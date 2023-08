Taskforce gaat PSV-fan opsporen die ijzeren staaf naar Feyenoord-supporters gooide

Dat laat de KNVB aan Trouw weten na berichtgeving van het Eindhovens Dagblad over een gewond geraakte Feyenoord-supporter bij de wedstrijd vrijdagavond. Na de beslissende 0-1 van PSV tegen Feyenoord klommen Eindhovense supporters in de netten die het gooien van voorwerpen moeten voorkomen. Het ophangsysteem begaf het daarop. Op een video is te zien hoe daarna een ijzeren staaf vanuit het PSV-uitvak in De Kuip naar een Feyenoord-thuisvak daaronder vliegt. Een geraakte Feyenoord-fan moest door ambulancepersoneel nagekeken worden. RTV Rijnmond spreekt over meerdere gewonden.

De politie hield (vooralsnog) niemand aan, maar Stadion Feijenoord en de BVO Feyenoord hebben zondag wel aangifte gedaan. Met de taskforce wil de KNVB de Rotterdamse club daarbij helpen. “Deze nep-supporters brengen anderen in gevaar, die gewoon een leuke wedstrijd komen kijken", zegt een woordvoerder van de voetbalbond.

Ook een 14-jarige supporter uit het PSV-vak raakte lichtgewond door loskomend ijzer van het ophangsysteem. Hij kneusde zijn onderarm. PSV onderzoekt nog wat precies in het uitvak is voorgevallen. Zijn vader uitte in het Eindhovens Dagblad zorgen over de veiligheid van de door Feyenoord opgehangen netten.

Vorige week vonden ook ongeregeldheden plaats tussen fans van FC Twente en het Zweedse Hammarby. Na de vele supportersincidenten van vorig seizoen, stelde de KNVB strengere regels op wat betreft wangedrag. De aanklager bekijkt volgens de KNVB komende week of het voorval bij de Johan Cruijff Schaal ‘tuchtrechtelijke gevolgen’ voor Feyenoord en PSV.

Lees ook:

Noa Lang: klein hartje, grote mond, grotere daden

Noa Lang schoot PSV vrijdagavond bij zijn debuut naar de eerste prijs dit seizoen, de Johan Cruijff Schaal. Hij liet zien waarom hij bij zijn terugkeer naar Nederland het grootste wapen van de Eindhovenaren is.