructief te willen meewerken aan een oplossing voor de ontstane situatie. Zover is het niet gekomen, advocaten buigen zich nu over de kwestie. Vandaar de terughoudendheid bij Polman. “Je probeert eerst dingen met elkaar op te lossen”, zegt Polman op Papendal, waar de nationale ploeg zich voorbereidt op het WK-kwalifcatieduel van zondag tegen Griekenland. “Maar tot op de dag van vandaag heb ik geen contact gehad met de club. Verder kan ik daar niets over zeggen.”

Polman zegt dat ze nog altijd in het ongewisse is waarom Esbjerg niet verder wil met de opbouwspeelster. “Ze hebben een mail gestuurd, niet naar mij, maar naar mijn advocaat. Er staat geen reden in, daar wacht ik nog steeds op en ik hoop dat ik die ooit krijg.” In de verklaring stelt de club als mogelijkheden voor om Polman te verhuren aan een andere club of het contract te beëindigen. Zijn dat opties? “Sorry, maar op dit moment kan ik daar niets over zeggen.”

Dan, met enige stemverheffing: “Ik ben nog steeds speelster van Esbjerg. Ik heb een contract, dat is een feit, dat is het allerbelangrijkste en daar kan niemand omheen. Ik heb mijn familie daar. Ik blijf.” Ze spreekt van een lastig proces en een hele verdrietige situatie, waar zij niet om heeft gevraagd. Of ze zich aan de kant gezet voelt als oud vuil? “Dat zijn niet mijn woorden, maar als je na negen jaar zo behandeld wordt, ja, dat vind ik wel verdrietig.” Verder wil ze er niets over zeggen.

Optimistisch

Op het gezicht van Polman, waar een lach nooit ver weg is, is af te lezen dat de situatie haar raakt. “Het zou gek zijn als dit me niets zou doen”, zegt ze terwijl ploeggenoten op de foto gaan het de shirts van de nieuwe sponsor. “Dan kan je je handbalschoenen wel inleveren. Negen jaar, natuurlijk doet dat je wat.” Maar ze blijft optimistisch. “Dat moet wel. Ik ben ook blij dat ik niet alleen ben. Ik heb de kinderen en Rafael (Van der Vaart, red.), dat haalt de angel er wel uit. Ik kan mezelf nog steeds in de spiegel aankijken.”

Polman, die twee maanden geen handbaltraining heeft gevolgd en geen wedstrijden heeft gespeeld, is blij dat ze weer voor even bij de nationale ploeg is. “Ik speel handbal omdat het mijn passie is. Als je mij gisteren op de training zag met een bal in mijn hand, dan glunder ik. Even weer genieten en de motivatie vinden om handbal te spelen. Want dat is best wel weggeweest de laatste tijd.” Polman gelooft ook dat ‘dit gedoe’ met een reden gebeurt. “Ik kom hier sterker uit, dat weet ik zeker. Ik kan er straks een boek over schrijven en dat wordt absoluut een bestseller.”

Lees ook:

Handbalcoach Per Johansson schippert tussen blijdschap en droefenis

Per Johansson is de nieuwe bondscoach van de Nederlandse handbalsters. De Zweed ziet in verdedigend opzicht ruimte voor verbetering bij de wereldkampioen van 2019.