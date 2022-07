Team DSM en Romain Bardet kunnen een podiumplek gebruiken, en ze zijn in de Tour niet ver weg

De laatste dagen ziet Martijn Tusveld het met eigen ogen, elke keer als hij in de ploegbus de paddock inrijdt voor weer een Touretappe. Het wordt steeds drukker bij de uitgang van de bus. De fans verzamelen zich om de wagen. Allemaal voor één man: Tusvelds kopman Romain Bardet.

Bardet heeft zich na tweeënhalve week in de Tour naar de vierde plek gereden. Onopvallend, achter de tweestrijd tussen Jonas Vingegaard en Tadej Pogacar. Hij staat na 2547 kilometer en zestig uur racen 3.01 minuut achter Vingegaard en achttien seconden van de derde podiumplaats waar nu nog Geraint Thomas staat. En dus stromen de Franse fans weer toe.

De Fransman had een klassement niet per se in zijn hoofd zitten, voor de Tour begon. Eigenlijk was dat het doel in de Giro, maar die moest hij als misschien wel beste renner in koers ziek verlaten. Zijn plan in de Tour was voor een etappeoverwinning rijden, zegt ploeggenoot Nils Eekhoff. “Maar we hebben afgesproken dat hij ook geen tijd expres zou laten lopen. En dan zie je dat hij goed in vorm is.”

Enorme oppepper voor het team

Het is voor Team DSM de eerste keer in vier jaar dat weer voor een klassement in de Tour wordt gereden. Toen, in 2018, werd Tom Dumoulin tweede. Een podium zou het team een enorme oppepper geven. Deze Tour werd pas vier keer top-10 gereden, waarvan twee keer door Bardet zelf. Op de lange lijst van verdiensten per ploeg staat de ploeg vierde van onderen. Team DSM staat ook niet heel ver af van een plek op de ploegenranglijst die na dit seizoen degradatie uit de World Tour zou betekenen.

Rond de ploeg ontstond bovendien de laatste jaren de teneur dat het geen fijne werkomgeving was, waar renners vooral in een keurslijf worden gedwongen – en daarom wilden vertrekken. Teambaas Iwan Spekenbrink blijft ervan overtuigd dat zijn manier van werken leidt tot het meeste succes. Als iedereen in zijn waarde wordt gelaten op het terrein waar hij of zij expert op is, dan bouw je samen aan een team dat veel meer aankan dan een keer een forse tegenslag.

Een Fransman die goed Engels kan

Bardet is iemand die goed in de filosofie van de ploeg past. Rijden voor Bardet is heel dankbaar, zegt Martijn Tusveld, die zowel in de Giro als deze Tour met zijn kopman mee is. “Het is fijn als een leider uitstraalt dat hij zelf vertrouwen heeft. Hij is slim, is de enige Fransman die ik ken die goed Engels spreekt, en is goed in het peloton. Hij volgt je als je probeert op te schuiven.”

Volgens Eekhoff is Bardet een renner die ‘iedereen om zich heen van nature motiveert’. Op de rustdag in de Alpen nam hij ploeggenoot Chris Hamilton mee naar de top van de Joux Plane, voor een foto met als onderschrift dat het de mooiste plek voor een rustdag ooit was. “Hij verzamelt het team om hem heen. Hij weet dat hij niet alles van mij kan vragen in de bergen, maar ik haal bidonnen, rijd meer in de wind. Romain heeft daarin redelijk natuurlijk leiderschap.”

Een andere route

Voor Bardet zelf zou een podium ook veel betekenen. In 2016 werd hij al eens tweede, in 2017 derde, waarna elk jaar dat volgde van hem werd verlangd dat hij weer goed zou zijn. De druk vanuit Frankrijk deed hem in 2020 ontsnappen naar Team DSM, waar hij een andere route koos.

Nu is hij terug op de plek waar de verwachtingen van het thuispubliek het hoogst zijn. Men juicht niet echt voor hem, vertelde hij in een interview met het Franse wielermagazine Pédale. Hij was 'de bobo’ tussen de publiekslievelingen Julian Alaphilippe en Thibaut Pinot. Tusveld: “Maar dat is de afgelopen dagen echt veranderd. In de rit naar Mende reden we ook niet ver van de plek waar hij vandaan komt. We hoorden echt alleen maar zijn naam. En als hij op het podium staat bij de ploegenvoorstelling, zie je een grote grijns. Hij heeft zeker een manier gevonden om met de druk om te gaan.”

Lees ook:

Bij Team DSM is de mecanicien minstens net zo belangrijk als de renner

Wielerploeg Team DSM krijgt als ‘het team van de protocollen’ veel kritiek. Een kijkje achter de schermen op het hoofdkantoor. ‘Beslissingen nemen moet niet altijd een gevecht zijn.’